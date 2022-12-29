Самые громкие скандалы, которые будоражили ХМАО в 2022 году

Про школьные секс-разборки, конфликт из-за флага Украины и семейную драму сенатора Исакова

30 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Семейный скандал сенатора Исакова шокировал политэлиты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Уходящий год запомниться жителям ХМАО целым рядом резонансных историй, которые были у всех на слуху. Югорчане еще долго будут помнить Раю Мамедову, которая оскорбила русских, а политэлиты вряд ли забудут семейную ссору сенатора Эдуарда Исакова, который назвал дочь предательницей. URA.RU выбрало пять самых громких скандалов в 2022-м. История Раи Мамедовой, которая оскорбила русских и заработала себе уголовное дело Громкий скандал на национальной почве, главной героиней которого стала жительница Сургута Раиса Мамедова, разгорелся после того, как один из ее соседей разместил в домовом чате видео с детьми. По его мнению, они ломали лифт, поэтому мужчина попросил родителей провести с детворой беседу. Мамедова отреагировала на ситуацию крайне резко, начав оскорблять его, а заодно и всех русских. Затем конфликт перешел в соцсети, а женщина продолжала всячески унижать своих оппонентов, грозясь им расправой и сексуальным насилием. Высказывания Мамедовой привели ее на скамью подсудимых Фото: Сергей Русанов © URA.RU Вмешательства в ситуацию властей и правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело, не пришлось долго ждать. При этом действия Мамедовой широко раскритиковали как национальные диаспоры, так и обычные югорчане, а некоторые даже устроили митинг под окнами ее дома. В конце концов женщина не раз записывала видеообращение с извинениями, говоря о том, что ее «аксакалы объяснили ей все объяснили». Но дело все равно дошло до суда, а у правоохранителей тем временем даже появились вопросы к мужу Мамедовой, которого привлекли за распространения экстремистской символики, и ему грозила депортация. Итог истории с Мамедовой не ясен до сих пор. По делу состоялось уже несколько судебных заседаний, а последнее вновь перенесли. Подсудимая неожиданно изменила свою позицию. Она заявила, что не согласна с обвинениями в возбуждении ненависти ко всей нации и всего народа, а согласна только лишь со статьей за оскорбления, хотя до этого признавала свою вину полностью. Из-за такого поворота событий защищать Мамедову отказался ее собственный адвокат. Громкая ссора сенатора Исакова с дочерью, которую он назвал предателем В августе дочь сенатора Совфеда от ХМАО Эдуарда Исакова от его первого брака Диана дала интервью, в котором осудила российскую спецоперацию на территории Украине. В ответ сам Исаков опубликовал громкое заявление, в котором раскритиковал ее действия, назвав дочь предателем и добавил, что не имеет с ней ничего общего. Сенатор назвал свою дочь предательницей из-за ее критики СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Политэлиты неоднозначно отреагировали на ситуацию. Ряд окружных политиков высказали свои слова поддержки, при этом в федеральной тусовке некоторые раскритиковали реакцию самого Исакова. А экс-председатель совета при президенте РФ по правам человека и правозащитник Михаил Федотов даже пристыдил сенатора. Изначально тот, критикуя дочь, заявил, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. При этом сама Диана Исакова после скандала с отцом улетела в Грузию. В конце-концов Исаков вступил в перепалку и со своей бывшей супругой. Семейные дрязги привели к тому, что политологи стали прочить сенатору скорую отставку, а в Госдуме заявили, что подобный скандал — повод для чистки политических элит всей страны. Впрочем источники агентства тогда же говорили, что скандал не повлияет на карьеру Исакова. Свой пост он занимает до сих пор. Секс-скандал с пятиклассниками в Нижневартовске В середине декабря на заседании думы Нижневартовска местный депутат Дмитрий Гришин обвинил чиновников администрации в замалчивании секс-скандала среди одиннадцатилетних учеников одной из школ. К нему обратился отец мальчика, который подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера. Тогда в мэрии обвинения в сокрытии опровергли, но сам факт истории подтвердился. Оказалось, что родители обнаружили в социальной сети видео, на котором были запечатлены участники происшествия. Секс-скандал между школьниками произошел в начальных классах Фото: Денис Моргунов © URA.RU При этом директор школы, в которой произошел инцидент отделался лишь выговором. Позже на ситуацию отреагировала и детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова, обрушившись с критикой на действия нижневартовских чиновников. По ее мнению, мэрия реагировала на конкретные случаи вместо системного подхода к решению проблем. В конце-концов в историю вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн, потребовал Генеральную прокуратуру и Следственный комитет устроить свои проверки. История вывески в цветах флага Украины, которая дошла до Соловьева и АП В августе активист из Сургута Эдуард Чуприна высказался о том, что его и других горожан возмущает вывеска офисного центра «Самбор», раскрашенная в цвета флага Украины. В ответ владелец здания Владимир Самборский, который является еще и руководителем одной из украинских диаспор, не увидел в вывеске чего-то предосудительного. Он заметил, что она была сделана давно и до последнего времени никаких претензий ни у кого не вызывала и не является противозаконной. Аналогично среагировали городские и окружные власти. Вывеску офис-центра перекрасили в зеленый цвет Фото: URA.RU Продолжение скандал получил после того, как неизвестные перекрасили вывеску. Самборский обвинил в случившемся Чуприну и пошел в полицию. Впрочем сам Чуприна сказал, что не имеет никакого отношения к инциденту, но по прежнему считает, что вывеску следует убрать. Скандал накалился до такой степени, что владелец офис-центра обратился в администрацию президента. Также Самборский пообещал написать в ФСБ и Следком, считая ситуацию провокацией и разжиганием межнациональной розни. Саму вывеску в конце-концов взялись восстановить, но история на этом не закончилась. Чуприна решил пожаловаться на скандал с вывеской телеведущему Владимиру Соловьеву, чтобы обсудить проблему с ним лично. А после пообещал выйти на пикет к офис-центру, но этим лишь привлек внимание прокуратуры, которая предостерегла его от незаконных действий. Скандал вокруг мужественной Снегурочки Снегурочка в Нижневартовске Фото: URA.RU Громкий скандал вокруг новогоднего городка разгорелся в Нижневартовске после того, как в его центре подрядчик установил необычную мужественную Снегурочку. Горожане начали активно критиковать мастеров и властей, а фотографии скульптуры облетели федеральные СМИ. Власти Нижневартовска заставили предпринимателей переделать фигуру и устранить ряд других недостатков в городке. Ко всему прочему, чиновники пообещали оштрафовать подрядчика. С приходом временного потепления горожане вновь вернулись к критике городка. Оказалось, что снежные фигуры выкрашены белой краской, которой можно легко испортить одежду. История с новогодним оформлением в Нижневартовске по цепной реакции запустила серию аналогичных скандалов в других городах ХМАО. Поводом для насмешек жителей стали фигуры Снегурочки с раскрашенным лицом в черный цвет и даже снежных зайцев, похожих на фаллические символы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уходящий год запомниться жителям ХМАО целым рядом резонансных историй, которые были у всех на слуху. Югорчане еще долго будут помнить Раю Мамедову, которая оскорбила русских, а политэлиты вряд ли забудут семейную ссору сенатора Эдуарда Исакова, который назвал дочь предательницей. URA.RU выбрало пять самых громких скандалов в 2022-м. История Раи Мамедовой, которая оскорбила русских и заработала себе уголовное дело Громкий скандал на национальной почве, главной героиней которого стала жительница Сургута Раиса Мамедова, разгорелся после того, как один из ее соседей разместил в домовом чате видео с детьми. По его мнению, они ломали лифт, поэтому мужчина попросил родителей провести с детворой беседу. Мамедова отреагировала на ситуацию крайне резко, начав оскорблять его, а заодно и всех русских. Затем конфликт перешел в соцсети, а женщина продолжала всячески унижать своих оппонентов, грозясь им расправой и сексуальным насилием. Вмешательства в ситуацию властей и правоохранительных органов, которые возбудили уголовное дело, не пришлось долго ждать. При этом действия Мамедовой широко раскритиковали как национальные диаспоры, так и обычные югорчане, а некоторые даже устроили митинг под окнами ее дома. В конце концов женщина не раз записывала видеообращение с извинениями, говоря о том, что ее «аксакалы объяснили ей все объяснили». Но дело все равно дошло до суда, а у правоохранителей тем временем даже появились вопросы к мужу Мамедовой, которого привлекли за распространения экстремистской символики, и ему грозила депортация. Итог истории с Мамедовой не ясен до сих пор. По делу состоялось уже несколько судебных заседаний, а последнее вновь перенесли. Подсудимая неожиданно изменила свою позицию. Она заявила, что не согласна с обвинениями в возбуждении ненависти ко всей нации и всего народа, а согласна только лишь со статьей за оскорбления, хотя до этого признавала свою вину полностью. Из-за такого поворота событий защищать Мамедову отказался ее собственный адвокат. Громкая ссора сенатора Исакова с дочерью, которую он назвал предателем В августе дочь сенатора Совфеда от ХМАО Эдуарда Исакова от его первого брака Диана дала интервью, в котором осудила российскую спецоперацию на территории Украине. В ответ сам Исаков опубликовал громкое заявление, в котором раскритиковал ее действия, назвав дочь предателем и добавил, что не имеет с ней ничего общего. Политэлиты неоднозначно отреагировали на ситуацию. Ряд окружных политиков высказали свои слова поддержки, при этом в федеральной тусовке некоторые раскритиковали реакцию самого Исакова. А экс-председатель совета при президенте РФ по правам человека и правозащитник Михаил Федотов даже пристыдил сенатора. Изначально тот, критикуя дочь, заявил, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. При этом сама Диана Исакова после скандала с отцом улетела в Грузию. В конце-концов Исаков вступил в перепалку и со своей бывшей супругой. Семейные дрязги привели к тому, что политологи стали прочить сенатору скорую отставку, а в Госдуме заявили, что подобный скандал — повод для чистки политических элит всей страны. Впрочем источники агентства тогда же говорили, что скандал не повлияет на карьеру Исакова. Свой пост он занимает до сих пор. Секс-скандал с пятиклассниками в Нижневартовске В середине декабря на заседании думы Нижневартовска местный депутат Дмитрий Гришин обвинил чиновников администрации в замалчивании секс-скандала среди одиннадцатилетних учеников одной из школ. К нему обратился отец мальчика, который подвергся травле и насильственным действиям сексуального характера. Тогда в мэрии обвинения в сокрытии опровергли, но сам факт истории подтвердился. Оказалось, что родители обнаружили в социальной сети видео, на котором были запечатлены участники происшествия. При этом директор школы, в которой произошел инцидент отделался лишь выговором. Позже на ситуацию отреагировала и детский омбудсмен по ХМАО Людмила Низамова, обрушившись с критикой на действия нижневартовских чиновников. По ее мнению, мэрия реагировала на конкретные случаи вместо системного подхода к решению проблем. В конце-концов в историю вмешался депутат Госдумы Александр Хинштейн, потребовал Генеральную прокуратуру и Следственный комитет устроить свои проверки. История вывески в цветах флага Украины, которая дошла до Соловьева и АП В августе активист из Сургута Эдуард Чуприна высказался о том, что его и других горожан возмущает вывеска офисного центра «Самбор», раскрашенная в цвета флага Украины. В ответ владелец здания Владимир Самборский, который является еще и руководителем одной из украинских диаспор, не увидел в вывеске чего-то предосудительного. Он заметил, что она была сделана давно и до последнего времени никаких претензий ни у кого не вызывала и не является противозаконной. Аналогично среагировали городские и окружные власти. Продолжение скандал получил после того, как неизвестные перекрасили вывеску. Самборский обвинил в случившемся Чуприну и пошел в полицию. Впрочем сам Чуприна сказал, что не имеет никакого отношения к инциденту, но по прежнему считает, что вывеску следует убрать. Скандал накалился до такой степени, что владелец офис-центра обратился в администрацию президента. Также Самборский пообещал написать в ФСБ и Следком, считая ситуацию провокацией и разжиганием межнациональной розни. Саму вывеску в конце-концов взялись восстановить, но история на этом не закончилась. Чуприна решил пожаловаться на скандал с вывеской телеведущему Владимиру Соловьеву, чтобы обсудить проблему с ним лично. А после пообещал выйти на пикет к офис-центру, но этим лишь привлек внимание прокуратуры, которая предостерегла его от незаконных действий. Скандал вокруг мужественной Снегурочки Громкий скандал вокруг новогоднего городка разгорелся в Нижневартовске после того, как в его центре подрядчик установил необычную мужественную Снегурочку. Горожане начали активно критиковать мастеров и властей, а фотографии скульптуры облетели федеральные СМИ. Власти Нижневартовска заставили предпринимателей переделать фигуру и устранить ряд других недостатков в городке. Ко всему прочему, чиновники пообещали оштрафовать подрядчика. С приходом временного потепления горожане вновь вернулись к критике городка. Оказалось, что снежные фигуры выкрашены белой краской, которой можно легко испортить одежду. История с новогодним оформлением в Нижневартовске по цепной реакции запустила серию аналогичных скандалов в других городах ХМАО. Поводом для насмешек жителей стали фигуры Снегурочки с раскрашенным лицом в черный цвет и даже снежных зайцев, похожих на фаллические символы.