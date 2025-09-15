Путин напомнил, на что влияет положение дел в экономике РФ

Состояние отечественной экономики напрямую влияет на стабильность государственных финансов и реализацию ключевых национальных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Очевидно, что стабильность государственных финансов, выполнение намеченных проектов и программ прямо зависит от положения дел в экономике России», — заявил Путин. Об этом он сообщил в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ранее он Путин указал на необходимость устранения ключевого препятствия, замедляющего дальнейшее развитие экономики страны. В ходе совещания, состоявшегося в Кремле начале августа, глава государства поручил председателю государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорю Шувалову сосредоточиться на создании собственных технологических решений и производственных платформ с целью укрепления технологического лидерства России.
