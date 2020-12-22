Куда екатеринбуржцам поехать на новогодние каникулы

Температура воды в бассейне — 37-38°C Фото: Белая лошадь

Из-за пандемии в Свердловской области отменили многие развлекательные мероприятия. Людям, не привыкшим сидеть около телевизора, сложно будет провести длинные каникулы дома. Одно из ближайших к Екатеринбургу мест, где можно отдохнуть, — загородный клуб «Белая лошадь». Там можно провести время как одному, так и с любимым человеком, семьей, родителями или друзьями. Каждый подберет для себя подходящую программу.

Горячие источники: из зимы в лето

Любителям ленивого отдыха будет интересен термальный бассейн под открытым небом 25*10м с чистой водой из артезианского источника. Там можно плавать даже в самый сильный мороз — температура воды поддерживается на уровне 37-38°C. После купания можно отдохнуть в специальной теплой комнате с панорамными окнами прямо у бассейна.

Из бассейна по теплому переходу можно переместиться в spa-центр, посетить русскую или финскую парную с купелями или кабинет эстетики. Для гостей доступно множество программ ухода за лицом и телом, а также различные виды массажа.

Блюда для гостей готовит победитель «Chef a LaRusse — Урал 2019» Аркадий Кузеванов Фото: Белая лошадь

Авторская кухня от именитого шеф-повара

Поужинать можно в ресторане, где готовит блюда шеф-повар Аркадий Кузеванов — победитель «Chef a LaRusse — Урал 2019». В меню есть блюда как русской, в том числе уральской, так и европейской кухни. Все они готовятся из фермерских продуктов местного производства, в том числе выращенных на собственных грядках на заднем дворе ресторана.

Кстати, заказать блюда из ресторана могут не только гости «Белой лошади». По окрестным поселкам Сысертского района работает доставка. Можно заказать еду и к праздничному столу на Новый год.

Сноубананы для детей

Не скучно в загородном клубе будет и детям. Для них работает контактный зоопарк с домашними и дикими животными. «Все животные здоровые и ухоженные. У них широкие чистые вольеры под открытым небом. Они находятся под постоянным присмотром ветеринаров, проходят всю необходимую периодическую вакцинацию», — рассказали в «Белой лошади».

Детям будет интересно в контактном зоопарке Фото: Белая лошадь

Также для детей есть ледовый городок, шестиметровая горка с шестиметровой горкой и каток с прокатом инвентаря. Скоро начнут работать и катания на сноубанане и снегоходах.

Конная прогулка для двоих

Пары могут устроить себе романтические каникулы с конной прогулкой по полю и кромке леса. Конноспортивный клуб в «Белой лошади» построен по европейским стандартам, там есть уникальная инфраструктура для занятий конным спортом и обучения верховой езде.

Прогулки на лошади и обучение проводят профессиональные тренеры с высшим образованием. Большинство из них — победители и призеры российских и международных соревнований.

Развлечения для большой компании

Компания друзей может устроить посиделки, сняв отапливаемый гриль-домик с собственным двориком. Этот вариант подойдет для группы до 20 человек.

Большая компания может собраться в гриль-домике Фото: Белая лошадь

Если не хочется готовить, можно провести время в боулинг-центре клуба. Там установлены шесть дорожек. Готовые блюда, алкогольные и безалкогольные напитки можно заказать из меню ресторана.

Варианты с проживанием

Для гостей загородного клуба работает гостиничный комплекс. Он состоит из деревянных коттеджей с комфортабельными двухэтажными номерами четырех категорий.

На первых этажах всех номеров расположены гостиная зона и санузел. На втором — две спальни с пятью односпальными кроватями в номере «Стандарт» и двумя односпальными и одной двуспальной кроватью в номерах «Семейный», «Семейный плюс» и «Люкс». В стоимость аренды входят проживание и завтрак.

В «Белой лошади» работает и собственное event-агентство. Вы можете создать для себя уникальную программу отдыха, которую организует персональный менеджер. Подробное описание услуг и цены можно узнать на сайте белаялошадь.рф, забронировать услуги или заказать мероприятие вы можете ежедневно в колл-центре клуба с 10 до 22 по телефону +7 343 287 77 47

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