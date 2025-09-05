Хинштейн сообщил о раненом после атаки на авто дрона ВСУ в Курской области

Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем в Курской области, уточнил Александр Хинштейн
Дрон ВСУ атаковал автомобиль с мирным жителем в Курской области, уточнил Александр Хинштейн
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о ранении местного жителя в результате атаки украинского беспилотника. Инцидент произошел в поселке Коренево Кореневского района.

«Сегодня вражеский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в посёлке Коренево Кореневского района. <...> В результате атаки [ВСУ] пострадал 50-летний водитель. У него осколочное ранение правой руки и грудной клетки», — передает Хинштейн в своем telegram-канале. 

По словам Александра Хинштейна, ситуация в приграничных районах Курской области остается напряженной. Он попросило курян не пренебрегать мерами безопасности.

Приграничные регионы РФ, включая Курскую область, неоднократно подвергаются вражеским атакам украинских беспилотников. В конце августа в результате схожего нападения в Рыльске и Кореневском районе пострадали местные жители, были повреждены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.

