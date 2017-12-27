Год назад наши политики и бизнесмены давали клятвы. Проверяем

12:10 27 декабря 2017 1

Если бы Владимир Тунгусов что-то кому-то и обещал, то это явно касалось бы президентских выборов — 2018 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В конце 2016 года мы собрали с чиновников и депутатов разных уровней обещания на 2017-й. Что-то осталось невыполненным, где-то видна явная «халтура», а кто-то попросту отказывается что-либо обещать. Прежде чем брать новые обещания, «URA.RU» поинтересовалось выполнением уже данных у героев прошлогоднего материала.

Борис Кириллов (слева) дал обещание, что полпредство будет открытым. Кажется, точно такое же давал в прошлом году, но что-то пошло не так Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, дававший зарок «во что бы то ни стало выполнить бюджет 2017 года», свое обещание отработал с избытком. В главный финансовый документ региона трижды вносились правки в общей сумме примерно на 20 млрд рублей.

Вице-губернатор Александр Высокинский давал сложное системное обещание по созданию системы стратпланирования развития городов. Сам чиновник заверяет, что все выполнил, но все чаще отвлекается на Экспо-2025. Его бывший подчиненный, министр экономики Дмитрий Ноженко, бодро «обещавший достижение целей Стратегии-2030», свое обещание перестал выполнять в апреле 2017 года, когда перешел на работу главой Ленинского района Екатеринбурга.

Другой «дауншифтер» правительства, экс-министр инвестиций, а теперь мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, как и обещал, довел до ума инфраструктуру в индустриальном парке «Богословский» и помог первому резиденту начать выпускать продукцию — она была представлена уже летом на «Иннопроме-2017». Его бывший коллега, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, заверил, что «успешно завершил общеобластную программу „1000 лифтов“».

Сергей Тушин пообещал, что все будет хорошо. У него или у всех — чиновник не уточнил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр международных связей Андрей Соболев выполнил обещание учить японский язык. «Акэмаситэ омэдэто: годзаимас (яп. „Поздравляю с Новым годом“)», — ответил письменно министр на вопрос корреспондента «URA.RU» о сдержанном обещании.

Выполнили обещания министр образования Юрий Биктуганов (в области открылся межрегионального центра компетенций), депутат свердловского Заксобрания Владимир Власов (весь год принимал активное участие в развитии волонтерства и добровольческого движения), его коллега из Екатеринбургской гордумы Михаил Гаранин («поднять народ на защиту и сохранение озера Шарташ и леса»), мэр Нижнего Тагила Сергей Носов (завершил ремонт тагильского цирка) и депутат Госдумы Сергей Чепиков (обещал возрождение биатлонному комплексу «Снежинка» (Артемовский) и строительство легкоатлетической арены на «Калининце» (Екатеринбург)).

Свое обещание «честно работать», по всей видимости, выполнил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Куда сложнее проверить свердловского экс-министра строительства, депутата Сергея Бидонько: тот давал пространное обещание «работать на благо Свердловской области».

Бабушкина заранее пообещала, что все депутаты будут работать. Лентяям придется тяжело Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр спорта Леонид Рапопорт заверил «URA.RU», что, как и обещал, создал «условия для подготовки олимпийцев и паралимпийцев к зимним Играм 2018 года». «Обещание бывать чаще с семьей и в дневное время» министр, как сам признается, также «старается выполнять». «Обещание чаще улыбаться» сам Рапопорт также считает исполненным, но с этим вполне готовы поспорить наблюдательные фотографы «URA.RU».

Нам пока ничего не известно о том, справился ли с выполнением задуманного вице-губернатор Сергей Швиндт, обещавший «успешно завершить все необходимые мероприятия», запланированные в области под ЧМ-2018. В последнее время чиновник закрыт для разговоров с общественностью. Хотя вполне можно было поступить по примеру главы Березовского Евгения Писцова. Тот открыто признался, что выполнил обещание преобразить стадион «Горняк» не до конца: «Нашли деньги, но не успели с работами в сезон» и «приняли решение перенести работы на весну 2018 года».

Главным городским миротворцем будет Виктор Тестов. Это, уверен он, необходимо России в сегодняшний непростой политический период Фото: Анна Майорова © URA.RU

С обещаниями на будущий год все оказалось так же непросто, как и в прошлом. Например, один из самых открытых чиновников 2017 года, глава департамента информполитики региона Александр Иванов, категорически отказался от каких-либо гарантий: «От обещаний уже болит голова. Обойдемся без них». Той же стратегии придерживается и председатель мандатной комиссии Заксобрания Алексей Коробейников.

Отказ депутата, впрочем, компенсировал председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, в прошлом году ответившая на вопрос «URA.RU» лишь молчаливым мотанием головы. «Мы должны блюсти юридическую чистоту наших законопроектов, обеспечивать финансовое сопровождение и общественное согласие при их рассмотрении. Да, мое обещание придется исполнять всем депутатам, а я буду возглавлять этот процесс», — пообещала Бабушкина.

Коллега Бабушкиной — вице-спикер Екатеринбургской гордумы Виктор Тестов — также взял на себя крайне непростое обещание: «Хочу посодействовать установлению в Екатеринбургской гордуме мира и согласия. Это стало бы частью мира и согласия во всей стране, которые очень необходимы России в сегодняшний непростой политический период».

Вероятно, в следующем году от Андрея Соболева стоит ждать SMS со следующим содержанием: «Сээ бог мани бад сэо» (корейское поздравление с Новым годом) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В новом году я обещаю обеспечивать информационную открытость и своевременное приглашение СМИ на все публичные мероприятия аппарата полномочного представителя президента, но не обещаю найти дополнительное время для общения с семьей», — поделился планами на 2018 год заместитель уральского полпреда президента Борис Кириллов. У другого федерального чиновника, проработавшего уже 10 месяцев в регионе главы управления Росреестра по Свердловской области Игоря Цыганаша, обещание многостороннее. «Обещаю покончить с извечной войной свердловского управления Росреестра и филиала Кадастровой палаты в Свердловской области».

«Обещаю сделать все от меня зависящее, чтобы система экстренной помощи по единому номеру 112 в 2018 году начала функционировать в Свердловской области в полноформатном режиме, в каком она и должна работать», — пообещал вице-губернатор Азат Салихов. Традиция встречать Новый год в нестабильном статусе и. о. почти не расстраивает министра международных связей Андрея Соболева. «В планах на 2018 год — [учить] корейский [язык]!». Поболеть за российских спортсменов в Южной Корее министру вряд ли удастся, но едва ли кто-то запретит посетить Олимпийские игры в Пхенчане.

Обещание министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова и в этом году касается лифтов — в 2018-м в домах свердловчан будет установлено еще 500 единиц подъемных устройств. Министр спорта Леонид Рапопорт обещает «сделать все зависящее для ЧМ-2018 — этот проект становится новым стартом в будущее крупных спортивных мероприятий».

Вдохновленный своей победой на местных выборах (набрал более 90% голосов), мэр Нижнего Тагила Сергей Носов в 2018-м намерен решать одну из ключевых проблем своего муниципалитета: «Обещаю, что в 2018 году начнем строительство автомобильного моста через Тагильский пруд». Вверенного муниципалитета касаются и гарантии мэра Сысертского ГО Дмитрия Нисковских: «Планы на 2018 год — это начало большого проекта по благоустройству набережной исторической части города Сысерти, модернизация освещения улиц, соглашения по теплоснабжению, обновление автобусного парка, запуск интернет-портала „Наш город“ для контроля работы управляющих компаний».

Глава Березовского Евгений Писцов от своих планов по стадиону «Горняк» тоже не отказался и сам добавил сложности. «Во взаимодействии с областной федерацией легкой атлетики разработали документацию на реконструкцию стадиона „Горняк“ под универсальный стадион не только под футбол, но и под полный комплекс легкоатлетических дисциплин. Такого стадиона в Свердловской области до сих пор не было. Так что планируем у нас на 2018 год Кубок УрФО по легкой атлетике».

От администрации Екатеринбурга обещанием на 2018-й поделился замглавы Сергей Тушин, чья роль с приближением ЧМ-2018 и Экспо-2025 только возрастает. «Обещаю, что все будет хорошо», — лаконично сказал он журналисту «URA.RU». С учетом обещания, данного «URA.RU» владельцем компании «Сима-ленд», меценатом Андреем Симановским, вполне возможно, все это действительно сбудется. «Обещаю продолжать любить свой город», — пообещал бизнесмен.