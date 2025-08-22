Кинокритик-иноагент Долин* и его жена получили гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство российскому кинокритику Антону Долину (признан иноагентом в РФ), его супруге Наталии Хлюстовой и журналисту Глебу Пьяных (также признан иноагентом). Соответствующий указ был подписан 22 августа.

«Президент Майя Санду подписала указ о приеме в гражданство Молдавии ряда лиц, среди которых — Антон Долин, Наталия Хлюстова и Глеб Пьяных», — говорится на официальном сайте президента Молдавии. По данным «Коммерсанта», супруга Долина ранее работала директором отдела продаж Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing.

В октябре 2022 года Минюст РФ включил Антона Долина в реестр иностранных агентов, сославшись на его политическую деятельность. Долин ранее работал на «Эхе Москвы» (признано в РФ иноагентом) и в программе «Вечерний Ургант». В 2024 году он получил гражданство Израиля.

Глеб Пьяных был внесен в список иноагентов в декабре 2022 года. Он трудился в редакции «Коммерсанта», затем на телеканалах «Россия» и НТВ, а также писал колонки для различных СМИ. В 2022 году покинул Россию и уехал в Турцию.

*Признаны иноагентами в РФ

