Сандаков и Московец надоели. Теперь на экологии будет пиариться другой

20:59 16 апреля 2018 0

Эксперты утверждают, что проблему экологии быстро не решить — значит, эту тему еще долго будут использовать разные организации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинскую экологическую повестку, похоже, перехватывает новый игрок. Региональное отделение «Союза добровольцев России» в понедельник ворвалось в повестку, объявив о создании совета по правам человека при губернаторе. Эту структуру предлагал организовать председатель федерального СПЧ при президенте Михаил Федотов, чтобы увести с улицы протест против экологических проблем.

Николай Сандаков уверял, что соберет на своем митинге 10 тыс. челябинцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Попытку занять нишу нового лидера экологических движений на смену увядающего движения «СтопГОК» в минувшую субботу предприняла организация «ЧелябинскДыши» бывшего «политического» вице-губернатора Николая Сандакова. Однако вместо заявленных 10 тыс. участников пришло только 500 человек, по данным полиции. И то только благодаря активистам «СтопГОКа», в числе которых были их лидеры Борис Золотаревский и Василий Московец. Эксперты считают, что Николай Сандаков окончательно дискредитировал себя как политика и политтехнолога.

Репутационный удар невольно потерпел и «СтопГОК». Серия акций прошла с постоянно снижающимся числом участников, подтверждая, что горожанам надоело ходить на бессмысленные митинги — им нужно улучшение экологии и реальные действия в этом направлении.

Виктор Кузенков отметил радикализацию экологического протеста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель президиума регионального отделения «Офицеров России», экс-замначальник областного управления ФСБ Виктор Кузенков, включившийся в экологическую повестку, еще перед митингом объявил, что с такими «радикалами» серьезные организации работать не будут. «Когда отдельные активисты „СтопГОКа“, его радикальное крыло, в ультимативной форме стало выдвигать свои требования, они очень „подкузьмили“ всему экологическому движению. Все понимают, что и требование „ЧелябинскДыши“ о переносе предприятий за черту города — это непродуманные и популистские лозунги. За ними сложно пойти. А вот вера в первое лицо государства у людей есть. Осенний звонок Владимира Путина обозначил, что президент участвует в решении проблемы. Власти начали принимать решения, и народ перестает ходить на митинги», — считает бывший силовик.

В понедельник в Facebook был опубликован видеоролик лидера регионального отделения СДР Владимира Корнева. На нем во время съезда этой организации в Москве челябинец передал председателю федерального СПЧ при президенте Михаилу Федотову проекты документов о создании областного аналога СПЧ. Федотов прошлым летом и осенью на митинге «СтопГОКа» выступал с инициативой о появлении на Южном Урале совета по правам человека при губернаторе. Поэтому челябинский общественник попросил о содействии именно его.

Видео: канал «Владимир Корнев» на YouTube

Корреспонденту «URA.RU» Владимир Корнев рассказал, что аналогичные документы направил и в правительство области, где уже прошла первая официальная встреча по обсуждению инициативы. «Все эти экологи-общественники кричат только, все время выступают против чего-то. Ничего не предлагают. Раскачивать обстановку может любой. Вышли бы, высадили деревья — это было бы полезнее, чем кричать на митингах, что против. Никакую реальную работу они не сделали. Мы хотя бы пытаемся что-то созидать — хотим создать СПЧ, на базе которого будем помогать решать один из важнейших вопросов — проблему экологии», — подчеркнул общественник.

Михаил Федотов предлагал челябинцам создать аналог СПЧ, региональные власти пока в раздумьях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональные власти не видят необходимости в создании собственного СПЧ. «Мы встречались с Корневым, обсуждали инициативу. Я ему назвал все существующиеальтернативы реализации социально значимых инициатив — институт общественных помощников омбудсменов, общественные советы, общественные палаты. Все они у нас работают эффективно. Создание еще одного органа — вопрос сомнительный, он требует серьезного анализа и понимания. А чем тогда будут заниматься остальные вышеназванные общественные структуры?» — считает начальник управления общественных связей правительства области Дмитрий Семенов.

Какой бы ни была судьба СПЧ, эксперты прогнозируют, что тема экологии в Челябинской области еще долго не будет сходить на нет. В этих условиях властям необходимо будет выстраивать диалог с общественностью через какие-то организации. «Причины экологического протеста не убрать за день, месяц или даже год. Главная задача власти — выстроить диалог с общественностью. Поиск формы диалога не только наша проблема, а общегосударственная. Но все они предполагают изменения в сознании, настрой на диалог, а не на конфронтацию. И власти нужна опора, в том числе на общественные институты», — полагает представитель Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в Челябинске Андрей Лавров.

Политтехнолог Евгений Маклаков тоже считает, что экология еще долго будет одной из главных тем общественной повестки Челябинска. «„СтопГОК“ „сдулся“, „ЧелябинскДыши“ даже не „надувался“. Вся беда этих организаций в том, что, кроме протестных акций, они ничего конструктивного не делают. Когда люди видят только пиар-методы и работу на конкретных лидеров, а проблема не решается, они отворачиваются. Если найдется механизм конкретного участия, такая организация перехватит повестку. Тот же „Антисмог“ декларировал, что привезет в Челябинск лабораторию и будет проводить замеры качества воздуха. Это уже конкретные действия. Но время популизма и бесконечных митингов уже прошло», — резюмировал эксперт.