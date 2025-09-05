Путин рассказал о реакции на решение Китая ввести безвиз

Путин: отмена виз для россиян Китаем была приятным сюрпризом
Путин назвал неожиданностью безвизовый режим для Россиян, введенный Китаем
Путин назвал неожиданностью безвизовый режим для Россиян, введенный Китаем Фото:
новость из сюжета
Восточный экономический форум — 2025

Решение Китая об отмене виз для российских граждан оказалось для российской стороны неожиданным и было воспринято с одобрением. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума. 

«Решение политического руководства Китая о безвизовом въезде граждан Российской Федерации на территорию Китайской Народной Республики для нас было неожиданным. Мы об этом не знали. Тем более это было очень приятно», — подчеркнул президент. По словам главы государства, отмена визового режима будет способствовать увеличению взаимных поездок. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Китай объявил об отмене виз для россиян в начале сентября. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. По словам представителя Министерства иностранных дел КНР Го Цзякуня, действие пилотного проекта будет продолжаться до 14 сентября 2026 года. В рамках данной программы граждане России смогут пребывать на территории Китая без оформления визы сроком до 30 дней.

На Дальнем Востоке проходит юбилейный, десятый Восточный экономический форум с 3 по 6 сентября. В нем принимают участие делегации федеральных и региональных органов власти, а также представители деловых кругов государств Азиатско-Тихоокеанского региона.

URA.RU ведет прямую трансляцию с пленарного заседания ВЭФ–2025. Посмотреть выступление президента можно в «ВКонтакте».

