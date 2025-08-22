Чкаловский райсуд Екатеринбурга арестовал на 15 суток мужчину, который приставал к девушке на заправке и ударил ее по лицу из-за отказа познакомиться. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«За совершение действий, нарушивших общественный порядок, Чкаловский райсуд признал Шерзода Н. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», — пояснили в инстанции.
Инцидент произошел в ночь на 18 августа на автозаправке на улице Щербакова. После нападения на девушку обвиняемый скрылся, однако вскоре его задержали силовики. На этот случай отреагировали в Федерации бокса Свердловской области, предложив обидчику показать бойцовские навыки на ринге с профессиональными спортсменами.
