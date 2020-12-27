27 декабря 2020
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Губернатор Махонин — о новой команде и разговорах с Решетниковым

Большое интервью для URA.RU

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург, махонин дмитрий
Более полутора тысяч звонков с поздравлениями получил Дмитрий Махонин после того, как его назначили врио губернатора Пермского края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и спустя несколько месяцев после назначения не сжигает мосты — он звонит бывшим коллегам в Федеральную антимонопольную службу и обсуждает проекты со своим предшественником Максимом Решетниковым. В интервью URA.RU пермский губернатор объяснил, зачем разносит мэров на правительстве и рассказал, как формировал свою команду.

Про назначение и тех, кто был этому не рад

— Как вы узнали, что будете назначены врио губернатора Пермского края? Это было для вас неожиданно?

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург
Перед официальным назначением на должность врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в течение нескольких недель ездил на собеседования
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Назначение происходит Указом президента России. Он был подписан 6 февраля 2020 года в моем присутствии после разговора с Владимиром Владимировичем. Конечно, неожиданностью это не стало, поскольку я знал, что, наряду с другими, рассматривается и моя кандидатура. А перед этим в течение нескольких недель я проходил собеседования. Думаю, что при принятии решения учитывались и их результаты, и масса других факторов. Помню, что только за первые сутки, прошедшие после объявления о моем назначении врио губернатора, я получил около полутора тысяч звонков с поздравлениями. И только два человека выразили мне сочувствие.

— Кто?

— Мама и жена. Они были не очень рады.

— Практически сразу после назначения начались споры, к какой команде вы принадлежите. Вас называли человеком Игоря Артемьева. Теперь уже бывший глава ФАС недавно стал помощником премьера Михаила Мишустина. Как эта перестановка отразится на Пермском крае?

— Я благодарен Игорю Юрьевичу Артемьеву за то, что он поверил в меня дважды. Первый раз, когда поставил меня во главе УФАС по Пермскому краю — я тогда был самым молодым из руководителей территориальных управлений в стране. Потом, когда пригласил работать в Москву, поручив в ФАС вести одно из самых значимых направлений — рынки ТЭК. В том числе, и тарифное регулирование. Это и «нефтянка», и газовый сектор, и химпром, и производство минеральных удобрений. Этот опыт мне сейчас очень помогает, потому что я хорошо знаю системообразующие предприятия Пермского края — «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Уралкалий», «Уралхим», «Метафракс» и другие, понимаю, как устроена их экономика.

Могу ли я позвонить в ФАС бывшим коллегам и попросить совета? Да, могу, почему нет — я же не за себя прошу.

— О чем вы последний раз попросили?

— Консультировался в связи с подписанием регуляторного контракта с Россетями, с МРСК Урала. В соответствии с действующим законодательством, если сетевая компания экономит на потерях в сетях, то она эти сэкономленные средства оставляет полностью в своем распоряжении. Мы же подписали соглашение, по которому половина этой экономии будет вкладываться компанией в Пермский край. Благодаря этому мы получаем возможность, в том числе, снизить размер платы за подключение к электросетям с застройщиков. Думаю, это станет серьезным стимулом для увеличения в регионе темпов и объемов строительства в рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда».

Глава ФАС Артемьев Игорь и губернатор Махонин Дмитрий на Кубке губернатора по регби. Пермь
Дмитрий Махонин на связи с бывшими коллегами из ФАС
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Сейчас ведем с МРСК Урала переговоры по развитию уличного освещения. В следующем году в Перми будет начата масштабная реконструкция улицы Ленина, заработает архитектурная подсветка Комсомольского проспекта. На реконструкцию Ленина в бюджете предусмотрено 1 млрд. 600 млн. рублей, а на подсветку будет направлено около 2,5-3 млрд. рублей, включая деньги инвестора.

Про разнос мэров и разговоры с Решетниковым

— Вы активно взялись за решение проблем, которые накопились в крае. Уже вызывали на ковер мэров во время заседания правительства. Понятно, что муниципальная власть отделена от региональной. На ваш взгляд, где проходит грань для самостоятельности руководителей на местах?

— Если тот или иной местный глава не исполняет утвержденные для него целевые показатели — причем системно, то без жесткого разговора не обойтись.

Кстати, очень важный из этих показателей — популярность главы у населения. И мы можем посоветовать главе не держаться за должность, если он не справляется со своими обязанностями, и народ его не поддерживает.

Представление ВРИО губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
Экс-глава Прикамья Максим Решетников и нынешний губернатор периодически обсуждают проекты, которые реализуются в крае
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Если посмотреть бюджеты муниципалитетов, то субсидии из краевого бюджета составляют в большинстве случаев половину доходов и выше. Я хочу, чтобы за эти деньги был отчет. Поэтому мы имеем полное право спрашивать с глав за это.

— Может, стоит окончательно признать, что муниципальные главы не самостоятельны, и губернатор будет решать вопросы, в том числе, местного значения?

— Это неправильно. Главы должны быть кровно заинтересованы в том, чтобы руководимый ими муниципалитет жил и развивался, чтобы находить и реализовывать конкурентные преимущества своей территории в сравнении с другими. Наша задача — помогать им в этом и спрашивать за результат.

— А если говорить о решениях, которые были приняты вашими предшественниками. Вы уже остановили объединение больниц. А что с объединением школ?

— К моменту моего прихода на пост врио губернатора объединение школ почти закончилось. Только вот в Березниках осталось, что объединять, но там, я думаю, они сами должны выбрать наиболее приемлемый путь. Потому что Березники — чуть ли не единственный муниципалитет, который не исполняет показатели в части уровня зарплаты педагогов и воспитателей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург
В Пермском крае запланирована реформа службы занятости
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С больницами все сложнее. Там объединение проходило иначе — в сторону изменения логистики оказания медицинской помощи. Это вызвало определенное недовольство жителей. Поэтому, если уж что-то объединять, то надо сначала решить вопрос с тем, чтобы люди могли своевременно добраться до врача. К примеру, доехать до тех же Березников из Александровска на бесплатном автобусе.

Сейчас мы нацелены на усовершенствование работы службы занятости. Служба занятости должна переподготовить человека, который туда пришел. А документ о постановке на учет можно сдать через МФЦ и не обязательно идти для этого в центр занятости.

— Часто общаетесь с предшественниками? С Максимом Решетниковым?

— Периодически.

— О чем?

— Ему интересны проекты, которые он начинал. В частности, строительство новых зданий художественной галереи, театра оперы и балета. Любой руководитель хочет видеть результат своей деятельности, даже если он перешел на другую работу.

«Некоторых новых членов правительства я вообще не знал»

— Для решения сложных задач нужна команда. И сейчас у края есть новое правительство. На что вы делали ставку, когда формировали кабмин?

— Ставку на людей. Желательно, чтобы они знали отрасль с двух сторон. Когда работаешь чиновником, видишь с одной стороны, когда работаешь на предприятии или в бизнесе, то видишь с другой. Мало кто знает, что я во время работы в ФАС побывал на большинстве нефтеперерабатывающих заводов России, спускался в калийные шахты, видел, как устроены химические производства, знаю экономику отраслей.

Заседание правительства Пермского края февраль 2020. г. Пермь.
Ольга Антипина была одной из тех, чье мнение учитывалось при формировании нового правительства Пермского края
Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

— Вы с кем-то советовались при формировании кабинета министров?

— Конечно. Но я не хотел бы называть этих людей, потому что опять начнутся разговоры о том, кто чей протеже. Сейчас все члены правительства в одной команде.

— А обсуждения как проходили? Споры были или вы пришли и сказали: вот этого надо?

— Споров ни с кем не было. Решения принимал самостоятельно и порой отказывал, в том числе, и тем людям, которых много лет знаю, которые имеют опыт и авторитет, но по тем или иным причинам не подходили.

Некоторых новых членов правительства я вообще не знал. Отбирал из нескольких претендентов. Иногда мне, правда, помогали, советуя обратить внимание на особенности той или иной кандидатуры.

Ну вот министр экономического развития [Эдуард Соснин] — это человек, который из ничего сделал собственное дело. Отличное качество для министра экономического развития.

— Но в противовес есть новый министр финансов — Екатерина Тхор. Она очень давно работает в министерстве.

— Правильно. А какой должен быть министр финансов? Это, не хочу никого обидеть, бухгалтер, который отлично знает бюджет и всегда будет против необоснованных трат.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург
Перед интервью, которое традиционно прошло в библиотеке, Дмитрий Махонин вспомнил, как пару лет назад ждал здесь Максима Решетникова
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Назначить ее — это было ваше решение?

— Да, было несколько вариантов. Были люди из этого же министерства финансов, из минэкономики. Мнение [первого вице-премьера Ольги] Антипиной тоже учитывалось.

— Еще один ключевой министр — министр здравоохранения — Анастасия Крутень. Понятно, что решить разом все проблемы невозможно, каким бы ни был специалист. Какие главные задачи вы ставите перед новым главой минздрава?

 — У нее большой фронт работы. Очень сложный в период коронавируса. Медицину не критикует сегодня только ленивый. Но, поверьте, не все так критично, как люди думают и пишут. Есть немало проблем. Но есть и немало задач, которые решаются. Но, конечно, главная из них — справиться с коронавирусом.

— Справиться с коронавирусом — это же очень общее понятие.

— Но ведь раньше мы с этим явлением никогда и не сталкивались. Этим сегодня надо заниматься каждый день. Постоянно. Конечно, наша глобальная задача — увеличение продолжительности жизни населения Пермского края, снижение смертности. Поэтому приоритетными являются вопросы, связанные с более эффективным лечением сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и обеспечением нормальной работы первичного звена оказания медицинской помощи.

Про неудачи года и замминистра в скафандре

— В целом получается, что коронавирус стал главной темой, в том числе, и в вашей работе. Что не получилось сделать?

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург
В 2020 году не удалось уберечь многих пермяков — это Дмитрий Махонин назвал одной из главных неудач
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Не получилось сохранить все рабочие места, помочь всем работодателям — прежде всего, представителям малого и среднего бизнеса. Но самое плохое, что не уберегли многие жизни. Смерть каждого человека — это трагедия.

— Вы, как и многие пермяки, переболели коронавирусом. Лежали в больнице. Говорят, что в обычной палате. Какие-то решения были приняты именно после того, как вы сами побывали в стационаре с ковидом?

— Ну, например, добились от Роспотребнадзора решения, что не надо ждать второго отрицательного мазка, когда человек лежит в больнице, но хорошо себя чувствует. Если есть один отрицательный ПЦР-анализ, то надо отпускать его домой на самоизоляцию и долечивание. Последние несколько дней пребывания в больнице я себя нормально чувствовал и не понимал, зачем я занимаю палату, когда место в стационаре нужно другим.

— Вы, находясь в больнице, как выстраивали работу? Общались с узким кругом подчиненных, или это были ВКС?

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург
Дмитрий Махонин рассказал, что в его кабинете висит карта Пермской губернии 1914 года. Тогда в ее состав входил Екатеринбург и часть Курганской области. «Без всяких намеков», — пошутил он.
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Были ВКС, общение по телефону. Были и посещения. Один замминистра здравоохранения два раза приходил ко мне в палату — разумеется, с использованием всех мер предосторожности, в средствах индивидуальной защиты. Обсуждали строительство больниц, поэтому ему пришлось срочно приехать.

— Кто из членов вашей команды должен быть всегда на связи, в любое время дня и ночи?

— Приведу недавний пример. В Перми горела кровля жилой пятиэтажки. В районе 7 утра руководитель регионального МЧС мне позвонил, потом мы пообщались с мэром и министром ЖКХ.

Вообще министр ЖКХ всегда должен быть на телефоне — особенно, сейчас, зимой. Сейчас во время коронавируса постоянно находятся на связи министр здравоохранения и главврач краевой больницы.

Про общение в Instagram и запрет на ссылки из telegram

— Вы читаете telegram-каналы?

— Принципиально нет. Уже давно.

— Даже федеральные «телеги» вас не интересуют?

ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь
Новости Дмитрий Махонин читает на сайтах, а не в telegram-каналах
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

— Нет. Я даже запретил ссылки мне присылать.

— А вы новости по телевизору смотрите?

— Я не успеваю смотреть телевизор. Если только поздно вечером. Новости черпаю из интернета. Утром просыпаюсь и традиционно минут 15 просматриваю основные новостные ресурсы.

— Можете ли вы отменить уже принятое решение, если происходит утечка, и о нем сообщается в СМИ до официального обнародования?

— Нет. Потому что те, кто такую утечку организуют, часто именно на такую реакцию и рассчитывают. Это если кто-то делает умышленно. С другой стороны, иногда все бывает проще: у меня в приемной кто-то может услышать что-то про то или иное решение и сболтнуть, не разобравшись в вопросе.

— Вы сами ведете свой Instagram?

— Его ведет наша пресс-служба, но свои пожелания по постам я высказываю. Иногда лично правлю текст. Особенно первое время я настаивал, чтобы мой аккаунт в Instagram отличался от тех, что есть у других региональных глав. Я вообще сторонник того, чтобы писать максимально простым языком. В директе часто отвечаю сам, в комментариях.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Екатеринбург
Дмитрий Махонин рассказал о желании, которое уже не исполнится
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Какие задачи вы, как губернатор, ставите перед собой в 2021 году?

— Следующий год — мы должны максимально выбраться из проектов в стройки. Это инфекционная больница, которую все ждут, галерея. Это, надеюсь, театр оперы и балета, надеюсь, Дворец спорта, музыкальная школа для одаренных детей.

— А если говорить не про губернатора Дмитрия Махонина, а про пермяка Дмитрия Махонина. Что пермяк Махонин хочет пожелать себе на Новый год?

— Любой обычный человек о чем мечтает? Чтобы близкие были рядом и не болели, чтобы дети росли, ходили в школу, в детский сад, ждали тебя дома, когда приходишь. К сожалению, не всегда дожидаются. Прихожу, а они уже спят. В общем, хочется жить обычной жизнью обычного человека — такой же, как большинство моих земляков. Хотя и понимаю, что так уже не получится…

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