Челябинские инсайды: владелец «Красного и белого» переезжает

О переезде генерала, новых порядка в ЮУрГУ, фальшивом QR-коде в минкульте. Выпуск 956

30 декабря 2021 в 19:02 Размер текста - 17 +

Поздравляем с Новым годом! И вспоминаем главные мемы-2021 Коллаж URA.RU В полицейском главке Южного Урала активно обсуждают нового руководителя Михаила Скокова, который приедет в Челябинск из Северной Осетии после Нового года. Особо волнует коллектив, кто из действующего начальства может лишиться работы при новом генерале. В правительстве региона сверяют графики новогодних дежурств, а министерстве культуры обсуждают скандал, связанный с поддельным QR-кодом. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-губернаторам прервут каникулы Алексей Текслер назначил дежурных в каникулы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что ни один из вице-губернаторов, подчиненных Алексея Текслера, не сможет полностью расслабиться во время новогодних каникул. «Понятно, что все они должны оставаться на связи. Но в эти праздники ввели новый порядок. Составлен график, по которому на каждый день каникул назначается дежурный вице-губернатор. Ему не обязательно будет находиться в Челябинске, но именно на его телефон станут поступать все данные оперативных служб», — говорит инсайдер. Дежурному вице-губернатору будут докладывать о том, что происходит в области и в случае возникновения нештатных ситуации должен будет подключиться к решению проблемы. Генерал Сергеев пока останется в Челябинске Говорят, что генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, которого с должности начальника ГУ МВД по Челябинской области перевели на пост руководителя аналогичного ведомства в Северную Осетию, встретит Новый год на Южном Урале. «С подчиненными Сергеев официально простился еще 29 декабря, но праздники он проведет в Челябинске. Во Владикавказ Сергеев уедет в один из каникулярных дней, чтобы войти в курс дел и 10 января появиться уже в статусе полноценного главы МВД республики», — передают друг другу полицейские. Игорь Белавкин не признает вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Белавкина не отпустят из СИЗО В Челябинске гадают, отпустят ли из СИЗО, хотя бы под домашний арест, первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки. Обычно, когда дело уходит в суд, фигуранту смягчают меру пресечения. «Похоже на то, что Белавкин также останется в СИЗО. Дело в том, что он до сих пор не признает своей вины, и отказывается сотрудничать со следствием. Поэтому смягчать меру пресечения ему не придется», — говорят в кулуарах. Алексей Бетехтин разбирался в скандале с QR-кодом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В минкульте нашли поддельный QR-код Рассказывают, что одна их сотрудниц министерств культуры региона, работающая на полставки, оказалась ярой антиваксершей. «По поручению губернатора Алексея Текслера во всех министерствах провели проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Выяснилось, что QR-код сотрудницы был скачан с упаковки замороженной рыбы. Говорят, что министр культуры Алексей Бетехтин уже распорядился отстранить ее от работы до тех пор, пока она не поставит прививку. Возможно, даже уволит», — сообщил инсайдер. Новый вице-мэр тайно инспектирует Челябинск Новый куратор дорожного хозяйство и транспорта Челябинска, вице-мэр Андрей Ксензов удивил сотрудников администраци своим подходом к работе. Оказалось, что замглавы города встает в пять утра и начинает объезжать улицы областного центра. «Если что-то не так, Ксензов звонит подрядчику и начинает с него спрашивать. Так он знакомится с городом и его улицами», — рассказал источник. Алексей Денисенко помогает конкурентам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат ЗСО от ЕР помогает оппозиции Инсайдеры сообщают, что депутат заксобрания региона, единоросс Алексей Денисенко тайно помогает конкурентам ЕР. «Говорят, что сейчас Денисенко консультирует своего коллегу в ЗСО от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина и его пул депутатов в Калининском райсовете Челябинска: Анну Мадаминову, Дмитрия Иванова, Илью Пермякова и Дмитрия Бельского. Это очень рискованно, если узнают про связи Денисенко с оппозицией, то ему грозит партийное взыскание», — говорят челябинские политики. Единороссов-бунтовщиков вызовут на индивидуальные беседы Говорят, что единороссы нашли способ подавить бунт однопартийцев в Калининском райсовете Челябинска. «Всех шестерых депутатов от ЕР, которые отказываются исполнять решения фракции, будут вызывать в региональный исполком по одному и разговаривать с глазу на глаз. Соответственно, индивидуально будет решаться и вопрос по членству в партии каждого из них. Так будет проще расколоть этот союз. Опять же в ходе бесед, возможно, получится понять — кто же выступил зачинщиком саботажа по лишению мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной и блокировки принятия бюджета», — утверждают в партийных кругах. Галкин настаивает на встрече с губернатором Александр Галкин выдвинул условие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В «Единой России» обсуждают неожиданный ход, который якобы сделал депутат гордумы Челябинска Александр Галкин. «Говорят, считающийся неформальном лидером депутатов-бунтовщиков, членов ЕР, Калининского райсовета Галкин намекнул, что уступки возможны. Но лишь после личной встречи его с губернатором и главой региональной организации „ЕР“ Алексеем Текслером. В силу того, что Галкин представляет Калининский райсовет в гордуме Челябинска, он самый статусный среди „шести несогласных“. Но для того, чтобы ставить условия губернатору, этого статуса недостаточно. А вот „минусов в карму“ Галкину это добавит», — утверждают инсайдеры Эсерам не понравилась «Елка желаний» Говорят, что депутатам Калининского райсовета предложили принять участие в акции «Елка желаний». Идея снимать шары с елки и воплощать мечты детей и пожилых челябинцев депутатам очень понравилась, но акцию саботировали депутаты-справедливороссы. «Вначале все депутаты изъявили желание участвовать в благотворительной акции. Потом выяснилось, что дарить подарки (а порой это дорогостоящие гаджеты) нужно за свой счет. Эсеры заявили, что были готовы дарить подарки только за счет бюджета и отказались от участия», — рассказал инсайдер. В полицейском главке обсуждают нового начальника В полицейском главке Челябинской области с оптимизмом делятся слухами о будущем начальнике Михаиле Скокове. «Полицейские Северной Осетии жалеют об уходе Скокова с поста главы местного ведомства. Говорят, что он хотя и спрашивает за результат работы, но не придирчив к мелочам,. Сейчас челябинцы надеются, что он не будет изводить их обременительными нововведениями, подобно своему предшественнику Андрею Сергееву. Сергеев, к примеру, обязал ходить в форме оперативников, для которых в силу особенностей службы это было очень неудобно», — надеются силовики. А еще говорят, что Скоков любит играть в футбол и если в челябинском главке нет любительской команды, то теперь таковая обязательно появится. В ГУ МВД готовятся к отставкам Андрей Сухопаров может покинуть Челябинск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тем временем, среди силовиков вовсю гадают, кто именно уйдет вслед за Андреем Сергеевым, которого перевели с челябинского ГУ МВД в Северную Осетию. «Все сходятся, что первый покинет свой пост замначальника главка, руководитель Главного следственного управления Андрей Сухопаров. Мало того, что это полностью креатура Сергеева. К качеству работе полицейского следствия пошел вал претензий со стороны смежных ведомств и потерпевших. Да и подчиненные его не слишком любят. Весь вопрос лишь в том, заберет ли Сергеев его в Осетию, перейдет ли он в другой регион либо сразу отправится в отставку», — обсуждают полицейские будущие кадровые перестановки. Силовики закрыли дело по очистке реки Миасс Говорят, что закрыто уголовное дело, связанное с очисткой реки Миасс в Челябинске. По словам инсайдеров, следствие не нашло признаков мошенничества при реализации нацпроекта «Экология». «Уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц минэкологии региона закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Первоначально следствие считало, что подрядчик завысил стоимость работ на 12 млн рублей, а чиновники оплатили. В ходе проверок министерства эта информация не подтвердилось и дело закрыли», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что официально о закрытии дела не сообщают, так как само дело успели включить в отчеты по выявлению нарушений при реализации нацпроектов. В ЮУрГУ переписывают устав Александр Шестаков готовится стать президентом вуза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инсайдеры сообщают, что ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков инициировал изменения в устав вуза. Согласно этим поправкам, президент университета получает больше полномочий, чем это было ранее. «Сейчас ставка президента ЮУрГУ свободна. Летом с этого поста ушел, по состоянию здоровью, экс-ректор Герман Вяткин. В ЮУрГУ уверены, что изменения в уставе связаны с тем, что Шестаков летом покидает пост ректора из-за возраста. Он должен стать президентом университета и по сути, сможет руководить новым ректором», — сообщил инсайдер. В Центральном райсуде появились центры влияния Инсайдеры сообщают, что в Центральном районном суде наметились две группы противостояния. «Во главе одной группы стоит председатель Рамзия Лутфуллоева. Во главе другой группы — Ирина Шершикова и Александр Табаков. Речь идет о распределении премий. У каждой из сторон свое видение в этом вопросе. В суде ждут, что у Лутфуллоевой через год истекают сроки полномочий, а новой должности из-за скандалов, связанных с ее именем, ей не предложат», — сообщил инсайдер. В Златоусте редеют ряды эсеров У Валерия Гартунга меняется представитель в Златоусте Фото: Владимир Андреев © URA.RU Челябинские справедливороссы обсуждают слухи об ударе по региональному партийному лидеру, депутату Госдумы Валерию Гартунгу. «Илья Михайлов, помощник депутата заксобрания Ольги Мухометьяровой, покинул пост руководитель ячейки „Справедливой России“ в Златоусте. Ничего личного — просто новый работодатель поставил ему условие: „Никакой политики!“ Говорят, что на освободившееся кресло нацелился экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, действуя через высшее руководство партии. И кандидатура Жилина, и его действия через голову крайне не нравятся главному эсеру Челябинской области Валерию Гартунгу. Не нравятся настолько, что он, якобы, даже намерен сделать это одной из тем переговоров с лидером партии Сергеем Мироновым», — шепчутся в партийных кругах. Владельца «Красного и белого» заподозрили в смене прописки Бизнес-элиты активно обсуждают ликвидацию челябинских активов миллиардера, владельца «Красного и белого» Сергея Студенникова. Даже заговорили о том, что Студенников решил покинуть Челябинск. «Как это не забавно, проблемой для Студенникова, с его переездом из Челябинска, является его коттедж где-то на Карповом пруду. В тот дом вложен чуть ли ни 200 млн рублей и продать его за такую сумму практически невозможно. Что касается ликвидации активов, то речь идет о „сведении“ множества мелких „ООО-шек“ в одну компанию. Будет проще оформлять лицензию на торговлю алкоголем», — считают в бизнес-кругах. Зоозащитник не может уехать из Африки Карен Даллакян пока остался в Африке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский зоозащитник Карен Даллакян застрял в Танзании после того, как сопроводил туда льва Симбу и леопарда Еву. «После прилета в Россию он должен две недели провести в обсерваторе. Ходили слухи, что он потому и остается в Африке, чтобы избежать карантина дома. На самом деле сейчас из Танзании в Россию нет прямых рейсов из-за вспышки в Африке нового штамма коронавируса „Оммикрон“. Через другие страны Даллакян лететь также не рискует, так как имеется большая вероятность подцепить смертельный вирус. Лучше спокойно отсидеться, и вернуться в Россию, когда эпидобстановка станет спокойнее. Да и возвращаться в Россию через другие страны будет намного дороже», — сообщил инсайдер. Ашинскому чиновнику испортили юбилей В администрации Ашинского района активно обсуждают громкое задержание замглавы Семена Авраменко, обвиняемого в получении взятки. Говорят, что соратники Авраменко готовились праздновать его юбилей. «Всех смущает слишком маленькая сумма взятки, всего 50 тысяч рублей. Задержали его в канун 55-летия. Может быть хотел потратиться на банкет. Кстати, в СИЗО его отправили в день рождения», — толкуют в кулуарах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В полицейском главке Южного Урала активно обсуждают нового руководителя Михаила Скокова, который приедет в Челябинск из Северной Осетии после Нового года. Особо волнует коллектив, кто из действующего начальства может лишиться работы при новом генерале. В правительстве региона сверяют графики новогодних дежурств, а министерстве культуры обсуждают скандал, связанный с поддельным QR-кодом. «Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Вице-губернаторам прервут каникулы Инсайдеры сообщают, что ни один из вице-губернаторов, подчиненных Алексея Текслера, не сможет полностью расслабиться во время новогодних каникул. «Понятно, что все они должны оставаться на связи. Но в эти праздники ввели новый порядок. Составлен график, по которому на каждый день каникул назначается дежурный вице-губернатор. Ему не обязательно будет находиться в Челябинске, но именно на его телефон станут поступать все данные оперативных служб», — говорит инсайдер. Дежурному вице-губернатору будут докладывать о том, что происходит в области и в случае возникновения нештатных ситуации должен будет подключиться к решению проблемы. Генерал Сергеев пока останется в Челябинске Говорят, что генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев, которого с должности начальника ГУ МВД по Челябинской области перевели на пост руководителя аналогичного ведомства в Северную Осетию, встретит Новый год на Южном Урале. «С подчиненными Сергеев официально простился еще 29 декабря, но праздники он проведет в Челябинске. Во Владикавказ Сергеев уедет в один из каникулярных дней, чтобы войти в курс дел и 10 января появиться уже в статусе полноценного главы МВД республики», — передают друг другу полицейские. Белавкина не отпустят из СИЗО В Челябинске гадают, отпустят ли из СИЗО, хотя бы под домашний арест, первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взятки. Обычно, когда дело уходит в суд, фигуранту смягчают меру пресечения. «Похоже на то, что Белавкин также останется в СИЗО. Дело в том, что он до сих пор не признает своей вины, и отказывается сотрудничать со следствием. Поэтому смягчать меру пресечения ему не придется», — говорят в кулуарах. В минкульте нашли поддельный QR-код Рассказывают, что одна их сотрудниц министерств культуры региона, работающая на полставки, оказалась ярой антиваксершей. «По поручению губернатора Алексея Текслера во всех министерствах провели проверку QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Выяснилось, что QR-код сотрудницы был скачан с упаковки замороженной рыбы. Говорят, что министр культуры Алексей Бетехтин уже распорядился отстранить ее от работы до тех пор, пока она не поставит прививку. Возможно, даже уволит», — сообщил инсайдер. Новый вице-мэр тайно инспектирует Челябинск Новый куратор дорожного хозяйство и транспорта Челябинска, вице-мэр Андрей Ксензов удивил сотрудников администраци своим подходом к работе. Оказалось, что замглавы города встает в пять утра и начинает объезжать улицы областного центра. «Если что-то не так, Ксензов звонит подрядчику и начинает с него спрашивать. Так он знакомится с городом и его улицами», — рассказал источник. Депутат ЗСО от ЕР помогает оппозиции Инсайдеры сообщают, что депутат заксобрания региона, единоросс Алексей Денисенко тайно помогает конкурентам ЕР. «Говорят, что сейчас Денисенко консультирует своего коллегу в ЗСО от „Справедливой России“ Дмитрия Ларина и его пул депутатов в Калининском райсовете Челябинска: Анну Мадаминову, Дмитрия Иванова, Илью Пермякова и Дмитрия Бельского. Это очень рискованно, если узнают про связи Денисенко с оппозицией, то ему грозит партийное взыскание», — говорят челябинские политики. Единороссов-бунтовщиков вызовут на индивидуальные беседы Говорят, что единороссы нашли способ подавить бунт однопартийцев в Калининском райсовете Челябинска. «Всех шестерых депутатов от ЕР, которые отказываются исполнять решения фракции, будут вызывать в региональный исполком по одному и разговаривать с глазу на глаз. Соответственно, индивидуально будет решаться и вопрос по членству в партии каждого из них. Так будет проще расколоть этот союз. Опять же в ходе бесед, возможно, получится понять — кто же выступил зачинщиком саботажа по лишению мандата осужденной за мошенничество Алеси Субботиной и блокировки принятия бюджета», — утверждают в партийных кругах. Галкин настаивает на встрече с губернатором В «Единой России» обсуждают неожиданный ход, который якобы сделал депутат гордумы Челябинска Александр Галкин. «Говорят, считающийся неформальном лидером депутатов-бунтовщиков, членов ЕР, Калининского райсовета Галкин намекнул, что уступки возможны. Но лишь после личной встречи его с губернатором и главой региональной организации „ЕР“ Алексеем Текслером. В силу того, что Галкин представляет Калининский райсовет в гордуме Челябинска, он самый статусный среди „шести несогласных“. Но для того, чтобы ставить условия губернатору, этого статуса недостаточно. А вот „минусов в карму“ Галкину это добавит», — утверждают инсайдеры Эсерам не понравилась «Елка желаний» Говорят, что депутатам Калининского райсовета предложили принять участие в акции «Елка желаний». Идея снимать шары с елки и воплощать мечты детей и пожилых челябинцев депутатам очень понравилась, но акцию саботировали депутаты-справедливороссы. «Вначале все депутаты изъявили желание участвовать в благотворительной акции. Потом выяснилось, что дарить подарки (а порой это дорогостоящие гаджеты) нужно за свой счет. Эсеры заявили, что были готовы дарить подарки только за счет бюджета и отказались от участия», — рассказал инсайдер. В полицейском главке обсуждают нового начальника В полицейском главке Челябинской области с оптимизмом делятся слухами о будущем начальнике Михаиле Скокове. «Полицейские Северной Осетии жалеют об уходе Скокова с поста главы местного ведомства. Говорят, что он хотя и спрашивает за результат работы, но не придирчив к мелочам,. Сейчас челябинцы надеются, что он не будет изводить их обременительными нововведениями, подобно своему предшественнику Андрею Сергееву. Сергеев, к примеру, обязал ходить в форме оперативников, для которых в силу особенностей службы это было очень неудобно», — надеются силовики. А еще говорят, что Скоков любит играть в футбол и если в челябинском главке нет любительской команды, то теперь таковая обязательно появится. В ГУ МВД готовятся к отставкам Тем временем, среди силовиков вовсю гадают, кто именно уйдет вслед за Андреем Сергеевым, которого перевели с челябинского ГУ МВД в Северную Осетию. «Все сходятся, что первый покинет свой пост замначальника главка, руководитель Главного следственного управления Андрей Сухопаров. Мало того, что это полностью креатура Сергеева. К качеству работе полицейского следствия пошел вал претензий со стороны смежных ведомств и потерпевших. Да и подчиненные его не слишком любят. Весь вопрос лишь в том, заберет ли Сергеев его в Осетию, перейдет ли он в другой регион либо сразу отправится в отставку», — обсуждают полицейские будущие кадровые перестановки. Силовики закрыли дело по очистке реки Миасс Говорят, что закрыто уголовное дело, связанное с очисткой реки Миасс в Челябинске. По словам инсайдеров, следствие не нашло признаков мошенничества при реализации нацпроекта «Экология». «Уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц минэкологии региона закрыто в связи с отсутствием состава преступления. Первоначально следствие считало, что подрядчик завысил стоимость работ на 12 млн рублей, а чиновники оплатили. В ходе проверок министерства эта информация не подтвердилось и дело закрыли», — сообщил инсайдер. Источник отметил, что официально о закрытии дела не сообщают, так как само дело успели включить в отчеты по выявлению нарушений при реализации нацпроектов. В ЮУрГУ переписывают устав Инсайдеры сообщают, что ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Шестаков инициировал изменения в устав вуза. Согласно этим поправкам, президент университета получает больше полномочий, чем это было ранее. «Сейчас ставка президента ЮУрГУ свободна. Летом с этого поста ушел, по состоянию здоровью, экс-ректор Герман Вяткин. В ЮУрГУ уверены, что изменения в уставе связаны с тем, что Шестаков летом покидает пост ректора из-за возраста. Он должен стать президентом университета и по сути, сможет руководить новым ректором», — сообщил инсайдер. В Центральном райсуде появились центры влияния Инсайдеры сообщают, что в Центральном районном суде наметились две группы противостояния. «Во главе одной группы стоит председатель Рамзия Лутфуллоева. Во главе другой группы — Ирина Шершикова и Александр Табаков. Речь идет о распределении премий. У каждой из сторон свое видение в этом вопросе. В суде ждут, что у Лутфуллоевой через год истекают сроки полномочий, а новой должности из-за скандалов, связанных с ее именем, ей не предложат», — сообщил инсайдер. В Златоусте редеют ряды эсеров Челябинские справедливороссы обсуждают слухи об ударе по региональному партийному лидеру, депутату Госдумы Валерию Гартунгу. «Илья Михайлов, помощник депутата заксобрания Ольги Мухометьяровой, покинул пост руководитель ячейки „Справедливой России“ в Златоусте. Ничего личного — просто новый работодатель поставил ему условие: „Никакой политики!“ Говорят, что на освободившееся кресло нацелился экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин, действуя через высшее руководство партии. И кандидатура Жилина, и его действия через голову крайне не нравятся главному эсеру Челябинской области Валерию Гартунгу. Не нравятся настолько, что он, якобы, даже намерен сделать это одной из тем переговоров с лидером партии Сергеем Мироновым», — шепчутся в партийных кругах. Владельца «Красного и белого» заподозрили в смене прописки Бизнес-элиты активно обсуждают ликвидацию челябинских активов миллиардера, владельца «Красного и белого» Сергея Студенникова. Даже заговорили о том, что Студенников решил покинуть Челябинск. «Как это не забавно, проблемой для Студенникова, с его переездом из Челябинска, является его коттедж где-то на Карповом пруду. В тот дом вложен чуть ли ни 200 млн рублей и продать его за такую сумму практически невозможно. Что касается ликвидации активов, то речь идет о „сведении“ множества мелких „ООО-шек“ в одну компанию. Будет проще оформлять лицензию на торговлю алкоголем», — считают в бизнес-кругах. Зоозащитник не может уехать из Африки Челябинский зоозащитник Карен Даллакян застрял в Танзании после того, как сопроводил туда льва Симбу и леопарда Еву. «После прилета в Россию он должен две недели провести в обсерваторе. Ходили слухи, что он потому и остается в Африке, чтобы избежать карантина дома. На самом деле сейчас из Танзании в Россию нет прямых рейсов из-за вспышки в Африке нового штамма коронавируса „Оммикрон“. Через другие страны Даллакян лететь также не рискует, так как имеется большая вероятность подцепить смертельный вирус. Лучше спокойно отсидеться, и вернуться в Россию, когда эпидобстановка станет спокойнее. Да и возвращаться в Россию через другие страны будет намного дороже», — сообщил инсайдер. Ашинскому чиновнику испортили юбилей В администрации Ашинского района активно обсуждают громкое задержание замглавы Семена Авраменко, обвиняемого в получении взятки. Говорят, что соратники Авраменко готовились праздновать его юбилей. «Всех смущает слишком маленькая сумма взятки, всего 50 тысяч рублей. Задержали его в канун 55-летия. Может быть хотел потратиться на банкет. Кстати, в СИЗО его отправили в день рождения», — толкуют в кулуарах.