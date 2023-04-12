Работодатели со всей страны борются за свердловских студентов

Число промпредприятий, включившихся в поиск сотрудников среди студентов, выросло в 2 раза

12 апреля 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

На студентов, обучающихся рабочим специальностям, в стране особый спрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дефицит кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет 15 тысяч человек. Власти, бизнес и образовательные учреждения ищут способы, как решить эту проблему. Один из них — ярмарки вакансий, ставшие за последний год особенно актуальными. Одна из таких ярмарок прошла на площадке Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге. Мероприятие устраивают раз в год, и в этот раз вместо привычных 30-40 компаний-работодателей на мероприятие заявилось в 2 раза больше. На кого самый высокий спрос? К столу одной из промышленных компаний подходят двое студентов. У них интересуются, с какого они направления. «Менеджмент», — отвечают те. В ответ слышат, что для них предложений у предприятия нет. Чаще всего на выставке ищут тех, кто обучается рабочим специальностям — металлургов, горных мастеров, электриков, маркшейдеров. Но и у тех, кто осваивает, казалось бы, востребованную специальность, есть свои боли, которые студентам с менеджмента не понять. Например, студент с кафедры разработки месторождений внезапно понял, что не хочет работать в шахтах, а хочет быть геофизиком. Но перевестись уже не сможет, так как учится на предпоследнем курсе. «Выбор большой, хочется не прогадать и взять лучшее», — добавляет он. Ярмарка вакансий проводилась только для студентов Горного, но на мероприятии были студенты и других вузов Фото: URA.RU Глава отдела учебно-производственных практик и распределения Горного Мария Коренькова рассказывает, что самый большой спрос со стороны работодателей на студентов, обучающихся горному делу. «Количество заявок по этой специальности в несколько раз превышает количество выпускников и с каждым годом только увеличивается. И в целом интерес к студентам со стороны работодателей растет — если раньше в нашей ярмарке вакансий участвовали 30-40 компаний, то в этой раз 61. Рост почти в два раза, это компании со всей России — Москва, Башкортостан, Мурманская область, ЯНАО и другие», — отмечает Коренькова. Как вуз сотрудничает с предприятиями? Подход к бронированию студентов у работодателей на ярмарке разный. Кто-то просто раздает визитки и рассказывает о предприятии, надеясь, что в будущем к ним придут. Кто-то действует более конкретно — у студентов берут телефоны или предлагают сразу заполнить анкету, чтобы уже летом прийти на практику. Схемы взаимодействия с предприятиями самые разные — заключение договоров о целевом наборе, системы наставничества, работа параллельно с обучением и другое. Кто-то из работодателей сам выходит на Горный, кого-то отдел учебно-производственных практик и распределения находит сам. Студентов на ярмарке оказалось так много, что возле некоторых столов было не протолкнуться Фото: URA.RU Например, Уральский горнопромышленный холдинг в этом году первые участвует в ярмарке. Недавно компания заключила с УГГУ партнерские отношения и теперь планирует спонсировать различные мероприятия и брать студентов на практику. УГПХ открывает точки в новых областях и сейчас ищет порядка 100 сотрудников. «Требуются все специалисты горных специальностей, маркшейдеры, мастера на дробильные фабрики, машинисты специальной техники. Студенты как раз интересуются этими вакансиями, также подходили айтишники — их мы тоже ждем. И экономистов», — делится HR-директор компании Дмитрий Пода. У научно-производственного предприятия «Машпром» потребность в студентах ниже — сейчас в компанию подыскивают пять новых сотрудников. При этом на предприятии уже работают 16 студентов, часть из них — из Горного. «Мы ведем ребят со второго курса — помогаем с практикой, трудоустройством, и так как наша сфера сложная, то еще и подтягиваем по различным предметам — сопромат, физика. Также разработана система наставничества, после выпуска поощряем ребят подарками и трудоустраиваем к себе в штат. Плюс у нас есть частичная компенсация найма жилья, иногородних ребят это привлекает», — делится представитель компании. Новость по теме Свердловские выпускники отказываются идти на заводы, создавая дефицит кадров Параллельно с учебой студенты могут работать и на ВСМПО-Ависма. Титановая корпорация ежегодно проводит конкурсный отбор на целевую подготовку студентов, обучающихся по техническим специальностям. Это около 50-80 человек. «Предлагаем заключить двухсторонний договор, обязательство корпорации — ежемесячная выплата корпоративной стипендии от 6 до 12 тысяч рублей в зависимости от академической успеваемости, организация всех видов практики и трудоустройство в корпорацию. Обязательства студентов — хорошо учиться, приезжать на практику, вести тематику, связанную с деятельностью корпорации, а после получения диплома — трудоустройство и работа на предприятии не менее трех лет», — рассказывает специалист по работе с учебными заведениями ВСМПО-Ависма Евгений Ездоков. Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дефицит кадров на промышленных предприятиях в Свердловской области составляет 15 тысяч человек. Власти, бизнес и образовательные учреждения ищут способы, как решить эту проблему. Один из них — ярмарки вакансий, ставшие за последний год особенно актуальными. Одна из таких ярмарок прошла на площадке Уральского государственного горного университета в Екатеринбурге. Мероприятие устраивают раз в год, и в этот раз вместо привычных 30-40 компаний-работодателей на мероприятие заявилось в 2 раза больше. К столу одной из промышленных компаний подходят двое студентов. У них интересуются, с какого они направления. «Менеджмент», — отвечают те. В ответ слышат, что для них предложений у предприятия нет. Чаще всего на выставке ищут тех, кто обучается рабочим специальностям — металлургов, горных мастеров, электриков, маркшейдеров. Но и у тех, кто осваивает, казалось бы, востребованную специальность, есть свои боли, которые студентам с менеджмента не понять. Например, студент с кафедры разработки месторождений внезапно понял, что не хочет работать в шахтах, а хочет быть геофизиком. Но перевестись уже не сможет, так как учится на предпоследнем курсе. «Выбор большой, хочется не прогадать и взять лучшее», — добавляет он. Глава отдела учебно-производственных практик и распределения Горного Мария Коренькова рассказывает, что самый большой спрос со стороны работодателей на студентов, обучающихся горному делу. «Количество заявок по этой специальности в несколько раз превышает количество выпускников и с каждым годом только увеличивается. И в целом интерес к студентам со стороны работодателей растет — если раньше в нашей ярмарке вакансий участвовали 30-40 компаний, то в этой раз 61. Рост почти в два раза, это компании со всей России — Москва, Башкортостан, Мурманская область, ЯНАО и другие», — отмечает Коренькова. Подход к бронированию студентов у работодателей на ярмарке разный. Кто-то просто раздает визитки и рассказывает о предприятии, надеясь, что в будущем к ним придут. Кто-то действует более конкретно — у студентов берут телефоны или предлагают сразу заполнить анкету, чтобы уже летом прийти на практику. Схемы взаимодействия с предприятиями самые разные — заключение договоров о целевом наборе, системы наставничества, работа параллельно с обучением и другое. Кто-то из работодателей сам выходит на Горный, кого-то отдел учебно-производственных практик и распределения находит сам. Например, Уральский горнопромышленный холдинг в этом году первые участвует в ярмарке. Недавно компания заключила с УГГУ партнерские отношения и теперь планирует спонсировать различные мероприятия и брать студентов на практику. УГПХ открывает точки в новых областях и сейчас ищет порядка 100 сотрудников. «Требуются все специалисты горных специальностей, маркшейдеры, мастера на дробильные фабрики, машинисты специальной техники. Студенты как раз интересуются этими вакансиями, также подходили айтишники — их мы тоже ждем. И экономистов», — делится HR-директор компании Дмитрий Пода. У научно-производственного предприятия «Машпром» потребность в студентах ниже — сейчас в компанию подыскивают пять новых сотрудников. При этом на предприятии уже работают 16 студентов, часть из них — из Горного. «Мы ведем ребят со второго курса — помогаем с практикой, трудоустройством, и так как наша сфера сложная, то еще и подтягиваем по различным предметам — сопромат, физика. Также разработана система наставничества, после выпуска поощряем ребят подарками и трудоустраиваем к себе в штат. Плюс у нас есть частичная компенсация найма жилья, иногородних ребят это привлекает», — делится представитель компании. Параллельно с учебой студенты могут работать и на ВСМПО-Ависма. Титановая корпорация ежегодно проводит конкурсный отбор на целевую подготовку студентов, обучающихся по техническим специальностям. Это около 50-80 человек. «Предлагаем заключить двухсторонний договор, обязательство корпорации — ежемесячная выплата корпоративной стипендии от 6 до 12 тысяч рублей в зависимости от академической успеваемости, организация всех видов практики и трудоустройство в корпорацию. Обязательства студентов — хорошо учиться, приезжать на практику, вести тематику, связанную с деятельностью корпорации, а после получения диплома — трудоустройство и работа на предприятии не менее трех лет», — рассказывает специалист по работе с учебными заведениями ВСМПО-Ависма Евгений Ездоков. Ранее URA.RU рассказывало, что работодатели придумывают яркие маркетинговые ходы, чтобы найти сотрудников на заводы. Например, снимают сериалы для ТВ и проводят экскурсии по Свердловской области.