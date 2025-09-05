Мошенники будут использовать российский мессенджер Max так же, как и зарубежные сервисы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры. Разницы между российским и зарубежными сервисами в этом плане нет», — заявил пресс-секретарь.
Также он отметил, что появление Max не создает дополнительной уязвимости для пользователей. Все платформы, вне зависимости от страны происхождения, сталкиваются с одинаковыми рисками со стороны мошенников.
Мессенджер Max был впервые представлен в марте 2025 года и с 1 сентября стал обязательным для предустановки на все новые смартфоны в России. Его разработкой занимается дочерняя компания VK, а сервис уже получил одобрение ФСБ на интеграцию с порталом «Госуслуги» после выполнения требований по информационной безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.