Тагильских металлургов будут лечить в новом медцентре, построенном за 26 млн

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медцентр сможет принимать по 4,5 тысячи приемов в год
Медцентр сможет принимать по 4,5 тысячи приемов в год Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ЕВРАЗ НТМК открыл медицинский центр для металлургов. На его строительство потратили 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе корпорации.

«Инвестиции в капитальный ремонт здания и кабинетов центра, а также в приобретение современного медицинского оборудования составили около 26 миллионов рублей. Металлурги смогут сделать в лечебном центре ультразвуковые исследования, электрокардиограмму, поставить холтер для проверки работы сердца, измерить артериальное давление. Оборудование позволяет проводить лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования. Также будет работать физиотерапевтический кабинет», — говорится в сообщении.

Медцентр рассчитан на 4,5 тысячи приемов ежегодно. Каждый год врачи смогут делать до 10 тысяч различных исследований и до 20 тысяч физиотерапивтических процедур. Лечить работников и их родственников будут по программе ОМС предприятий. Всего на соцпроекты в 2025-м корпорация направила уже около 3,2 миллиардов рублей. Программа, посвященная здоровью, получит до одного миллиарда рублей. «Мы выстраиваем эффективную систему заботы о наших сотрудниках. В 2025 году компания обеспечила всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тысяч рублей в год на каждого, — отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ЕВРАЗ НТМК открыл медицинский центр для металлургов. На его строительство потратили 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе корпорации. «Инвестиции в капитальный ремонт здания и кабинетов центра, а также в приобретение современного медицинского оборудования составили около 26 миллионов рублей. Металлурги смогут сделать в лечебном центре ультразвуковые исследования, электрокардиограмму, поставить холтер для проверки работы сердца, измерить артериальное давление. Оборудование позволяет проводить лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования. Также будет работать физиотерапевтический кабинет», — говорится в сообщении. Медцентр рассчитан на 4,5 тысячи приемов ежегодно. Каждый год врачи смогут делать до 10 тысяч различных исследований и до 20 тысяч физиотерапивтических процедур. Лечить работников и их родственников будут по программе ОМС предприятий. Всего на соцпроекты в 2025-м корпорация направила уже около 3,2 миллиардов рублей. Программа, посвященная здоровью, получит до одного миллиарда рублей. «Мы выстраиваем эффективную систему заботы о наших сотрудниках. В 2025 году компания обеспечила всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тысяч рублей в год на каждого, — отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...