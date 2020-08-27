Свердловские инсайды: вакцину испробуют на чиновниках

А вы готовы к 1 сентября? Коллаж: URA.RU

Пока уральские чиновники ждут вакцину от коронавируса и готовятся к ее испытаниям на себе, свердловские застройщики ждут решал с Кавказа, которые будут делить рынок. Что из этого страшнее — неизвестно, но ни то, ни другое не остановит мэрию Екатеринбурга от зачисток. Знаем также, что план юбилея Екатеринбурга и Перми подпишут на границе Европы и Азии, а начальник регионального УГИБДД уедет в Москву.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Свердловские чиновники озадачены заявлением Путина

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уныние царит в свердловском минтрансе после заявления президента Путина о строительстве трассы до Екатеринбурга. Рассказывают, что на фоне разговоров о совместном праздновании Дня города в Екатеринбурге и Перми Федерация могла сделать символичный подарок — и запустить строительство дороги между столицами регионов (которая далее продлится уже до Казани) уже в 2022 году. Но размытое «потом», брошенное президентом, означает, что раньше 2030 года надежд на начало работ нет, вздыхают собеседники в министерстве.

Счетной палате подарили независимость

Губернатор Евгений Куйвашев придумал, как сделать счетную палату региона более независимой, иронизируют в «Белом доме». Он окончательно дал добро на переезд структуры с Октябрьской площади, где она базируется сейчас, в недавно приобретенное здание на Московской, 11. Позволит ли это сотрудникам палаты лучше следить за деятельностью органов власти и депутатов — вопрос открытый. Но старожилы свердловской политики полагают, что в корне ничего не изменится.

Юбилей Екатеринбурга и Перми утвердят на границе Европы и Азии

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Источники в свердловском правительстве утверждают, что подписание соглашения о совместном праздновании 300-летия Екатеринбурга и Перми может состояться в символическом месте: на границе Европы и Азии под Екатеринбургом. Предполагается, что подписи под документом главы двух субъектов РФ поставят вскоре после единого дня голосования 13 сентября 2020 года — врио главы Пермского края Дмитрий Махонин в настоящее время участвует в избирательной компании по выборам губернатора.

Ковтун напугала элиту

Решение ректора УГМУ Ольги Ковтун начать учебный год в дистанционном режиме, хотя остальные университеты перешли на обычный график работы, вызвало негативную реакцию в резиденции губернатора, рассказывают слухмейкеры. «Медикам вроде как лучше знать, как вести себя в условиях пандемии, но это решение ставит под сомнения все наши утверждения в успешности борьбы с вирусом и позитивной эпидемиологической ситуации в регионе», — рассуждают в резиденции. Говорят, теперь у Ковтун, которой удалось выстроить отношения с губернатором, будут проблемы.

У Третьякова — влиятельный враг

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рассказывают, что заместители губернатора всерьез озаботились будущей кампанией в Госдуму и Заксобрание. В частности, первый замгубернатора Алексей Орлов якобы прилагает максимум усилий, чтобы убедить главу региона в том, что необходимо поменять руководителя департамента внутренней политики Антона Третьякова. Основаниями для отставки чиновника называют провальные показатели региона в ходе голосования по внесению поправок в Конституцию, низкий уровень политического креатива, слабое понимание современных трендов и даже вопросы по линии растраты бюджетных средств.

Вакцину против коронавируса испытают на чиновниках

Часть первой партии вакцины от коронавируса, которая поступит в регион, отправится на «специальные нужды», уверены слухмейкеры в правительстве. «Конечно, в первую очередь говорят о важности защитить учителей, врачей, полицейских, но надо и о госслужащих подумать. Тем более что их не так много, особенно если сначала прививать работников в Екатеринбурге», — шепчутся чиновники. Уверенность в том, что вакцины на них хватит, только усилилось после заявления губернатора Куйвашева о намерении поставить прививку, как только она появится.

VIP-зал столовой правительства откроют для депутатов

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты свердловского заксобрания получат неожиданный бонус. Им разрешат доступ в «зеркальный зал», который закрыли, чтобы там обедали только заместители министров и начальники департаментов. «У депутатов, конечно, есть свой зал, но учитывая новые требования социального дистанцирования лучше, чтобы люди сидели подальше друг от друга. Так что раз в месяц в порядке исключения их будут пускать в малый зал. А в обычное время — нет», — знает источник агентства.

Омбудсмен Мерзлякова начала кампанию на севере

Поездка уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой на север области — новый повод для пересудов. Омбудсмен принимала участие в расширенном совещании с главами муниципалитетов, хотя у слухмейкеров есть свое объяснение командировки: желание Мерзляковой представлять интересы жителей территории в следующем составе Госдумы.

«Городу трудовой доблести» не хватило денег

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Установка стелы «Город трудовой доблести», которую планируется разместить на Уралмаше, на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Машиностроителей отложена, утверждают слухмейкеры. Проблема в том, кто оплатит работы — компенсация соответствующих расходов не предусмотрена федерацией и не запланирована в бюджетах Екатеринбурга и Свердловской области. Поговаривают, что работы перенесут на 2021 год, чтобы выделить финансирование на стелу.

Высокинский готовит зачистку мэрии

После выхода из отпуска глава Екатеринбурга намерен максимально купировать влияние на городскую повестку депутатов гордумы, избранных при помощи бывшего «серого кардинала» Владимира Тунгусова, утверждают источники в окружении Александра Высокинского. Первым под удар может попасть депутат от Октябрьского района Павел Пустозеров. Его называют креатурой бывшего первого замгубернатора и ближайшим другом близкого Тунгусову бывшего главы Октябрьского района Романа Рудометова. Чтобы усилить давление на Пустозерова, Счетной Палате якобы уже дали задание проверить все подряды фирм депутата.

Застройщики Екатеринбурга ждут гостей с Кавказа

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бизнесмены Екатеринбурга обсуждают скорое прибытие в город эмиссаров статусного представителя одной из кавказских республик для передела строительного рынка. Слухмейкеры утверждают, что потенциальные гости уже получили приглашение от одного из влиятельных застройщиков (чье имя пока держится в тайне). «Исчерпав аргументы в рамках правового поля, он для разрешения споров с коллегами решил привлечь посредников. Скорее всего, это прямое следствие убийства [вора в законе Лоту] Гули. 90-е возвращаются», — переживает статусный бизнесмен.

Мэрия Екатеринбурга спутала планы депутатам

Повестка первого после большого перерыва заседания гордумы Екатеринбурга, скорее всего, расстроит наблюдателей. Рассказывают, что администрация не успевает доработать ряд вопросов, которые планировалось рассмотреть 15 сентября. В частности, речь идет о новых правилах землепользования и застройки. В итоге аппарат представительного органа спешно меняет концепцию собрания, ставя во главу ее такие вопросы, как, например, вынужденная смена состава постоянных думских комиссий.

У кресла главы «Академического» выстроилась очередь

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации экспертов, растет список возможных кандидатов на должность главы нового района Екатеринбурга «Академического». Ранее считалось, что им станет руководитель одноименной управляющей компании, депутат гордумы Николай Смирнягин, то теперь появился новый кандидат. Теперь же на пост якобы претендует заместитель гендиректора компании-застройщика Александр Кудрявцев. Кроме положительных профессиональных характеристик у молодого менеджера есть козырь в рукаве: его отец генерал Кудрявцев — министр общественной безопасности региона.

Спонсором сбора подписей за прямые выборы мэра стал Коньков

Деньги на сбор подписей в поддержку прямых выборов мэра мог дать владелец строительной корпорации «Маяк» Владимир Коньков. «Он всегда был склонен ввязываться в сомнительные политические проекты», — утверждают инсайдеры. По их мнению, идеолог акции — депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселев — мог убедить Конькова дать денег под предлогом, что он получит преимущество на предстоящих выборах в заксобрание. На самом же деле, Киселев использует политическую шумиху вокруг сбора подписей для личного обогащения, полагают собеседники агентства. Впрочем, в последние годы 74-летний Коньков никак не проявлял себя в публичной политике.

Губернатор Паслер взял в Оренбург инвестора вместе с проблемами

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава свердловского правительства Денис Паслер не может погасить экологические протесты в Оренбургской области. Больше того, будучи главой региона, он регулярно становится объектом критики за близорукость и «крышевание» сомнительных бизнес-проектов. А скандальная отставка облпрокурора (которого чаще видели в разных схемах и реже — в статусе государственного надзирателя) стала для местных подтверждением самых худших опасений. Новой точкой напряжения стал проект бизнесмена из Екатеринбурга Алексея Балашова, который начал под Орском разработку карьера, забыв получить необходимые разрешения (так в социальных сетях пишут местные жители). Оренбуржцы проводят пикеты и обвиняют Паслера и его екатеринбургскую команду в том, что вместо инвестора они привезли в регион «душегубку» со всеми вытекающими последствиями для экологии. Балашову пришлось всю неделю провести в Оренбурге, чтобы порешать с чиновниками проблему. Вряд ли это добавляет очков Денису Паслеру, совершившего уже не одну управленческую ошибку, разделившую местные элиты на своих и «варягов».

Козицын отстоял «Автомобилист» и «Уралочку»

УГМК продолжит спонсировать деятельность ХК «Автомобилист» и баскетбольной команды «Уралочка», утверждают слухмейкеры. Ранее появлялась информация что партнеры по бизнесу вынуждают Андрея Козицына отказаться от их поддержки. Одновременно бизнесмен якобы переписал на себя ряд других проектов — в том числе музей военной техники и аграрный бизнес.

В трех консульствах в Екатеринбурге ждут новых руководителей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным инсайдеров URA.RU, в генеральных консульствах Чехии, Болгарии и Венгрии в ближайшее время появятся новые руководители. Глава венгерской дипмиссии Сергей Сюч уже отбыл из уральской столицы, двое его коллег пока держатся и ждут ротации, утверждают слухмейкеры. При этом болгарский генконсул Пламен Петков на следующей неделе уже проводит только неофициальные встречи. «Сейчас в этих консульствах меняется корпус младших дипломатических и технических сотрудников. Это обычно означает, что команду подгоняют под будущего руководителя», — уточнил собеседник.

Стивен Сигал поработает на Урале агитатором

Говорят, что звезда голливудских боевиков, член политсовета партии «За правду» Стивен Сигал в октябре приедет в Свердловскую область не только для того, чтобы обучать уральцев айкидо и раздавать автографы. В политтусовке ожидают от него политической агитации. До выборов в свердловское заксобрание и Госдуму остается ровно год, и молодой партии необходимо заявить о себе в регионе. Впрочем, секретарь ЦК «За правду» Николай Новичков утверждает, что визит Сигала не связан с политической деятельностью партии.

Эсеры готовы биться за Ивдель

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Избрание мэра Ивделя Петра Соколюка депутатом Законодательного Собрания может быть не таким простым, как ожидалось. Серьезную конкуренцию ему может составить справедливоросс, директор ООО «Сталинград» Андрей Бычков. Дело в том, что руководитель областного отделения эсеров Андрей Кузнецов решил доказать потенциальным спонсорам, что у его партии есть шанс набрать 5% на выборах в Госдуму в следующем году. Решено победить Соколюка, поэтому все партийные резервы направлены на север.

Свердловский мэр пригрозил репрессиями заму-конкуренту…

В Махневском городском округе, единственном свердловском муниципалитете, где происходит масштабная смена власти, посмеиваются над мэром Александром Лызловым. Глава округа бескомпромиссно разобрался с потенциальной конкуренткой на предстоящем конкурсе по выборам градоначальника. Под угрозой увольнения он запретил участвовать в нем своему заместителю по социальным вопросам Галине Кокшаровой. «Видимо, всерьез испугался конкуренции», — сделали вывод жители Махнево. Александр Лызлов — излюбленный персонаж анекдотов в Махнево. Например, инсайдеры рассказывали, что его видели гуляющим по улице, в чем мать родила. При этом глава муниципалитета был пьян, утверждают свидетели.

…, а его коллега из думы пиарит «ЕР» через КПРФ

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Махневских ветеранов удивил председатель местной думы Игорь Авдеев. Возглавляющий отделение «Единой России» чиновник вручил пожилым людям памятные медали ЦК КПРФ «75 лет Победы» с сопроводительным письмом от лидера компартии Геннадия Зюганова. Ветераны связывают акцию с предвыборной кампанией спикера, который намерен переизбраться в следующий созыв думы по избирательному округу №3. Однако использование единороссом агитматериалов КПРФ вызвало у махневцев недоумение.

Пиарщик УГМК изменился

Наблюдатели в домах власти отметили странные трансформации виртуального образа руководителя управления общественных связей УГМК Алексея Свалова. Его страница на Facebook изменилась до неузнаваемости: на аватарке вместо нарисованной головы медведя появилось фото самого Свалова, а в постах, которые стали появляться значительно чаще, звучат рассуждения, более смахивающие на программные и подразумевающие общественную дискуссию. Слухачи утверждают, что причиной этому могут стать грядущие изменения в деятельности Свалова — тот в большей степени сосредоточится на социальных или специальных проектах металлургического холдинга.

Полянин пошел в атаку на Левина…

Журналистское сообщество области обсуждает скандальную новость: впервые в новейшей истории на всероссийский медиафорум не будет отправлена делегация Свердловской области. Причина в том, что региональный Союз журналистов (руководитель — Александр Левин) не смог оплатить обязательный взнос. «Такого не было даже во времена дефолта», — негодуют члены Союза. Экс-глава структуры, редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин якобы уже отправил в Москву письмо о несостоятельности нынешнего руководства областного союза журналистов.

…и нашел подход к директору департамента информполитики

Главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин, известный своим конфликтом с директором департамента информполитики Юлией Прытковой, пытается выстраивать отношения с Александром Ивановым, который ранее занимал этот пост. По словам слухмейкеров, на встречах с Ивановым, которого считали одним из ближайших соратников бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова, Полянин обсуждаются варианты сотрудничества и поддержки оппозиции. Впрочем, никаких договоренностей мятежному редактору достичь пока не удалось.

У Александра Куковякина — молодая жена

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Политический и бизнес-бомонд обсуждает яркое событие в личной жизни некогда знаменитого в кругах авторитетных свердловчан Александра Куковякина. Герой интересных историй из 90-х годов, недавно вышедший из колонии (куда попал за старые грехи прямиком из ОАЭ), женился. Причем для важного события выбрал красивую дату — 08.08.2020. Еще красивее, говорят завистники, избранница Куковякина, однако кто она — доподлинно неизвестно. Рассказывают, что она — дочь другого бизнесмена, которого связывают с ООО «УК „Галерея Архитектор“».

Начальник свердловского ГИБДД собрался в Москву

Начальник свердловского полицейского главка Александр Мешков продолжает расставлять своих людей на ключевых постах, отмечают инсайдеры агентства в силовых структурах. Например, скорый уход с должности прочат начальнику управления ГИБДД по Свердловской области Алексею Кислякову. Последний на фоне перестановок якобы собрался в Москву и самое интересное в этом — кто придет на его место.

Обвиненных в пытках силовиков освободили благодаря арестанту

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Освобождению оператикников из Каменска-Уральского, осужденных за пытки над подростками, помог один из пострадавших по делу — 19-летний парень. Из него, по версии следствия, силовики выбивали признания в краже. Рассказывают, что молодой человек, попав в колонию за другое преступление, изменил свои показания, отказавшись от всех обвинений в адрес полицейских. Этот фактор стал решающим, чтобы облсуд пересмотрел решение каменского суда и отправил дело на пересмотр, а четверых осужденных полицейских — на волю. Рассказывают, что якобы взамен за это молодому человеку помогли решить вопрос с УДО, он получил помощь адвоката, а его семья — некую компенсацию.

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