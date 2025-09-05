Захарова рассказала подробности о безвизе с Китаем

Россия пока не определила сроки введения безвизового режима для граждан Китая в ответ на аналогичный шаг Пекина. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Она подчеркнула, что решение о зеркальных мерах требует межведомственной проработки.
«Его надо проработать в межведомственном формате сначала», — подчеркнула дипломат, отвечая на вопрос о перспективах введения безвизового режима для граждан КНР. На уточняющий вопрос о том есть ли понимание возможных сроков она ответила: «Нет». Информацию об этом передает РИА «Новости».
В начале сентября власти Китая сообщили об отмене визового режима для граждан России. Согласно новым положениям, безвизовый въезд будет разрешен с 15 сентября. Как уточнил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь, пилотный проект продлится до 14 сентября 2026 года. В этот период россияне смогут находиться на территории Китая без необходимости получения визы на срок до 30 дней.
Десятый Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В мероприятии принимают участие представители федеральных и региональных властей, бизнеса и иностранных делегаций. Главная тема ВЭФ-2025 — развитие сотрудничества на Дальнем Востоке во имя мира и процветания.
Ранее в рамках форума прошло пленарное заседание. На нем президент России Владимир Путин заявил, что Решение Китая об отмене виз для российских граждан оказалось для российской стороны неожиданным и было воспринято с одобрением, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.