Молодые люди получили серьезные ранения из-за дронов ВСУ в Курской области

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Украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом
Украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области парень и девушка получили серьезные ранения из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня рано утром украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом в посёлке Культпросвет Хомутовского района. В результате атаки произошло возгорание дома. К сожалению, пострадали два жителя», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.

26-летний молодой человек получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, а также перелом левой лопатки. 25-летняя девушка также получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей.

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В Курской области парень и девушка получили серьезные ранения из-за атаки дрона ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. «Сегодня рано утром украинский FPV-дрон совершил атаку на частный дом в посёлке Культпросвет Хомутовского района. В результате атаки произошло возгорание дома. К сожалению, пострадали два жителя», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. 26-летний молодой человек получил минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота, спины, конечностей, а также перелом левой лопатки. 25-летняя девушка также получила минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук и ног. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где находятся под наблюдением врачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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