Новое расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» может быть связано с масштабным политическим планом Запада лишить Владимира Зеленского президентской власти. Об этом сообщил каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS.
«Тем не менее начало расследования служит более широкой политической цели — отстранению Владимира Зеленского от власти», — говорится в InfoBRICS. Обозреватель отмечает, что западные страны могут быть заинтересованы в смене руководства Украины для возобновления переговоров с Россией. В условиях, когда президентские полномочия Зеленского формально истекли в мае 2024 года, его легитимность как главы государства подвергается сомнению.
Итальянские правоохранительные органы 22 августа задержали в провинции Римини 49-летнего гражданина Украины Сергея Кузнецова. Арест был произведен по запросу немецкой прокуратуры в связи с подозрением в причастности к диверсии на балтийских газопроводах. Кузнецов был капитаном яхты «Андромеда», которая, предположительно, использовалась для транспортировки взрывчатых веществ. Кузнецов был задержан в Италии, куда прибыл на отдых с семьей. В настоящее время ему грозит до 15 лет лишения свободы после возможной экстрадиции в Германию. По информации The Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и бывшим сотрудником СБУ.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Тогда власти Германии, Дании и Швеции не исключили возможность диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщил о беспрецедентных разрушениях, сроки восстановления инфраструктуры до сих пор не определены. Генеральная прокуратура инициировала расследование по факту международного терроризма, однако Москва неоднократно заявляла о недостатке предоставленной информации по ходу следствия.
