Свердловские инсайды: Якушев игнорирует элиту

Уральская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала челябинский смог туманом. Что бы она сказала о Свердловской области? Фото: коллаж URA.RU

Уставший свердловский политбомонд пережил общение президента Владимира Путина с народом и готовится к Новому году. В предпраздничной суете чиновники и политики не забывают обсуждать нового полпреда в УрФО Владимира Якушева и других тюменцев — их много — едущих на Средний Урал. Элиты внимательно наблюдают за проверкой ЦПКиО, где ждут скандалов, и обсуждают устроенный губернатором Евгением Куйвашевым разнос министру. Подробности — в свежих «Инсайдах».

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Губернатор устроил разнос министру

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Злые языки утверждают, что губернатор Евгений Куйвашев жестко раскритиковал главу минспорта Леонида Рапопорта из-за строительства объектов Универсиады. Сплетники рассказывают, что работу чиновников глава региона назвал настоящим саботажем. «Губернатор заявил, что стройку проваливают из-за несогласованности действий города и области», — поделились сплетники.

Элиты Екатеринбурга разозлились на Якушева

В «желтом» доме не стихают разговоры о том, что элиты Екатеринбурга не смогли найти общий язык с новым полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым. Слухачи утверждают, что они надеялись на лояльность полпреда в решении определенного круга вопросов. И что он, в целом, будет легко идти на контакт. Но Якушев к новым знакомствам интереса не проявил. «Якушев на новом месте особо ни с кем не общается, кроме близкого круга и людей, с которыми ему необходимо контактировать по работе. Новых знакомств он не заводит. Посланцев от элит не принимает, переговоров с ними не ведет. Но элиты, несомненно, попытаются сделать его более сговорчивым», — утверждают слухачи.

Чемезов набирает политический вес

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Отставка министра финансов Галины Кулаченко, которая, как утверждают злые языки, произошла после того, как провели аудит ее деятельности, привлекла внимание к замгубернатора Олегу Чемезову. Именно ему сплетники приписывают идею провести поверку. «Он провел свою креатуру на пост руководителя МФЦ, сейчас лоббирует интересы своего ставленника в минфин. Такая активность не может остаться незамеченной ни у врагов, ни у потенциальных союзников», — отмечают слухмейкеры.

Глава минфина испортила каникулы депутатам

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В свердловском заксобрании продолжают обсуждать причину назначения внеочередного заседания 26 января 2021 года — в прежние годы областной парламент в январе не собирался. Версия с назначением досрочных выборов на весну была отвергнута, и теперь инсайдеры полагают, что 26 января может произойти назначение нового замгубернатора — министра финансов (этого чиновника утверждает заксобрание по представлению губернатора).

В заксобрании делят освобождающиеся посты

В свердловском заксобрании обсуждают, кто может занять должности, которые освобождает депутат Алексей Коробейников. По версии инсайдеров, мандатную комиссию может возглавить Виктор Якимов, который в настоящий момент является ее зампредом. На должность заместителя председателя комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления прочат Петра Соколюка. «Заодно можно сэкономить, поскольку Якимов получает зарплату как вице-спикер, а Соколюк — как председатель комиссии по взаимодействию с МСУ», — рассказал инсайдер. Проблема в том, что занятие депутатами двух государственных должностей в ЗС может привести к очередному представлению прокуратуры.

Вице-мэр Екатеринбурга открыла Занзибар

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Куземка открыла туристическую локацию, куда еще не ступала нога муниципального служащего. Рассказывают, что замглавы города проводит отпуск на острове Занзибар — единственном месте в Африке, согласованном властями РФ для авиаперелетов. Несмотря на дороговизну отдыха в Танзании (если покупать билет в одну сторону за несколько дней до вылета, его минимальная стоимость — 52 тысячи рублей), коллеги Куземки не исключают, что последуют ее примеру — Турция всем наскучила.

Лошаков собирает деньги на адвокатов

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков, который является подозреваемым по делу о мошенничестве, пытается изыскать средства на юристов. По словам инсайдеров, чиновник выставил на продажу свой автомобиль (предположительно, кроссовер), установив начальную цену на уровне 600 тысяч рублей. Нашлись ли покупатели для автомобиля, пока не известно.

Генерал проверит главный парк Екатеринбурга…

Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новый руководитель уральского управления Ростехнадзора, экс-замглавы ГУ МВД РФ по УрФО генерал Андрей Таранов проверит Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) в Екатеринбурге. По информации агентства, Таранову пожаловались на ненадлежащее размещение линий электропередач, которые якобы несут опасность для жизни посетителей. «Если факты подтвердятся, парк закроют, пока нарушения не устранят. А директору [ЦПКиО] Екатерине Кейльман может грозить взыскание», — рассказывает инсайдер.

…, а прокуратура — каток за 45 миллионов

Проверка Ростехнадзора — не единственная проблема для руководства ЦПКиО. По информации URA.RU, в ведомство поступила еще одна жалоба на дирекцию парка. В ней говорится, что при выборе компании, которая разместит в ЦПКиО каток (итоговая стоимость — 45 миллионов рублей), менеджеры не провели конкурс (хотя, как сказано в обращении, должны были) и отдали подряд якобы аффилированной с ними компании. Кроме того, в документе, имеющемся у редакции, сообщается о еще одном возможном нарушении: руководство парка «в нарушение указаний Центробанка» превысило лимит наличных расчетов с арендаторами.

Предприятие Екатеринбурга ушло авторитетному бизнесу

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

МУП «Комплексное решение проблем промышленных отходов» (КРППО) перешло под контроль влиятельного коммунального холдинга, частично представленного в городской власти. С недавнего времени предприятие возглавляет Иван Кравченко, экс-директор другого МУПа — «Инженерная геодезия, раскопки и рекультивация земель» (ИГРиР). «Кравченко принято считать человеком из коммунальной группы, поэтому можно говорить, что КРППО перешло под ее контроль», — описывает инсайдер. По словам другого источника, придавать этому значение не стоит — этот МУП, как и многие другие, переживает не лучшие времена.

Студенты УрФУ получают зачеты за батарейки

В Уральском федеральном университете действует необычная программа по утилизации батареек, делится один из студентов. По его словам, за определенное количество аккумуляторов учащиеся якобы получают дополнительные баллы, которые определяют результаты зачетов и экзаменов. Впрочем, другой инсайдер говорит, что, скорее всего, речь идет не о какой-то программе, а о самодеятельности отдельных преподавателей.

Шеф полиции Екатеринбурга натравил подчиненных на хейтеров

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Анонимное сообщение в популярном сообществе «Омбудсмен полиции», в котором раскритиковали главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Озерова, и оскорбительные комментарии под постом, вызвали у полковника гнев. Рассказывают, что Озеров, увидев, что количество негативных высказываний в разы превышает позитивные отзывы, поручил полицейским активизироваться в соцсетях. «Как результат: под постом во „ВКонтакте“ начали появляться хвалебные комментарии от людей, в друзьях у которых, например, начальники городских полков МВД», — описывает источник в силовой среде.

Свердловские «яблочники» поссорились с коллегами-оппозиционерами

Говорят, что председатель свердловского отделения партии «Яблока» Сергей Хоренженко ведет переговоры с лидером партии Николаем Рыбаковым о включении его в список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области, а также в список депутатов заксобрания. Однако это не вызывает понимания у партнеров «Яблока» по оппозиционной коалиции, которые хотели бы видеть в списке, прежде всего, свои фамилии. Они упирают на то, что фамилия Рыбакова малоизвестна свердловчанам. Противоречия могут привести к развалу коалиции еще до начала избирательной кампании. Ранее «Яблоко» планировало объединить вокруг себя всю свердловскую оппозицию, чтобы получить хотя бы один мандат в свердловском заксобрании в сентябре 2021 года.

Отставка мэра Среднеуральска неизбежна

Фото: depositphotos.com

Областная комиссия по противодействию коррупции под руководством главы департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева рассмотрела дело мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, рассказывают источники URA.RU в структурах областной власти. В думу Среднеуральска будет направлена рекомендация отправить его в отставку. По словам собеседника агентства, прокуратура, выписавшая представление о конфликте интересов (аффилированные с мэром фирмы исполняют муниципальные контракты) настроена очень серьезно. Не исключено, что только увольнением Зашляпин не отделается.

«ВСМПО-Ависма» может лишить сотрудников премий

По рассказам слухачей из Верхней Салды, работники титанового гиганта и градообразующего предприятия могут значительно недополучить привычные премии под конец года. Виновным может стать бывший гендиректор корпорации Михаил Воеводин. «Воеводин по соглашению обязался перечислить два миллиарда, однако до сих пор на счетах завода этих денег нет. В конце года ВСМПО выплачивало работникам тринадцатую зарплату, порой весьма крупную. Многие ожидали, что с приходом воеводинских отходных премия хоть как-то компенсируют последствия коронавируса», — сетуют инсайдеры.

Многодетные тюменцы переезжают в Екатеринбург

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Говорят, что многодетные тюменцы стали массово переезжать в Свердловскую область из-за льгот. Слухачи утверждают, что тюменские чиновники неохотно выдают им бесплатные земельные участки. Устав писать жалобы на неэффективное исполнение региональной программы, они нашли другой выход: переезд в соседний субъект.

«В Тюменской области бесплатные участки для многодетных семей выдают, как попало. В законе масса подводных камней, которые создают проблемы для многодетных. А если брать не землю, а выплату за нее, то сумма просто смешная — триста с небольшим тысяч рублей. И на нее нельзя строиться: только вложить в ипотеку. При этом, в соседней Свердловской области платят в разы больше. Поэтому переезжают туда целыми семьями, прописываются, и получают по 2 миллиона рублей», — уверяют слухмейкеры.

Полпреду губернатора аукнется гибель девушки

Управляющий Восточным округом Свердловской области Николай Клевец намерен поставить мэром Байкаловского района сына своего друга Геннадия Дорожкина — такие слухи упорно циркулируют на северо-востоке области. Дорожкин-старший долгое время работал главврачом Байкаловской ЦРБ, а с Клевцом его связывает жуткая история, когда они в 2010 году возвращались (как говорят, навеселе) с Ирбитской ярмарки, и под колесами служебной «Волги» чиновника погибла 16-летняя девочка, вышедшая на проселок на пробежку. Вместо того, чтобы вызвать скорую, Дорожкин распорядился грузить истекающую кровью девочку в УАЗик, что, по мнению ее родных, способствовало ее гибели. По словам местных, эту историю 10-летней давности никто не забыл. Тем более, никто из VIP не был наказан — символический срок получил лишь водитель.

В УГМУ удивляются количеству начальства

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Наиболее внимательные сотрудники Уральского государственного медицинского университета начали присматриваться к большому количеству заместителей ректора Ольги Ковтун. Все, кто успел посчитать, быстро выяснили, что пропорция студенты — проректоры попрана в пользу руководства: на 7500 учащихся — 6 действующих заместителей Ольги Ковтун, а еще двое — в статусе и. о. « В УрФУ 9 проректоров на 36000 студентов, в УрГЭУ — пять, в УрГЮУ — четыре, в УрГПУ — два. Если составить пропорцию, то получается, что в УрФУ должно быть 28 проректоров», — рассуждают сотрудники медвуза. Многие из них идут с расчетами дальше и, разглядывая декларацию о доходах ректора (почти 5 млн рублей годового дохода), вспоминают о снижении своего дохода — в среднем на 20%.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.