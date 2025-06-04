Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство

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Мужчина подчеркнул, что хочет не только получить гражданство, но и доказать свое право на него
Мужчина подчеркнул, что хочет не только получить гражданство, но и доказать свое право на него Фото:
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Американец из Техаса, бывший рабочий завода из Хьюстона, отправился на СВО ради гражданства России. Мужчина решил переехать в РФ вместе с женой и шестью детьми. Об этом сообщают власти Нижегородской области.

«Американец из Техаса отправился на СВО, чтобы доказать, что достоин гражданства России», — пишет РИА Новости со ссылкой на власти. По словам добровольца, главной причиной переезда стала забота о будущем детей. Он отметил, что его семья устала от «массированной пропаганды ЛГБТ (движение запрещено в РФ), преступности и падения уровня культуры» в США. Семья стремится к традиционным ценностям, которые, по их мнению, преобладают в России.

Мужчина подчеркнул, что хочет не только получить российское гражданство, но и доказать свое право на него конкретными поступками. Он заявил, что хорошо владеет оружием и готов защищать интересы России. По действующему законодательству, иностранцы, участвующие в СВО по контракту, могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства России.

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Американец из Техаса, бывший рабочий завода из Хьюстона, отправился на СВО ради гражданства России. Мужчина решил переехать в РФ вместе с женой и шестью детьми. Об этом сообщают власти Нижегородской области. «Американец из Техаса отправился на СВО, чтобы доказать, что достоин гражданства России», — пишет РИА Новости со ссылкой на власти. По словам добровольца, главной причиной переезда стала забота о будущем детей. Он отметил, что его семья устала от «массированной пропаганды ЛГБТ (движение запрещено в РФ), преступности и падения уровня культуры» в США. Семья стремится к традиционным ценностям, которые, по их мнению, преобладают в России. Мужчина подчеркнул, что хочет не только получить российское гражданство, но и доказать свое право на него конкретными поступками. Он заявил, что хорошо владеет оружием и готов защищать интересы России. По действующему законодательству, иностранцы, участвующие в СВО по контракту, могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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