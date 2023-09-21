Чиновники помогли семье депутата завладеть «гордостью Контеева»

Детали подозрительной сделки уже знает прокуратура

21 сентября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Рынок развивался во времена Виктора Контеева, который сейчас сидит в тюрьме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семья депутата думы Екатеринбурга Михаила Вечкензина при посредничестве — как минимум — Верх-Исетской управы завладела известным рынком, рассказал URA.RU экс-директор Олег Майбуров. По его словам, перед сделкой чиновники фактически снизили стоимость его единственного актива. Областная прокуратура, которая как раз сейчас проверяет мэрию, уже в курсе ситуации. Страхуясь, в администрации взяли паузу. Майбуров приобрел участок на пересечении улиц Татищева и Заводская в 1995 году, поначалу там были просто киоски, а потом, в начале 2000-х, появился мини-рынок — под эгидой ООО «Герат-А» (название от города в Афганистане, где бизнесмен воевал в 1980-х). «За продуктами к нам люди даже с Уктуса ездили. Рынок был образцово-показательный, [вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах, сейчас находящийся в колонии, Виктор] Контеев постоянно привозил всякие комиссии, показывал гостям, как должно быть, — особенно когда в городе начались ярмарки выходного дня», — рассказал Майбуров. Мини-рынок на Заводской работает с начала 2000-х. Фото сделано в октябре прошлого года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 2018 года, когда власти впервые заговорили о расширении улицы Татищева, владельцев мини-рынка, как утверждает Майбуров, начали «гнобить» и «подводить к выселению». Например, говорили, что «мини-рынков сейчас уже нет, есть торговые галереи, поэтому надо строить крышу». «Или мы тебя снесем», — якобы пригрозили Майбурову. Параллельно он начал подыскивать компенсационное место. Такие город выдает предпринимателям в случае их вынужденного переезда. В его списке было порядка 30 мест (все — на ВИЗе), по каждому из них пришел устный отказ. В середине 2022-го чиновники предложили свой вариант — на ул. Ухтомская, неподалеку от ТЦ «Радуга-парк». Трафик там ниже, возможности для заработка, соответственно, не такие, говорит Майбуров. Рынок на Заводской приносил ему (от арендаторов) «не меньше 200 тысяч рублей» в месяц. Однако выбора не было. По словам Майбурова, с покупателями его свел якобы Владимир Ширшов Фото: Анна Майорова © URA.RU В начале 2023-го Майбурова стали поторапливать: в феврале тогдашний начальник городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов (уволен летом) дал два месяца на переезд, затем пошли звонки из администрации Верх-Исетского района. 17 марта вице-мэр по торговле Дмитрий Ноженко, исполнявший обязанности главы города (мэр Алексей Орлов был в отпуске или командировке), подписал постановление об исключении мини-рынка из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). После этого Майбурова вызвал профильный замглавы района Владимир Ширшов — уведомить, что надо съезжать. «А в конце, когда я уже пошел к двери, говорит: „Олег Михалыч, задержись. Слушай, а у тебя есть желание продать этот рынок?“ Я подумал, все равно же сносить будут, так хоть что-то получу. Говорю: „Давайте“. А он: „Хорошо, у меня есть товарищ, готовый купить“. И позднее в своем кабинете свел меня со Славой Богдановым. Мы обменялись телефонами», — рассказал Майбуров. Статья по теме Прокуроры заняли кабинеты в мэрии Екатеринбурга «Потом этот Слава пропал — видимо, выжидали. Я уже подумал, что ничего не будет. И хотел подавать в суд — чтобы остаться на своем месте или получить более выгодное компенсационное», — добавил бизнесмен. Но встреча состоялась — в 20-х числах апреля в «Плове» на проспекте Ленина. По словам Майбурова, в зале очень громко играла музыка, Богданов пришел с неким «Мишей». Уже позднее, когда в прокуратуре ему покажут фотографию, Майбуров опознает в загадочном собеседнике Вечкензина. «Я запросил за участок в тысячу квадратных метров два миллиона [рублей]. То есть вообще копейки. Богданов сказал, миллион. А Вечкензин согласился дать полтора», — рассказал Майбуров. Вечкензин и Богданов при этом заявили корреспонденту, что такого разговора не было. Михаил Вечкензин утверждает, что с Майбуровым он ни разу не общался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU К 30 апреля Майбуров освободил участок для новых владельцев, а в мае официально вышел из числа учредителей ООО «Герат-А». Сейчас собственная доля предприятия — 98%, по 1% принадлежит Богданову и Виктору Вечкензину, брату депутата. «Сам я никакого отношения к рынку не имею» — прокомментировал Вечкензин. По словам Майбурова, когда он улаживал последние детали в офисе Богданова, тот с пачкой денег в руках якобы сказал: «А это — в администрацию». Богданов заявил, что «такого не было и быть не могло». По информации URA.RU, 28 июля специальная комиссия, куда входят городские и районные чиновники, а также Вечкензин, проголосовала за возвращение рынка на Заводской в схему. Подпись поставил новый начальник комитета по товарному рынку Максим Чаплыгин. Однако это решение еще должен утвердить мэр Орлов, а согласовать перед этим — профильные подразделения мэрии. Они, по слухам, отказываются это делать — на фоне большой прокурорской проверки, возобновленной, по некоторым данным, 18 сентября. Рынок, таким образом, может работать незаконно. Почему, Ширшов отвечать не стал, испугавшись дослушать вопрос URA.RU. На сообщение в мессенджере он пока не ответил. «Рынок исключили [из схемы] только потому, что там должна быть реконструкция дороги [по улице Татищева], на которую должны быть выделены федеральные деньги. Но оказалось так, что это будет намного позже изначально запланированных сроков, потому что город еще должен отселить два подъезда дома напротив рынка. И в связи с этим по нашему обращению было принято решение оставить рынок в схеме», — объяснил Богданов. Мэр Алексей Орлов возвращение рынка в схему еще не утвердил Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Он отметил, что, хоть постановления Орлова и нет, торговля на участке ведется законно. «Мы сами считаем договор действующим. Комиссией принято решение о возврате в схему, но нет постановления главы. На мой взгляд, это формальность, потому что мы платим аренду, уже написали письма в администрацию и, более того, обратились в арбитражный суд, наше заявление признать договор действующим принято к рассмотрению», — рассказал Богданов. Отвечая на вопрос, правда ли, что Ширшов знакомил его с Майбуровым у себя в кабинете, Богданов ответил отрицательно. «Я Олега Михалыча знаю лет пять. Мы были на всяких предпринимательских собраниях. Замглавы, как и другие чиновники, — общие знакомые. Майбурова я знаю намного дольше, чем Ширшова», — заверил он. Несколько дней назад Майбуров рассказывал свою историю в прокуратуре. «Уверен, что вот так киданули не только меня», — заявил он корреспонденту. В пресс-службе мэрии обещали уточнить информацию по теме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Семья депутата думы Екатеринбурга Михаила Вечкензина при посредничестве — как минимум — Верх-Исетской управы завладела известным рынком, рассказал URA.RU экс-директор Олег Майбуров. По его словам, перед сделкой чиновники фактически снизили стоимость его единственного актива. Областная прокуратура, которая как раз сейчас проверяет мэрию, уже в курсе ситуации. Страхуясь, в администрации взяли паузу. Майбуров приобрел участок на пересечении улиц Татищева и Заводская в 1995 году, поначалу там были просто киоски, а потом, в начале 2000-х, появился мини-рынок — под эгидой ООО «Герат-А» (название от города в Афганистане, где бизнесмен воевал в 1980-х). «За продуктами к нам люди даже с Уктуса ездили. Рынок был образцово-показательный, [вице-мэр по торговле в 2000—2011 годах, сейчас находящийся в колонии, Виктор] Контеев постоянно привозил всякие комиссии, показывал гостям, как должно быть, — особенно когда в городе начались ярмарки выходного дня», — рассказал Майбуров. С 2018 года, когда власти впервые заговорили о расширении улицы Татищева, владельцев мини-рынка, как утверждает Майбуров, начали «гнобить» и «подводить к выселению». Например, говорили, что «мини-рынков сейчас уже нет, есть торговые галереи, поэтому надо строить крышу». «Или мы тебя снесем», — якобы пригрозили Майбурову. Параллельно он начал подыскивать компенсационное место. Такие город выдает предпринимателям в случае их вынужденного переезда. В его списке было порядка 30 мест (все — на ВИЗе), по каждому из них пришел устный отказ. В середине 2022-го чиновники предложили свой вариант — на ул. Ухтомская, неподалеку от ТЦ «Радуга-парк». Трафик там ниже, возможности для заработка, соответственно, не такие, говорит Майбуров. Рынок на Заводской приносил ему (от арендаторов) «не меньше 200 тысяч рублей» в месяц. Однако выбора не было. В начале 2023-го Майбурова стали поторапливать: в феврале тогдашний начальник городского комитета по товарному рынку Иван Бескрестнов (уволен летом) дал два месяца на переезд, затем пошли звонки из администрации Верх-Исетского района. 17 марта вице-мэр по торговле Дмитрий Ноженко, исполнявший обязанности главы города (мэр Алексей Орлов был в отпуске или командировке), подписал постановление об исключении мини-рынка из схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО). После этого Майбурова вызвал профильный замглавы района Владимир Ширшов — уведомить, что надо съезжать. «А в конце, когда я уже пошел к двери, говорит: „Олег Михалыч, задержись. Слушай, а у тебя есть желание продать этот рынок?“ Я подумал, все равно же сносить будут, так хоть что-то получу. Говорю: „Давайте“. А он: „Хорошо, у меня есть товарищ, готовый купить“. И позднее в своем кабинете свел меня со Славой Богдановым. Мы обменялись телефонами», — рассказал Майбуров. «Потом этот Слава пропал — видимо, выжидали. Я уже подумал, что ничего не будет. И хотел подавать в суд — чтобы остаться на своем месте или получить более выгодное компенсационное», — добавил бизнесмен. Но встреча состоялась — в 20-х числах апреля в «Плове» на проспекте Ленина. По словам Майбурова, в зале очень громко играла музыка, Богданов пришел с неким «Мишей». Уже позднее, когда в прокуратуре ему покажут фотографию, Майбуров опознает в загадочном собеседнике Вечкензина. «Я запросил за участок в тысячу квадратных метров два миллиона [рублей]. То есть вообще копейки. Богданов сказал, миллион. А Вечкензин согласился дать полтора», — рассказал Майбуров. Вечкензин и Богданов при этом заявили корреспонденту, что такого разговора не было. К 30 апреля Майбуров освободил участок для новых владельцев, а в мае официально вышел из числа учредителей ООО «Герат-А». Сейчас собственная доля предприятия — 98%, по 1% принадлежит Богданову и Виктору Вечкензину, брату депутата. «Сам я никакого отношения к рынку не имею» — прокомментировал Вечкензин. По словам Майбурова, когда он улаживал последние детали в офисе Богданова, тот с пачкой денег в руках якобы сказал: «А это — в администрацию». Богданов заявил, что «такого не было и быть не могло». По информации URA.RU, 28 июля специальная комиссия, куда входят городские и районные чиновники, а также Вечкензин, проголосовала за возвращение рынка на Заводской в схему. Подпись поставил новый начальник комитета по товарному рынку Максим Чаплыгин. Однако это решение еще должен утвердить мэр Орлов, а согласовать перед этим — профильные подразделения мэрии. Они, по слухам, отказываются это делать — на фоне большой прокурорской проверки, возобновленной, по некоторым данным, 18 сентября. Рынок, таким образом, может работать незаконно. Почему, Ширшов отвечать не стал, испугавшись дослушать вопрос URA.RU. На сообщение в мессенджере он пока не ответил. «Рынок исключили [из схемы] только потому, что там должна быть реконструкция дороги [по улице Татищева], на которую должны быть выделены федеральные деньги. Но оказалось так, что это будет намного позже изначально запланированных сроков, потому что город еще должен отселить два подъезда дома напротив рынка. И в связи с этим по нашему обращению было принято решение оставить рынок в схеме», — объяснил Богданов. Он отметил, что, хоть постановления Орлова и нет, торговля на участке ведется законно. «Мы сами считаем договор действующим. Комиссией принято решение о возврате в схему, но нет постановления главы. На мой взгляд, это формальность, потому что мы платим аренду, уже написали письма в администрацию и, более того, обратились в арбитражный суд, наше заявление признать договор действующим принято к рассмотрению», — рассказал Богданов. Отвечая на вопрос, правда ли, что Ширшов знакомил его с Майбуровым у себя в кабинете, Богданов ответил отрицательно. «Я Олега Михалыча знаю лет пять. Мы были на всяких предпринимательских собраниях. Замглавы, как и другие чиновники, — общие знакомые. Майбурова я знаю намного дольше, чем Ширшова», — заверил он. Несколько дней назад Майбуров рассказывал свою историю в прокуратуре. «Уверен, что вот так киданули не только меня», — заявил он корреспонденту. В пресс-службе мэрии обещали уточнить информацию по теме.