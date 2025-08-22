Тагильских металлургов будут лечить в новом медцентре, построенном за 26 млн

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ЕВРАЗ НТМК открыл медицинский центр для металлургов. На его строительство потратили 26 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе корпорации.
«Инвестиции в капитальный ремонт здания и кабинетов центра, а также в приобретение современного медицинского оборудования составили около 26 миллионов рублей. Металлурги смогут сделать в лечебном центре ультразвуковые исследования, электрокардиограмму, поставить холтер для проверки работы сердца, измерить артериальное давление. Оборудование позволяет проводить лабораторные исследования: общий и биохимический анализ крови, иммунологические исследования. Также будет работать физиотерапевтический кабинет», — говорится в сообщении.
Медцентр рассчитан на 4,5 тысячи приемов ежегодно. Каждый год врачи смогут делать до 10 тысяч различных исследований и до 20 тысяч физиотерапивтических процедур. Лечить работников и их родственников будут по программе ОМС предприятий. Всего на соцпроекты в 2025-м корпорация направила уже около 3,2 миллиардов рублей. Программа, посвященная здоровью, получит до одного миллиарда рублей. «Мы выстраиваем эффективную систему заботы о наших сотрудниках. В 2025 году компания обеспечила всех сотрудников предприятий полисом ДМС со страховым покрытием 150 тысяч рублей в год на каждого, — отметил вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов.
