Продюсер из Кремля хочет забрать у девяти губернаторов их активы

Летом 2021-го свердловские топ-чиновники говорили о сделке по «Екатеринбург Арене» как о чем-то свершившемся, но потом появился проект Киселева Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

У передачи «Екатеринбург Арены» в концессию группе «Синара» Дмитрия Пумпянского появилось неожиданное препятствие — в лице фронтмена «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. По данным URA.RU, влиятельный медиаменеджер продвигает создание госкорпорации, которая управляла бы наследием чемпионата мира по футболу-2018 во всех причастных регионах. Большинство субъектов РФ не поддержали проект, но нашелся один, который за.

Впервые о том, что «Екатеринбург Арену» хотят отдать в управление «Синаре» (Пумпянский — один из главных спонсоров ФК «Урал», играющего на стадионе, его компания реконструировала объект к ЧМ-2018), стало известно в августе 2021-го. В Екатеринбурге даже появилось ООО «Синара-Арена» (учредитель — АО «Группа Синара»). Но через какое-то время сделка ушла из повестки. 26 января министр спорта Леонид Рапопорт (его ведомство владеет ареной) объяснил URA.RU, что концессию тормозит Минспорта РФ, которое не может определиться с порядком финансирования объекта.

В 2020-м Дмитрий Пумпянский (слева) запустил перестройку в «Урале», а затем дал понять, что готов взяться и за стадион Фото: Антон Басанаев © URA.RU

Однако истинная подоплека шире, объяснил источник агентства, знакомый с деталями переговоров. «Недавно Киселев озвучил идею, что необходимо создать структуру — что-то наподобие „Росконцерта“ (которым сейчас владеет Минкультуры РФ — прим. URA.RU), — которая взяла бы в управление наследие чемпионата мира по футболу. То есть стадионы по всей стране», — рассказал инсайдер.

Владимир Киселев считается одним из главных продюсеров России. В конце XX века он организовывал концерты для ряда отечественных групп и фестивали. В 1999 году Киселев создал ФГУП «Кремль», которое проводило мероприятия на территории Кремля, Красной площади и объектах, принадлежащих управделами президента РФ. В 2007 году ведомство ликвидировали. В декабре 2010-го на благотворительном концерте фонда Киселева «Федерация» выступил тогдашний премьер-министр РФ Владимир Путин, сыгравший на рояле американскую песню 1940-х годов Blueberry Hill. Сейчас Киселев владеет «Русской медиагруппой» (РМГ). В нее входят пять музыкальных радиостанций — «Русское радио», «Хит FM», MAXIMUM, DFM, Monte Carlo — и телеканал RU.TV. Управление «Русской медиагруппой» Киселев получил скандально, при сопротивлении медиаменеджмента (были даже суды), и долго обсуждалось, что произошло это с привлечением административного ресурса Киселева.

Стадион в Казани возвели к Универсиаде-2013 и, по слухам, власти не готовы передавать его новой госструктуре Фото: Сергей Леонов © URA.RU

ЧМ-2018 проходил в девяти регионах, помимо Москвы и Санкт-Петербурга. Это Свердловская область («Екатеринбург Арена»), Самарская область («Самара Арена»), Ростовская область («Ростов Арена»), Калининградская область («Калининград»), Волгоградская область («Волгоград Арена»), Мордовия (Саранск, «Мордовия Арена»), Нижегородская область («Нижний Новгород»), Татарстан (Казань, «Ак Барс Арена»), Краснодарский край (Сочи, «Фишт»).

Первые семь стадионов из списка — построенные непосредственно к мундиалю — сначала находились на балансе ФГУП «Спорт-Инжиниринг», впоследствии их передали регионам (стадионы в Казани и Сочи к тому моменту уже управлялись местными властями). От федерального центра была установка: арены не должны пустовать и не должны быть обременительны для бюджетов субъектов РФ.

Как раз решая эту задачу, свердловские власти и начали переговоры с Пумпянским. Похожий инвестиционный проект реализовывается в Казани. В 2019 году «Казань Арена» (принадлежит минземимуществу Татарстана) заключило соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве (не концессии) с банком «Ак Барс» (контролируется правительством региона).

«Там же, где концертная жизнь не насыщена (например, в Волгограде), власти в приказном порядке проводят на стадионах все крупные мероприятия, чтобы объекты не несли убытки (на билетах на игры „Ротора“, очевидно, не заработаешь). Такие регионы также против того, чтобы их стадионы переходили какой-то госструктуре», — объяснил собеседник URA.RU. В волгоградский облспорткомитет направлен запрос на комментарий, ответ будет опубликован, как только поступит.

Расстаться с наследием ЧМ-2018 готов пока только один регион Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единственным регионом, который якобы поддержал идею Киселева, называют Мордовию. В Саранске нет большой футбольной команды, некоторое время стадион для домашних игр в Премьер-лиге арендовал ФК «Тамбов», обанкротившийся в 2021-м. Текущий статус арены не выглядит определенным.

Чтобы уточнить детали, в правительство Мордовии и Татарстана так же направлены редакционные запросы. Реакция на них к моменту публикации не поступила. Владимир Киселев в разговоре с корреспондентом не подтвердил и не опроверг наличие у него описанного плана, предложив получить комментарий в пресс-службе РМГ (вопрос пиарщикам задан). Представители «Синары» о возможной концессии «Екатеринбург Арены» пока не высказываются.

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