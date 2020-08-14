Свердловские инсайды: генералы советуются с главой ГИБДД

Обычно на этом месте — веселый мем, но сегодня — фото из Белоруссии. Пусть между Екатеринбургом и Минском расстояние более 2,5 тыс. километров, но ментально белорусы — наши братья, и мы не можем оставаться в стороне от происходящего беспредела в их стране Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Пока губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в отпуске, в правительстве региона развернулась борьба за посты в министерствах. Аграрии не хотят, чтобы ими руководила женщина, а в минздраве ждут дальнейших перестановок. Неспокойно и в мэрии Екатеринбурга: глава Александр Высокинский невзлюбил некоторых замов, жалуются они.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Губернатор задал тренд на отдых чиновников-2020

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев, рассказывают приближенные чиновники, отдыхает (и немного работает) в режиме информационной изоляции, не отвлекаясь на интернет-СМИ, мессенджеры и не прикасаясь к «Инстаграму». Представители ближнего круга в курсе, какой именно санаторий выбрал глава региона и с завистью смотрят на условия отдыха и бодрое настроение губернатора. «Теперь будущие отпускники собираются тоже устраивать себе информационный детокс», — шепчутся инсайдеры.

Куйвашев задержится в отпуске

Вполне возможно, что отпуск губернатора Евгения Куйвашева продлится еще неделю, утверждают слухачи. Якобы он взял паузу для принятия кадровых решений. Инсайдеры также отмечают, что количество заболевших коронавирусом в области постепенно снижается, и теперь главе региона можно заняться кадровыми вопросами.

Общепит стал оружием против губернатора

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По слухам, в полпредсте по УрФО есть силы, которые настаивают на дальнейшем запрете работы ресторанов и кафе. Таким образом недоброжелатели якобы пытаются отнять у губернатора шанс стать «победителем эпидемии», вызывая недовольство у населения. По слухам, полпредство может вмешаться в вопрос смягчения ограничений через Роспотребнадзор региона.

Куйвашев замыкает на себе отношения с Цукановым

В аппарате свердловского правительства произошло серьезное изменение — ликвидировано управление по взаимодействию с полпредством УрФО. Некоторые склонны это связывать с охлаждением в отношениях области и полпредства, но другие считают наоборот — губернатор намерен замкнуть все отношения лично на себя, без посредников.

Похороны сорвали визит Патрушева на Урал

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рассказывают, что последним проектом министра АПК региона Дмитрия Дегтярева, умершего от коронавируса, было мероприятие с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева. Мероприятие должно было состояться в сентябре, однако теперь, вероятно, будет полностью отменено: договоренности, намекают, были чисто персональные. Поэтому ни врио, ни оперативно назначенный министр не смогут заменить в переговорах экс-министра.

Аграрии не хотят женщину-министра

Поговаривают, что аграрии обеспокоены слухами о будущем министре сельского хозяйства Свердловской области. Якобы сейчас развернулась жесткое противостояние между двумя основными кандидатами, замминистра Светланой Островской и Анной Кузнецовой. Но, по слухам, руководители крупных хозяйств посылают в правительство лоббистов, чтобы назначили мужчину. «Как мы при бабе-министре общаться-то будем», — аргументируют они.

Претендента на пост главы МУГИСО не утвердят из-за религии

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Слухи о назначении главной мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) замминистра Сергея Сосновских породили новые сплетни. Говорят, шансов на повышение у действующего замминистра немного. Причина — не только рабочие вопросы к чиновнику, но и его личные увлечения. «То, что этого сектанта еще держат на работе — вопрос его лоббистов, но с религией его вера имеет мало общего», — намекают слухмейкеры. По их данным, замглавы МУГИСО поддерживает церковь «Новая Жизнь». Причем вместо религиозного смирения чиновника отличает нервозность и вспыльчивый характер, шепчутся у него за спиной.

Два зама Куйвашева пытаются «съесть» одного министра

Наблюдатели полагают, что за пост главы свердловского министерство ЖКХ в ближайшее время развернется жаркая борьба. Косвенно на это указывает исчезновение из повестки министра Николая Смирнова, который должен быть в повестке: отопительный сезон на носу. «Говорят, что Смирнов уже готовится к отставке, тем более что желающих достаточно. Свои кандидатуры намерен предложить как первый заместитель губернатора Алексей Орлов, так и замгубернатора Олег Чемезов», — уверены инсайдеры. Впрочем, перспективы отставки Смирнова невелики: опытный аппаратчик переживал уже немало атак.

В минздраве продолжатся увольнения

Первым пострадавшим от перестановок в свердловском минздраве может оказаться Ян Габинский. Сплетники говорят, что контракт с ним был продлен по настоянию полпредства. «Бывший министр вынужден был пойти на такой компромисс, теперь же у нового министра никаких обязательств нет. Зато есть акты проверок, которые вызывают много вопросов», — объясняют слухачи.

Цветков поставил условие перед выходом на работу

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министр здравоохранения Андрей Цветков, спасенный губернатором Евгением Куйвашевым от позорного увольнения трудоустройством советником, умудрился поставить условие выхода на работу. Чиновник, который после критики главы федерального Минздрава Михаила Мурашко смог сохраниться, потребовал сделать ремонт в кабинете, где он теперь будет работать. При этом во время, пока строители делают свою работу, в резиденции он не появляется.

Куратору СМИ у Куйвашева нашли замену

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор рассматривает возможность смены директора департамента информационной политики. Место Юлии Прытковой, которая утверждена в должности в декабре 2018 года (а до этого работала в статусе и. о.) может занять ее тезка, Юлия Вершецкая, которая сейчас находится в декрете, утверждают инсайдеры. У Вершецкой есть опыт работы на госслужбе: пять лет назад она вышла на работу в МУГИСО Свердловской области, и в 2016 ее даже рассматривали на пост пресс-секретаря вместо Марии Картуз. Тогда назначение не состоялось: Вершецкая осталась в министерстве по управлению госимуществом, пережила обыски (в рамках уголовного дела директора департамента рекламы МУГИСО Игоря Разунина у нее прошли обыски, были изъяты компьютер и телефон) и продолжила работу, вспоминают очевидцы.

По мнению слухмейкеров, кандидатуру Вершецкой может лоббировать руководитель информагентства «Знак.ком» Аксана Панова. Вершецкая недолгое время работала в издании и сохранила с Пановой рабочие отношения, утверждают собеседники.

Поход Кравченко в Госдуму — политическая игра его покровителя

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Инсайдеры в свердловском Заксобрании уверены, что слухи о выдвижении главы Орджоникидзевского района Романа Кравченко на выборы в Госдуму по Березовскому одномандатному избирательному округу — намек для свердловских политических тяжеловесов начать переговоры с влиятельным бизнесменом, стоящим за спиной чиновника. В Госдуме округ в настоящее время представляет биатлонист Сергей Чепиков, который не очень активно проявил себя в парламентской деятельности. Однако его поддерживает другой крупный бизнесмен, оказывающий весомое влияние на региональную политику. Кроме того, обсуждается возможность выдвижения в округе лидера свердловских единороссов Виктора Шептия. По степени влияния в регионе Кравченко даже близко не может сравниться ни с одной из этих фигур, констатируют инсайдеры, поэтому слухи о его выдвижении — не более чем политическая игра.

Шансы Гаффнера на мандат снижаются

Говорят, что расклад сил в Белоярском одномандатном избирательном округе Заксобрания может резко поменяться. Инсайдеры отмечают, что шансов на переизбрание у действующего депутата Ильи Гаффнера практически не осталось. Мало того, что депутату-банкроту, заявившему четыре копейки дохода за 2019 год готовятся противостоять традиционные оппоненты — коллега по Заксобранию Вячеслав Вегнер и глава АО «Пневмостроймашина» Анатолий Павлов — в округе ожидают выдвижения Игоря Лаврентьева, гендиректора ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий». «Разговоры такие идут. Человек очень ресурсный, большую часть времени проводит в Москве. Но пока о его личном участии в переговорах не слышно», — сообщил источник URA.RU

Карьеру мэра Богдановича сгубил богобоязненный бизнес-партнер

Инсайдеры Богдановича не сомневаются, что местный бизнесмен Павел Вахно тесно связан с делом мэра Павла Мартьянова. Возможно, именно он написал заявление на чиновника в правоохранительные органы из-за разногласий в бизнесе, поговаривают в городе. О близости мэра и предпринимателя говорит совместное проведение досуга. Вахно, известный как учредитель фонда восстановления православных храмов «Возрождение православных святынь земли Русской», вместе с главой Богдановича ездил на церковные службы, посещал монастыри. После конфликта с одним из местных священников чиновник и бизнесмен попытались выжить его из прихода, но за настоятеля церкви вступилась Екатеринбургская митрополия.

Вице-мэр Екатеринбурга решил задобрить коллегу

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рассказывают: пока вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка находится в месячном отпуске, другой заместитель главы Екатеринбурга — по благоустройству — Алексей Бубнов не теряет времени зря. После отъезда Куземки из города рабочие вышли на ремонт дороги рядом с ее многоэтажкой в районе улиц Щорса-Серова. «Хотя там проходимость нулевая, да и состояние участка не кажется упадочным. Бубнов хочет показать Куземке свою эффективность, чтобы она перестала настаивать на его увольнении», — иронизируют в коридорах власти.

Статусный чиновник мэрии навлек на себя подозрения

Руководителя информационно-аналитического департамента Алексея Редина заметили на новом автомобиле. К удивлению других работников администрации, Редин, ранее не работавший в коммерческих структурах, после голосования по поправкам в Конституцию оказался за рулем внедорожника Volvo XC90 (в зависимости от комплектации его стоимость может достигать пяти миллионов рублей). «Хотя до этого он в течение многих лет ездил на стареньком „Опеле“. Спасибо поправкам», — завистливо шутят в мэрии.

Вице-мэра Екатеринбурга обвиняют во взятках

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Предприниматели Екатеринбурга обсуждают работу начальника комитета по благоустройству, старожила администрации Тамары Благодатковой (подчиняется вице-мэру Алексею Бубнову). Один из бизнесменов, пытавшихся настроить отношения с администрацией в сфере благоустройства, рассказывает о срыве планов. «Мне сразу сказали, что я должен буду делиться 30-ю процентами прибыли от контракта. Естественно, я не согласился. Коммерсанты!» — негодует он. Впрочем, его коллеги полагают, что речь шла о более мягких условиях.

Высокинский решил переждать конфликт Куйвашева и Цуканова

Сплетники нашли дополнительный смысл ухода в отпуск мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. «Происходит противостояние между полпредством и свердловскими властями. Если оно активизируется, то Высокинскому придется выбирать, какой поддерживать лично ему. Вполне возможно, что и отпуск он взял в надежде, что к его возвращению все уже образуется, и ему не придется выбирать, с кем быть», — объясняют сплетники.

Мэр Екатеринбурга дистанцируется от чиновников из окружения губернатора

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в последнее время выстраивает все более значительную дистанцию с чиновниками, назначенными в свое время по протекции резиденции свердловского губернатора. В частности, по словам источников, он практически не общается и не дает прямых поручений вице-мэру по ЖКХ Владимиру Гейко (неформальному лидеру среди замов), главе аппарата Илье Захарову и заместителю по управлению городским имуществом Игорю Сутягину. «Без понятия, какая кошка между ними пробежала, но к ним Высокинский явно холоден», — удивляются в окружении мэра.

Замглавы Екатеринбурга поплатился за ошибки в письме полпреду

Вице-мэр Екатеринбурга Илья Захаров получил выговор за несколько опечаток в письме главы города Александра Высокинского на имя полпреда президента РФ в УрФО Николая Цуканова. «Захаров, конечно, пытался объяснить, что письмо писал не он и, следовательно, опечатки не его. Но кому это интересно? Тем более, такое происходит уже не в первый раз», — описывают ситуацию недоброжелатели.

Главу района присматривают на место Высокинского…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (считается союзником мэра) попал в расширенный список потенциальных сменщиков главы города, который готовят в окружении свердловского губернатора. «Им активно интересуются: наводят справки, опрашивают экспертов, взвешивают потенциальные риски. Но это пока вообще ничего не значит. Просто появился еще один человек, к кандидатуре которого обратятся, если что-то произойдет», — описал ситуацию инсайдер.

…а пока чиновник пытается договориться с крупной ФПГ

Поддержка, которую Ноженко оказывает вице-спикеру Заксобрания Виктору Маслакову, собирающемуся избираться на новый депутатский срок — не что иное, как попытка выстроить отношения с ГК «Ренова» Виктора Вексельберга (застраивает Академический микрорайон, частично входящий в Ленинский район). «У Маслакова прочная связь с [президентом „дочки“ „Реновы“ — ГК „Кортрос“ — Вениамином] Голубицким», — утверждают в городских структурах власти.

В свердловском городе — новая горячая точка

Глава Белоярского городского округа Андрей Горбов в ближайшее время может столкнуться с социальным конфликтом, способным перерасти в крупный скандал. Рассказывают, что не так давно почти взбунтовалась деревня Гусева, а сейчас вспыхнет деревня Колюткино, где чиновники, вопреки обязательствам, отказываются брать на обслуживание подъездные пути к домам. По мере разрастания конфликта может встать вопрос о соответствии Горбова занимаемой должности, уверены наблюдатели. «Кому перед выборами [2021 года] нужен глава, который не умеет купировать напряжение?» — рассуждают в областных структурах власти.

Спикер думы Екатеринбурга готовит атаку на директора ЦПКиО

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В сентябре депутаты гордумы Екатеринбурга намерены посетить ЦПКиО с инспекцией. В кулуарах говорят, что народные избранники озабочены развитием территории и просто ищут ответы на вопросы жителей. Но на деле все гораздо сложнее: в окружении спикера думы Игоря Володина передают, что он имеет личные претензии к директору парка Екатерине Кейльман, природа которых до сих пор не ясна. «Конечная цель — добиться отставки Кейльман, а на ее место поставить [союзника Володина, депутата гордумы Константина] Киселева. Тем более, Киселев ранее даже просился на эту должность», — описывает ситуацию слухмейкер.

Мэрам предрекают уголовные дела

Сплетники говорят, что мэр Богдановича Павел Мартьянов — далеко не единственный, кого ожидают проблемы с законом. Ходят слухи, что силовики готовы повнимательнее присмотреться к главам других муниципалитетов. Особенно внимательными, по их данным, стоит быть тем, где возникали проблемы в сфере ЖКХ. «Вполне возможно, что на эту активность есть установка федерального центра», — отмечают инсайдеры.

Сторонники Полянина рискуют

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Публичная активность главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина может негативно сказаться и на тех, кто его активно поддерживает и спасает от отставки — спикере Заксобрания Людмиле Бабушкину и омбудсвумене Татьяне Мерзляковой, предупреждают инсайдеры. Дело в том, что главред поставил свою подпись под петицией за возврат прямых выборов мэра Екатеринбурга, а это уже открытый вызов губернатору. Теперь пострадать может не только он сам, но и его сторонники, считают слухачи.

Генералы ходят советоваться к главе ГИБДД

Свердловские силовики шепчутся, что неформальным лидером в их среде стал начальник областного ГИБДД, полковник Алексей Кисляков. Дескать, именно ему удается навести контакты с новыми руководителями правоохранительных органов, часто приезжающих из разных регионов. Рассказывают, что его роль коммуникатора оказалась практически общепризнанной.

Екатеринбургские музыкальные школы могут сократить

В музыкальных школах Екатеринбурга опасаются сокращения штата, а то и закрытия некоторых учреждений. Инсайдеры утверждают, что после карантина, в ходе которого школы не были востребованы, встал вопрос об оптимизации сферы музыкального допобразования. Помимо прочего, это позволит сэкономить десятки бюджетных миллионов. Вопрос должен решиться на встрече руководства областного минкульта и директоров школ. Однако представители министерства и екатеринбургского управления культуры, которому подведомственны музыкальные школы, в один голос твердят, что об оптимизации речь не идет.