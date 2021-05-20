Инсайды ХМАО: экс-уголовники идут на праймериз

Сегодня основатель Tesla Илон Маск допустил открытие своего завода в России Коллаж: URA.RU

Напряженная борьба между вице-губернатором ХМАО Вадимом Шуваловым и главой Сургутского района Андреем Трубецким заставляет обоих принимать спорные и делать поспешные шаги. Один из них слишком кардинально подошел к общению с оппозиционными кандидатами, а второй пытается заполнить собой все медийное пространство. И кажется, оба только добавляют себе проблем. О них — в сегодняшних «Инсайдах». А еще: для чего мэры разводятся и почему чеченские диаспоры недовольны человеком Рамзана Кадырова в ХМАО.

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Чиновники правительства ХМАО переносят летние отпуска вслед за губернатором

Никто из правительства ХМАО не уйдет в отпуск, пока не пройдут выборы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что вслед за губернатором ХМАО Натальей Комаровой отпуск пришлось переносить и остальным членам правительства. «Узнав о том, что глава округа перенесла свой отпуск из-за выборов, мало у кого хватило смелости уйти в такой ответственный момент, учитывая нарастающее напряжение перед выборами. Пришлось последовать примеру и переносить свои личные планы», — говорят слухачи.

В Югре ждут патриарха

Ходят слухи, что в Югру до конца 2021 года может приехать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит будет связан с освящением нового кафедрального собора в Сургуте, который возводится в центре города. «Последний раз патриарх был в ХМАО, когда завершилась стройка храма в честь Георгия Победоносца. Он уже тогда дал согласие вновь приехать в округ, когда будет готов кафедральный собор. Так что теперь все будет зависеть от темпов завершения работ в самом храмовом комплексе», — обсуждают слухмейкеры.

Руководитель проекта духовника Путина избежал гнева губернатора ХМАО

После жалобы губернатору ХМАО Наталье Комаровой, учреждение проверили, но нарушений не нашли Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что директор сургутского мультимедийного парка «Россия — моя история» Виталий Малыхин отбился от претензий окружного руководства, связанных с высокими энергозатратами в учреждении. Об этих проблемах доложили губернатору ХМАО Наталье Комаровой, которая поручила подчиненным разобраться в ситуации. В мультимедийный парк затем приезжала окружная комиссия, которая после изучения всех технических особенностей экспозиции учреждения сочла расходы на ЖКХ обоснованными, «Там все в мониторах и проекторах, понятно, что затраты на электричество просто бешеные. Но в учреждениях культуры ХМАО сейчас идет массовая чистка руководителей. Причиной для отставки может быть все что угодно. Но Малыхин, по крайней мере, первый удар по себе смог отбить и оправдаться перед главой региона», — шепчутся сплетники. Идеологом появления мультимедийных парков «Россия — моя история» является митрополит Тихон (Шевкунов), которого принято считать духовником президента РФ Владимира Путина.

Глава депспорта ХМАО Сергей Артамонов рискует вновь лишиться должности Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Глава депспорта получил нагоняй от губернатора

Говорят, что глава депспорта ХМАО Сергей Артамонов получил от губернатора ХМАО Натальи Комаровой предупреждение — на должности он находится ровно до первого крупного скандала. Ранее Артамонов был уволен из-за большого количества скандалов в отрасли и отсутствие заметных достижений. Однако вернулся на прежнюю должность спустя несколько месяцев. «Принимая решение о его возвращении, Комарова поставила условие Артамонову, что его следующее участие в скандале будет стоить ему места в составе правительства. Ради этого даже отменили конкурс на выбор нового главы департамента, который уже подходил к своему финалу», — говорит слухач.

В Сургутском районе ожидаются протестные выборы

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принимает жесткие меры к оппозиции Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Поговаривают, что выборы в думу Сургутского района будут протестными. Наблюдатели связывают это с действиями главы муниципалитета Андрея Трубецкого, который с момента начала праймериз «Единой России» начал оказывать давление на несогласованных кандидатов. «Одну из участниц предварительного голосования, заведующую детсадом в поселке Барсово Гульнару Рытову уже уволили с работы за то, что она отказалась снимать свою кандидатуру. Давление на себе испытывают и другие оппозиционные кандидаты в депутаты районной думы. Но использование силовых методов лишь настроит население против властей. В Сургутском районе небольшие поселения, где новости распространяются со скоростью звука. Так что Трубецкой может сам спилить сук, на котором сидит, если не будет проявлять гибкость», — судачат сплетники.

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов захватывает соцсети Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Имя вице-губернатора звучит из каждого утюга в Нижневартовске

Заместитель губернатора ХМАО Вадим Шувалов вплотную занялся своим продвижением в Нижневартовске. По словам инсайдеров, за последнюю неделю он чуть ли не в каждом мероприятии принимает участие и светится во всех программах на ТВ и в соцсетях. «Понятное дело, что Шувалову, которого не так хорошо знают в Нижневартовске, как в том же Сургуте, нужно заниматься подъемом своего рейтинга здесь. Вот он и ходит на различные мероприятия, светится в программах и новостных сюжетах местных телеканалов. Также в городских пабликах в соцсетях активно продвигаются посты с его участием. По идее, ему нужно на молодежь ориентироваться, а то пока как-то мимо все бьет», — считают слухачи.

Представитель Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев не считается с мнением лидеров чеченских диаспор Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представитель Кадырова в ХМАО конфликтует с диаспорами

Слухачи поговаривают, что представитель главы Чеченской Республики в ХМАО Адлан Орзалиев делает своими помощниками всех из своего близкого окружения. Он выдает им официальные удостоверения, которые, правда, по словам инсайдера, не дают никаких полномочий. Однако чеченские диаспоры в регионе не довольны такой политикой. «Чеченские диаспоры конфликтуют с Орзалиевым из-за этих „корочек“. Перед тем как назначить кого-либо своим помощником и выдать удостоверение, он должен с диаспорами это обсудить. Получается, что они его когда-то выдвинули на пост представителя, а когда его утвердили, он забыл, что нужно советоваться со своими людьми», — заключил инсайдер.

Мэр Лянтора Сергей Махиня развелся, чтобы скрыть доходы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Лянтора развелся с женой ради налоговой декларации

В политтусовке судачат, что глава Лянтора Сергей Махиня специально развелся с женой, чтобы в налоговой декларации за 2020 год не фигурировали ее доходы. Это классическая схема, по которой чиновники и депутаты оставляют в тени часть своего заработка и имущества, говорят сплетники. «До декларации 2020 года супруга Махиня всегда присутствовала в его декларации. Еще зимой он ее заботливо подвозил на служебной машине с работы домой, что затем стало поводом для прокурорской проверки. Так что скорее всего, в семейной жизни главы Лянтора все хорошо. Возможно, супруги просто совершили крупную сделку с недвижимостью, о которой не хотят рассказывать окружающим», — шепчутся слухачи.

Власти Сургута уступили избирательные округа нефтяникам, чтобы избежать конфликтов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Сургутские депутаты уступили избирательные округа нефтяникам

Поговаривают, что в результате кулуарных договоренностей действующие депутаты сургутской думы Дмитрий Нечепуренко и Эдуард Иваницкий уступили избирательные округа представителям «Сургутнефтегаза» на осенних выборах. Свою предвыборную кампанию в думу нового созыва народные избранники начнут на других территориях. «На прошлых выборах Нечепуренко и Иваницкий обыграли нефтяников. Поэтому на этот раз городские власти решили подстраховаться и предложили им другие избирательные округа. Депутаты как единороссы проявили партийную дисциплину и согласились уступить „Сургутнефтегазу“. Зато им пообещали, что на новых округах у них не будет достойных конкурентов», — обсуждают в сургутской политтусовке.

Администрация Нижневартовска получила важную установку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Корпорация «Славтэк» не получит мест в думе Нижневартовска

Перед властями города и региона стоит задача не допустить ни единого человека от корпорации «Славтэк» в думу Нижневартовска. При этом практически на каждом избирательном участке выдвигается кандидат от корпорации. Но шансов у них не особо много, считают инсайдеры. «Социология показывает, что шансов на прохождение в думу города, как у Веры Шапко или Анны Бикташевой, так и у других сторонников корпорации нет, кроме Сергея Целищева. Но у того при его шансах есть и очень грозный соперник. Так что праймериз он вряд ли пройдет, а если пойдет на выборы, то проиграет», — считает инсайдер.

Действующие депутаты думы Нижневартовска не были готовы к соперникам

Слухачи поговаривают, что депутаты думы Нижневартовска очень озабоченны итогами праймериз «Единой России». У некоторых народных избранников есть волнения, что победить на предварительном голосовании не удастся. «Многие из действующих депутатов считали, что победят без проблем, а их конкуренты — обычные технические кандидаты. Но сейчас складывается все по-другому. Говорят, что Галина Гасымова, Дмитрий Давыдов, Сергей Жигалов, Книжников Николай и Сергей Землянкин очень обеспокоены, так как их „техники“ уже не выглядят таковыми и могут создать реальную конкуренцию», — судачат слухачи.

ЦИК устроил разнос избиркому Сургутского района за кандидатов-уголовников

В ЦИК узнали о судимости участников праймериз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказывают, что председатель ТИК Сургутского района Андрей Чижов получил предупреждение от ЦИК после того, как в избиркоме узнали об участии в праймериз двух судимых кандидатов. Один из кандидатов — Алил Шахшаев, ранее судим за грабеж. А второй участник голосования, чье имя сохраняется в тайне, был судим за экстремизм. «Чижову лично пришло письмо из Москвы. Теперь эту проблему пытаются как-то решить и понять, как к выборам могли допустить бывших преступников. Это идет вразрез с требованиями к кандидатам», — сказал источник.

Участников праймериз в Ханты-Мансийске ждет встряска

Мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину поручили разобраться с неопытными участниками праймериз Фото: Анна Майорова © URA.RU

Говорят, что о привлечении несовершеннолетних к агитации за «Единую Россию» в Ханты-Мансийске узнал глава исполкома ХМАО Александр Зеленский. Сам же глава Ханты-Мансийска, а также лидер местного отделения ЕР Максим Ряшин был неприятно удивлен действиями неопытных кандидатов и поручил провести с ними образовательный семинар. «Ряшин, как глава местного отделения, получил установку организовать дополнительный контроль за действиями новичков. А с Анной Линкер, чей сын расклеивал агитки, проведена личная беседа», — сказал слухач.

В культурном сообществе Нижневартовска начинается война

Представители театра в Нижневартовске готовы жаловаться губернатору ХМАО на решение администрации города Фото: Илья Московец © URA.RU

По слухам, в Нижневартовске, после объявления о слиянии двух культурных учреждений — ДК «Октябрь» и «Дворец искусств», артисты пытаются организовывать протесты, желая повлиять на решение властей. В большей степени выступают сотрудники «Дворца искусств», которые якобы не хотят терять своего директора Екатерину Пынзарь, так как новым начальством, считают инсайдеры, станет Оксана Гаврилова — руководитель «Октября». «Сейчас сотрудники „Дворца искусств“ собираются через СМИ оказать давление на власти города, чтобы избежать слияния учреждений. Говорят, что даже губернатору ХМАО Наталье Комаровой будут писать письма, но сначала к мэру Нижневартовска сходят, чтобы он попробовал повлиять на ситуацию. Сотрудники боятся, что, когда к власти придет Гаврилова, многих понизят в должностях, а кого не будет устраивать это — уволят», — размышляют инсайдеры.

В Югорский хоккейный клуб перейдет звезда КХЛ

В хоккейный клуб Югры может прийти бывший игрок ЦСК Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ходят слухи, что экс-нападающий ЦСКА Иван Телегин, который покинул клуб буквально на днях, может стать игроком хоккейного клуб «Югра». Переговоры, по словам слухмейкеров, прошли на встрече с вице-губернатором ХМАО Юрием Южаковым, который курирует спорт в Югре. «Незадолго до заявления об уходе из ЦСКА Телегин встретился с Южаковым. Вполне вероятно, что в ходе встречи шли переговоры о переходе игрока в местный хоккейный клуб», — считает слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.