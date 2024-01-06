Какие события стали прорывом для бизнеса ХМАО в 2023 году

О зарубежных контрактах, новых заводах и оборудовании от «Роскосмоса»

07 января 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Югорские предприниматели стали искать новые пути развития, контракты и рынки сбыта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прошедший год поставил перед предпринимателями ХМАО непростые задачи, от решения которых зависело выживание бизнеса. Некоторым компаниям удалось особенно успешно преодолеть санкционные ограничения, финансовые сложности, а также найти новые пути развития и показать высокие результаты. О новых проектах и инновационных технологиях югорского бизнеса в 2023 году — читайте в материале URA.RU. Новое оборудование Флот ГРП, разработанный «Роскосмосом», тестируют на месторождениях ХМАО telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“», https://t.me/roscosmos_gk Нефтяные предприятия ХМАО продолжили работу над поиском импортозамещающих технологий. Среди прочего «Газпромнефть-Хантос» начал испытание отечественного оборудования на месторождениях ХМАО — нового флота ГРП (гидроразрыва пласта — операции для добычи трудной нефти), разработанного корпорацией «Московский институт теплотехники» (входит в структуру «Роскосмоса»). Агрегаты проходят проверку в условиях Западной Сибири. Раньше операцию производили с помощью зарубежной техники. Сейчас в арсенале югорских нефтяников появилось высокотехнологичное оборудование, ставшее полноценной заменой импортному. Югорская авиакомпания Utair тем временем смогла расширить парк воздушных судов. Она заключила контракт на поставку новых вертолетов Ми-17 с государственной транспортной лизинговой компанией. Перед Новым годом Utair получила 15 воздушных бортов, которые будут выполнять заказы нефтяников на труднодоступных территориях ХМАО. Появление новых вертолетов повысит транспортную доступность в регионе и поможет привлечь больше деловых партнеров. Крупные приобретения Крупные российские нефтяные компании расширяют свое присутствие в ХМАО — приобретают нефтяные месторождения и предприятия. Например, Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова купила две югорские компании: «Инга» и «Транс-Ойл». Также дочернее общество ННК — «Няганьнефть» в 2023 году получило лицензию на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Плата за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей. По предварительной оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. Нефтяные компании купили месторождения в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Также обладателем разрешения на добычу нефти на Среднемытаяхинском месторождении в ХМАО в 2023 году стала компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Она купила лицензию за 75 млн рублей. Площадь месторождения более тысячи квадратных километров, недра участка в Сургутском районе содержат составляет порядка 50 миллионов тонн нефти. А в ноябре компания «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купила нефтяное предприятие «Пулытьинское». Вместе с организацией «Лукойл» получил лицензию на разработку Иусского и Котыльинского месторождений Пулытьинского лицензионного участка около Югорска. Максимальный объем добычи нефти, который нефтяники добывали на месторождениях, составлял 640 тысяч тонн в год. Прежде владельцами компании были УК «Рускапитал» из Санкт-Петербурга и Агентство специального строительства из Югорска. Новые контракты Заключенные в 2023 году договоры о сотрудничестве открыли для предприятий ХМАО новые пути для развития. К примеру, нефтяная компания «Лукойл» получила разрешение на добычу нефти в Египте. Предприятие договорилось о разработке месторождений в Восточной пустыне. Нефтяная компания добывает нефть в Африке с 1995 года. Нефтяники «Лукойла» открыли несколько месторождений в Западной пустыне. Новый контракт расширит рамки сотрудничества с зарубежными партерами. Он предполагает продление концессии еще на пять лет. Компании ХМАО в 2023 году подписали многомиллиардные контракты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из-за санкций многим нефтяным компаниям пришлось отказаться от оборудования зарубежного производства. Предприятия ХМАО активно ищут замену у отечественных производителей. Так, «Сургутнефтегаз» заключил контракты на поставку оборудования с предприятиями Уральского региона. В рамках договоров нефтяная компания проведет на своих месторождениях испытания и сертифицирует метрологические приборы челябинских компаний. Оборудование отечественных производителей заменит иностранные аналоги в рамках программы импортозамещения. Несколько госконтрактов на миллиарды рублей получила в этом году строительная компания «ЮВиС». В апреле господрядчик выиграл три тендера на выполнение капитального ремонта участков дорог около Сургута, стоимость каждого — порядка 60 млн рублей. В ноябре «ЮВиС» получил еще три контракта властей ХМАО почти на три миллиарда рублей. Подрядчик отремонтирует дороги в Когалыме и Нефтеюганске, ликвидирует нелегальную свалку в Пойковском. Миллиардные инвестиции Wildberries построит логистический центр в ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральные компании решили вложить в экономику ХМАО миллиарды рублей. Они запускают новые проекты на территории округа, вкладывают средства в развитие предприятий. Например, Wildberries потратит шесть миллиардов рублей на строительство складского комплекса в ХМАО. Это будет первый логистический центр компании в регионе. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. Локация не только создаст около 5000 тысяч рабочих мест, но и сам центр ускорит доставку товаров с маркетплейса для югорчан. Среди прочего финансовую поддержку от федеральной промышленно-металлургической компании «Акрон Холдинг» получит нефтесервисное предприятие «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного. Ранее владельцем завода «Алмаз» был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство. «Алмаз-Нефтесервис» производит погружное оборудование для добычи нефти и занимается его обслуживанием. Промышленно-металлургическая корпорация планирует расширить производство: вложить 350 млн рублей в оборудование и 200 млн руб в инфраструктуру. Зарубежное партнерство Дикоросы из ХМАО будут отправлять в Беларусь и Казахстан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В 2023 году у предприятий ХМАО появились новые рынки сбыта. В первую очередь югорские производители дикоросов заключили новые контракты на поставку продукции за рубеж. К примеру, компания «Регион-К» планирует отправлять сушеные грибы и замороженные ягоды в Беларусь и Казахстан. Также предприятие налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Другая югорская компания «Санта-Мария» в 2023 году отправила 63,8 тонн рыбоконсервной продукции в Сербскую республику, в Беларусь и Казахстан. А в последнюю страну завод поставил еще и рыбопосадочный материал. Новые производственные площадки В 2023 году в ХМАО появились новые производственные площадки. На одной из них — первой в регионе особой экономической зоне в Нягани началось возведение инфраструктуры. Объекты ОЭЗ строят в четыре этапа, завершить планируют в 2026 году. На территории особой экономической зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка, а также центр обработки данных. Они обеспечат более 700 рабочих мест. В проект планируют вложить порядка 25 млрд рублей. Завод по переработке шин в Нижневартовске Константин Ильин Другой проект — завод по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов рядом с Нижневартовском обещают построить к лету. Инвестор, предприятие по вывозу твердых коммунальных и промышленных отходов ООО «КомТрансАвто», собирается из покрышек с городской мегасвалки производить дизельное топливо и пеллеты. Самой свалке у Нижневартовска более 20 лет. В ноябре в поселке Алябьевский Советского района ХМАО запустили первую производственную линию на уникальном заводе по производству белковых смесей, аналогов которому нет в России. Начать производство планировали год назад — старт отложили в связи с проблемами поставки оборудования из-за санкций. Но осенью 2023 года производственная линия по изготовлению смесей для новорожденных начала работу в тестовом режиме. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прошедший год поставил перед предпринимателями ХМАО непростые задачи, от решения которых зависело выживание бизнеса. Некоторым компаниям удалось особенно успешно преодолеть санкционные ограничения, финансовые сложности, а также найти новые пути развития и показать высокие результаты. О новых проектах и инновационных технологиях югорского бизнеса в 2023 году — читайте в материале URA.RU. Новое оборудование Нефтяные предприятия ХМАО продолжили работу над поиском импортозамещающих технологий. Среди прочего «Газпромнефть-Хантос» начал испытание отечественного оборудования на месторождениях ХМАО — нового флота ГРП (гидроразрыва пласта — операции для добычи трудной нефти), разработанного корпорацией «Московский институт теплотехники» (входит в структуру «Роскосмоса»). Агрегаты проходят проверку в условиях Западной Сибири. Раньше операцию производили с помощью зарубежной техники. Сейчас в арсенале югорских нефтяников появилось высокотехнологичное оборудование, ставшее полноценной заменой импортному. Югорская авиакомпания Utair тем временем смогла расширить парк воздушных судов. Она заключила контракт на поставку новых вертолетов Ми-17 с государственной транспортной лизинговой компанией. Перед Новым годом Utair получила 15 воздушных бортов, которые будут выполнять заказы нефтяников на труднодоступных территориях ХМАО. Появление новых вертолетов повысит транспортную доступность в регионе и поможет привлечь больше деловых партнеров. Крупные приобретения Крупные российские нефтяные компании расширяют свое присутствие в ХМАО — приобретают нефтяные месторождения и предприятия. Например, Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова купила две югорские компании: «Инга» и «Транс-Ойл». Также дочернее общество ННК — «Няганьнефть» в 2023 году получило лицензию на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Плата за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей. По предварительной оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. Также обладателем разрешения на добычу нефти на Среднемытаяхинском месторождении в ХМАО в 2023 году стала компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Она купила лицензию за 75 млн рублей. Площадь месторождения более тысячи квадратных километров, недра участка в Сургутском районе содержат составляет порядка 50 миллионов тонн нефти. А в ноябре компания «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купила нефтяное предприятие «Пулытьинское». Вместе с организацией «Лукойл» получил лицензию на разработку Иусского и Котыльинского месторождений Пулытьинского лицензионного участка около Югорска. Максимальный объем добычи нефти, который нефтяники добывали на месторождениях, составлял 640 тысяч тонн в год. Прежде владельцами компании были УК «Рускапитал» из Санкт-Петербурга и Агентство специального строительства из Югорска. Новые контракты Заключенные в 2023 году договоры о сотрудничестве открыли для предприятий ХМАО новые пути для развития. К примеру, нефтяная компания «Лукойл» получила разрешение на добычу нефти в Египте. Предприятие договорилось о разработке месторождений в Восточной пустыне. Нефтяная компания добывает нефть в Африке с 1995 года. Нефтяники «Лукойла» открыли несколько месторождений в Западной пустыне. Новый контракт расширит рамки сотрудничества с зарубежными партерами. Он предполагает продление концессии еще на пять лет. Из-за санкций многим нефтяным компаниям пришлось отказаться от оборудования зарубежного производства. Предприятия ХМАО активно ищут замену у отечественных производителей. Так, «Сургутнефтегаз» заключил контракты на поставку оборудования с предприятиями Уральского региона. В рамках договоров нефтяная компания проведет на своих месторождениях испытания и сертифицирует метрологические приборы челябинских компаний. Оборудование отечественных производителей заменит иностранные аналоги в рамках программы импортозамещения. Несколько госконтрактов на миллиарды рублей получила в этом году строительная компания «ЮВиС». В апреле господрядчик выиграл три тендера на выполнение капитального ремонта участков дорог около Сургута, стоимость каждого — порядка 60 млн рублей. В ноябре «ЮВиС» получил еще три контракта властей ХМАО почти на три миллиарда рублей. Подрядчик отремонтирует дороги в Когалыме и Нефтеюганске, ликвидирует нелегальную свалку в Пойковском. Миллиардные инвестиции Федеральные компании решили вложить в экономику ХМАО миллиарды рублей. Они запускают новые проекты на территории округа, вкладывают средства в развитие предприятий. Например, Wildberries потратит шесть миллиардов рублей на строительство складского комплекса в ХМАО. Это будет первый логистический центр компании в регионе. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. Локация не только создаст около 5000 тысяч рабочих мест, но и сам центр ускорит доставку товаров с маркетплейса для югорчан. Среди прочего финансовую поддержку от федеральной промышленно-металлургической компании «Акрон Холдинг» получит нефтесервисное предприятие «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного. Ранее владельцем завода «Алмаз» был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство. «Алмаз-Нефтесервис» производит погружное оборудование для добычи нефти и занимается его обслуживанием. Промышленно-металлургическая корпорация планирует расширить производство: вложить 350 млн рублей в оборудование и 200 млн руб в инфраструктуру. Зарубежное партнерство В 2023 году у предприятий ХМАО появились новые рынки сбыта. В первую очередь югорские производители дикоросов заключили новые контракты на поставку продукции за рубеж. К примеру, компания «Регион-К» планирует отправлять сушеные грибы и замороженные ягоды в Беларусь и Казахстан. Также предприятие налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Другая югорская компания «Санта-Мария» в 2023 году отправила 63,8 тонн рыбоконсервной продукции в Сербскую республику, в Беларусь и Казахстан. А в последнюю страну завод поставил еще и рыбопосадочный материал. Новые производственные площадки В 2023 году в ХМАО появились новые производственные площадки. На одной из них — первой в регионе особой экономической зоне в Нягани началось возведение инфраструктуры. Объекты ОЭЗ строят в четыре этапа, завершить планируют в 2026 году. На территории особой экономической зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка, а также центр обработки данных. Они обеспечат более 700 рабочих мест. В проект планируют вложить порядка 25 млрд рублей. Другой проект — завод по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов рядом с Нижневартовском обещают построить к лету. Инвестор, предприятие по вывозу твердых коммунальных и промышленных отходов ООО «КомТрансАвто», собирается из покрышек с городской мегасвалки производить дизельное топливо и пеллеты. Самой свалке у Нижневартовска более 20 лет. В ноябре в поселке Алябьевский Советского района ХМАО запустили первую производственную линию на уникальном заводе по производству белковых смесей, аналогов которому нет в России. Начать производство планировали год назад — старт отложили в связи с проблемами поставки оборудования из-за санкций. Но осенью 2023 года производственная линия по изготовлению смесей для новорожденных начала работу в тестовом режиме.