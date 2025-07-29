Молодые люди получили серьезные ранения из-за дронов ВСУ в Курской области

В Курской области парень и девушка получили серьезные ранения из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
«Сегодня рано утром украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом в посёлке Культпросвет Хомутовского района. В результате атаки произошло возгорание дома. К сожалению, пострадали два жителя», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
26-летний молодой человек получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, а также перелом левой лопатки. 25-летняя девушка также получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей.
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