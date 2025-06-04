Американец отправился на СВО, чтобы получить российское гражданство

Американец из Техаса, бывший рабочий завода из Хьюстона, отправился на СВО ради гражданства России. Мужчина решил переехать в РФ вместе с женой и шестью детьми. Об этом сообщают власти Нижегородской области.
«Американец из Техаса отправился на СВО, чтобы доказать, что достоин гражданства России», — пишет РИА Новости со ссылкой на власти. По словам добровольца, главной причиной переезда стала забота о будущем детей. Он отметил, что его семья устала от «массированной пропаганды ЛГБТ (движение запрещено в РФ), преступности и падения уровня культуры» в США. Семья стремится к традиционным ценностям, которые, по их мнению, преобладают в России.
Мужчина подчеркнул, что хочет не только получить российское гражданство, но и доказать свое право на него конкретными поступками. Он заявил, что хорошо владеет оружием и готов защищать интересы России. По действующему законодательству, иностранцы, участвующие в СВО по контракту, могут рассчитывать на упрощенное получение гражданства России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.