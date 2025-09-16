Свердловский хоккеист из топового клуба попался на допинге

В пробе нападающего хоккейного клуба «Спартак» Ивана Морозова (родом из Верхней Салды) выявили запрещенное вещество. Об этом заявили в пресс-службе команды после уведомления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Хоккейный клуб „Спартак“ информирует, что на основании официального уведомления, полученного от РУСАДА, в пробе нападающего Ивана Морозова выявлено запрещенное вещество», — следует из сообщения. Спортсмена временно отстранили от тренировок и матчей.
Отмечается, что Морозов принял это вещество вне рамок деятельности «Спартака» и медицинского штаба команды. Представители ХК пообещали оказать полное содействие в разбирательствах.
Дисквалификация за положительную допинг-пробу грозит еще одному топовому хоккеисту из «Автомобилиста» — нападающему Анатолию Голышеву. Его будущее в КХЛ будет решаться 25 сентября.
