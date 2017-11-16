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Дюжев обиделся на россиян и пожелал им «туфты» на ТВ 8. Глава «Роснефти» Игорь Сечин развёлся с молодой женой 09:09 16 ноября 2017 0 Почему Кремль решил навсегда закрыть «языковой вопрос» в республиках Какие регионы восприняли это с радостью, а где стоит ждать роста протестов Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» «Языковой вопрос» становится ключевым в отношениях Москвы и национальных республик Фото: Александр Мамаев © URA.RU Обострившийся «языковой вопрос» в Татарстане станет для федерального центра прекрасной возможностью проявить политическую волю и априори положить конец даже косвенным факторам, которые способствуют региональному сепаратизму. Кремль будет вынужден проявить жесткость, несмотря на недовольство региональных элит. По мнению экспертов, необходимость решения проблемы нацбезопасности в данном случае перевешивает возможность побочных эффектов. Обострение в отношениях Москвы и Татарстана произошло из-за расхождения в вопросе обязательного изучения в местных школах национального языка. Президент России Владимир Путин еще летом обозначил свою позицию по «языковому вопросу». На заседании Совета по межнациональным отношениям президент напомнил, что «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как снижать уровень и время преподавания русского (языка)». Федеральные власти прилагают все усилия, чтобы не допустить регионального сепаратизма, утверждают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Однако Казань, похоже, не услышала главу государства, продолжив лоббировать важный для республики вопрос. В начале ноября власти Татарстана публично заявили о намерении ввести два часа в неделю обязательного изучения татарского языка в местных школах. Об этом на заседании Госсовета республики сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, республиканские власти подготовили вариант образовательного стандарта, который учитывает как федеральное, так и местное законодательство. После этого Кремлю потребовалось посылать уже второй, вполне прозрачный, сигнал — пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил РБК, что федеральный центр не намерен менять свою позицию, касающуюся изучения в школах национальных языков. По данным издания, все будет в соответствии с законодательством — национальные языки изучаются на добровольной основе. Озвученное правило будет действовать для всех национальных республик, исключений не будет ни для кого. Однако конфликт вряд ли можно считать исчерпанным, заявил «URA.RU» глава Центра исламских исследований Руслан Гереев. «Среди федеральных чиновников сложилось негласное мнение, что развитие национальных языков мешает становлению языкового единства страны. Следствием этого является непринятие в ряде субъектов законов о языках. Часы, отведенные в образовательных учреждениях, с каждым годом сокращаются, ликвидируются кафедры по изучению и сохранению родных языков в вузах», — пояснил Гереев. Он не видит ничего удивительного в том, что Татарстан, как и другие национальные республики, обеспокоен сложившимися тенденциями: «Актуальными эти проблемы являются и на Северном Кавказе, на территории которого проживают сотни народностей, говорящих на своих языках». Глава Татарстана получил вполне прозрачный сигнал от федерального центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эксперт Института национальной стратегии, политолог Раис Сулейманов рассказал «URA.RU», что многочисленные жалобы русскоязычных родителей из Татарстана, Башкортостана, Бурятии и Коми на обязательное обучение национального языка титульного этноса вынудили Москву отреагировать на ситуацию. «В Татарстане до сих пор рассчитывают, что удастся с Москвой „договориться“. Однако, похоже, что в данном вопросе федеральный центр не станет „торговаться“, поскольку обязательный татарский язык воспринимается в Казани как один из атрибутов местной государственности, как одно из завоеваний „эпохи парада суверенитетов“ начала 1990-х годов. А учитывая, что последние 17 лет внутриполитический курс больше направлен на централизацию государства, то очевидно, что в Москве не станут поддерживать сохранение атрибутов региональной вольницы», — полагает Сулейманов. Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в разговоре с «URA.RU» указал на то, что посыл о добровольности изучения языков титульных народов адресован, прежде всего, тюркоязычным многонациональным республикам. «Думаю, тут проявляется давняя боязнь усиления центробежных тенденций и регионального сепаратизма. Решение Кремля о недопустимости обязательного изучения национальных языков — палка о двух концах. Для элит Татарстана это выглядит как давление на республику, как пример имперского подхода к решению проблемы. Но, например, в Якутии решение будет принято с пониманием. Там изучение языка — дело добровольное. В моноэтнической Чечне эта тема просто неактуальна, ибо там все добровольно, включая традиции, язык, религию», — отметил Калачев. По его словам, решение федерального центра может способствовать отчуждению и росту протестных отношений разве что в Татарстане и Башкортостане. «Там национальная интеллигенция воспримет новые подходы болезненно. Но там есть многочисленные русские, которые не всегда в восторге от темы обязательности знания национальных языков. Там же, где тот или иной этнос является очевидным большинством, учебные курсы серьезных изменений не претерпят. Все будет добровольно, но, насколько это возможно и целесообразно, на родном языке», — подчеркнул собеседник агентства. По мнению политолога Максима Жарова, жесткость Кремля в вопросе о языках в национальных республиках связана с тем, что сегодня это один из ключевых факторов нацбезопасности. «Нельзя давать субъектам Федерации право самим определять национальную (в том числе языковую) политику в своем регионе без учета мнения русскоязычного населения. Поэтому в данном случае Кремль действует в полном соответствии с Конституцией и федеральным законодательством. Кроме того, сейчас у Кремля перед глазами яркий пример соседней Украины, где принятый недавно закон о языках носит дискриминационный характер и раскалывает страну», — пояснил Жаров. Москва выступает против «особого статуса» тех или иных регионов говорят политологи Фото: Антон Белицкий © URA.RU Это очень четкий сигнал национальным республикам, что правила для всех едины и федеральный центр не потерпит их открытого нарушения, соглашается гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Впереди сложный период: экономика и политическая система требуют модернизации, внешнее давление нарастает. Все это требует мобилизации всей властной вертикали. Подобные публичные попытки проявить самостийность отрицательно влияют на эту мобилизацию и будут пресекаться», — заявил собеседник «URA.RU». По мнению Еловского, Татарстан обязать услышать центр, потому как следующего сигнала может и не быть: «У Москвы есть много инструментов давления: финансовых, экономических и политических, вплоть до отставки руководителя республики». Обострение ситуации могло произойти из-за несколько преждевременного заявление глава Татарстана о том, что Казани якобы удалось договориться с федеральным центром по вопросу обязательного изучения татарского языка, полагает политолог Дмитрий Михайличенко. «Это вызвало нежелательные разговоры, в том числе и в соседней Башкирии, о том, что Татарстан вновь получает особые условия. Однако это не более чем разговоры: Москва четко продемонстрировала, что никакой принудиловки в вопросах изучения языков не допустит, и будет проводить последовательную политику во всех регионах страны. При этом руководству такой богатой республики как Татарстан никто не мешает развивать и популяризировать татарский язык различными способами. По такому пути пошли, например, в соседнем Башкортостане, руководство которого создало специальный фонд по сохранению и развитию башкирского языка, а также серьезно пересмотрело методики преподавания», — сказал «URA.RU» эксперт. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}