Какие события стали прорывом для бизнеса ХМАО в 2023 году

Прошедший год поставил перед предпринимателями ХМАО непростые задачи, от решения которых зависело выживание бизнеса. Некоторым компаниям удалось особенно успешно преодолеть санкционные ограничения, финансовые сложности, а также найти новые пути развития и показать высокие результаты. О новых проектах и инновационных технологиях югорского бизнеса в 2023 году — читайте в материале URA.RU.
Новое оборудование
Флот ГРП, разработанный «Роскосмосом», тестируют на месторождениях ХМАО
Нефтяные предприятия ХМАО продолжили работу над поиском импортозамещающих технологий. Среди прочего «Газпромнефть-Хантос» начал испытание отечественного оборудования на месторождениях ХМАО — нового флота ГРП (гидроразрыва пласта — операции для добычи трудной нефти), разработанного корпорацией «Московский институт теплотехники» (входит в структуру «Роскосмоса»). Агрегаты проходят проверку в условиях Западной Сибири. Раньше операцию производили с помощью зарубежной техники. Сейчас в арсенале югорских нефтяников появилось высокотехнологичное оборудование, ставшее полноценной заменой импортному.
Югорская авиакомпания Utair тем временем смогла расширить парк воздушных судов. Она заключила контракт на поставку новых вертолетов Ми-17 с государственной транспортной лизинговой компанией. Перед Новым годом Utair получила 15 воздушных бортов, которые будут выполнять заказы нефтяников на труднодоступных территориях ХМАО. Появление новых вертолетов повысит транспортную доступность в регионе и поможет привлечь больше деловых партнеров.
Крупные приобретения
Крупные российские нефтяные компании расширяют свое присутствие в ХМАО — приобретают нефтяные месторождения и предприятия. Например, Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова купила две югорские компании: «Инга» и «Транс-Ойл». Также дочернее общество ННК — «Няганьнефть» в 2023 году получило лицензию на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Плата за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей. По предварительной оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн.
Также обладателем разрешения на добычу нефти на Среднемытаяхинском месторождении в ХМАО в 2023 году стала компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Она купила лицензию за 75 млн рублей. Площадь месторождения более тысячи квадратных километров, недра участка в Сургутском районе содержат составляет порядка 50 миллионов тонн нефти.
А в ноябре компания «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купила нефтяное предприятие «Пулытьинское». Вместе с организацией «Лукойл» получил лицензию на разработку Иусского и Котыльинского месторождений Пулытьинского лицензионного участка около Югорска. Максимальный объем добычи нефти, который нефтяники добывали на месторождениях, составлял 640 тысяч тонн в год. Прежде владельцами компании были УК «Рускапитал» из Санкт-Петербурга и Агентство специального строительства из Югорска.
Новые контракты
Заключенные в 2023 году договоры о сотрудничестве открыли для предприятий ХМАО новые пути для развития. К примеру, нефтяная компания «Лукойл» получила разрешение на добычу нефти в Египте. Предприятие договорилось о разработке месторождений в Восточной пустыне. Нефтяная компания добывает нефть в Африке с 1995 года. Нефтяники «Лукойла» открыли несколько месторождений в Западной пустыне. Новый контракт расширит рамки сотрудничества с зарубежными партерами. Он предполагает продление концессии еще на пять лет.
Компании ХМАО в 2023 году подписали многомиллиардные контракты
Из-за санкций многим нефтяным компаниям пришлось отказаться от оборудования зарубежного производства. Предприятия ХМАО активно ищут замену у отечественных производителей. Так, «Сургутнефтегаз» заключил контракты на поставку оборудования с предприятиями Уральского региона. В рамках договоров нефтяная компания проведет на своих месторождениях испытания и сертифицирует метрологические приборы челябинских компаний. Оборудование отечественных производителей заменит иностранные аналоги в рамках программы импортозамещения.
Несколько госконтрактов на миллиарды рублей получила в этом году строительная компания «ЮВиС». В апреле господрядчик выиграл три тендера на выполнение капитального ремонта участков дорог около Сургута, стоимость каждого — порядка 60 млн рублей. В ноябре «ЮВиС» получил еще три контракта властей ХМАО почти на три миллиарда рублей. Подрядчик отремонтирует дороги в Когалыме и Нефтеюганске, ликвидирует нелегальную свалку в Пойковском.
Федеральные компании решили вложить в экономику ХМАО миллиарды рублей. Они запускают новые проекты на территории округа, вкладывают средства в развитие предприятий. Например, Wildberries потратит шесть миллиардов рублей на строительство складского комплекса в ХМАО. Это будет первый логистический центр компании в регионе. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. Локация не только создаст около 5000 тысяч рабочих мест, но и сам центр ускорит доставку товаров с маркетплейса для югорчан.
Среди прочего финансовую поддержку от федеральной промышленно-металлургической компании «Акрон Холдинг» получит нефтесервисное предприятие «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного. Ранее владельцем завода «Алмаз» был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство. «Алмаз-Нефтесервис» производит погружное оборудование для добычи нефти и занимается его обслуживанием. Промышленно-металлургическая корпорация планирует расширить производство: вложить 350 млн рублей в оборудование и 200 млн руб в инфраструктуру.
Зарубежное партнерство
Дикоросы из ХМАО будут отправлять в Беларусь и Казахстан
В 2023 году у предприятий ХМАО появились новые рынки сбыта. В первую очередь югорские производители дикоросов заключили новые контракты на поставку продукции за рубеж. К примеру, компания «Регион-К» планирует отправлять сушеные грибы и замороженные ягоды в Беларусь и Казахстан. Также предприятие налаживает сотрудничество с Узбекистаном.
Другая югорская компания «Санта-Мария» в 2023 году отправила 63,8 тонн рыбоконсервной продукции в Сербскую республику, в Беларусь и Казахстан. А в последнюю страну завод поставил еще и рыбопосадочный материал.
Новые производственные площадки
В 2023 году в ХМАО появились новые производственные площадки. На одной из них — первой в регионе особой экономической зоне в Нягани началось возведение инфраструктуры. Объекты ОЭЗ строят в четыре этапа, завершить планируют в 2026 году. На территории особой экономической зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка, а также центр обработки данных. Они обеспечат более 700 рабочих мест. В проект планируют вложить порядка 25 млрд рублей.
Завод по переработке шин в Нижневартовске
Константин Ильин
Другой проект — завод по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов рядом с Нижневартовском обещают построить к лету. Инвестор, предприятие по вывозу твердых коммунальных и промышленных отходов ООО «КомТрансАвто», собирается из покрышек с городской мегасвалки производить дизельное топливо и пеллеты. Самой свалке у Нижневартовска более 20 лет.
В ноябре в поселке Алябьевский Советского района ХМАО запустили первую производственную линию на уникальном заводе по производству белковых смесей, аналогов которому нет в России. Начать производство планировали год назад — старт отложили в связи с проблемами поставки оборудования из-за санкций. Но осенью 2023 года производственная линия по изготовлению смесей для новорожденных начала работу в тестовом режиме.
Прошедший год поставил перед предпринимателями ХМАО непростые задачи, от решения которых зависело выживание бизнеса. Некоторым компаниям удалось особенно успешно преодолеть санкционные ограничения, финансовые сложности, а также найти новые пути развития и показать высокие результаты. О новых проектах и инновационных технологиях югорского бизнеса в 2023 году — читайте в материале URA.RU. Новое оборудование Нефтяные предприятия ХМАО продолжили работу над поиском импортозамещающих технологий. Среди прочего «Газпромнефть-Хантос» начал испытание отечественного оборудования на месторождениях ХМАО — нового флота ГРП (гидроразрыва пласта — операции для добычи трудной нефти), разработанного корпорацией «Московский институт теплотехники» (входит в структуру «Роскосмоса»). Агрегаты проходят проверку в условиях Западной Сибири. Раньше операцию производили с помощью зарубежной техники. Сейчас в арсенале югорских нефтяников появилось высокотехнологичное оборудование, ставшее полноценной заменой импортному. Югорская авиакомпания Utair тем временем смогла расширить парк воздушных судов. Она заключила контракт на поставку новых вертолетов Ми-17 с государственной транспортной лизинговой компанией. Перед Новым годом Utair получила 15 воздушных бортов, которые будут выполнять заказы нефтяников на труднодоступных территориях ХМАО. Появление новых вертолетов повысит транспортную доступность в регионе и поможет привлечь больше деловых партнеров. Крупные приобретения Крупные российские нефтяные компании расширяют свое присутствие в ХМАО — приобретают нефтяные месторождения и предприятия. Например, Независимая нефтегазовая компания (ННК) Эдуарда Худайнатова купила две югорские компании: «Инга» и «Транс-Ойл». Также дочернее общество ННК — «Няганьнефть» в 2023 году получило лицензию на разработку Лебяжьего месторождения в ХМАО. Плата за пользование недрами превысила полмиллиарда рублей. По предварительной оценке, объем извлекаемой нефти на участке составляет более шести миллионов тонн. Также обладателем разрешения на добычу нефти на Среднемытаяхинском месторождении в ХМАО в 2023 году стала компания «Югранефтепром» — дочерняя структура «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Она купила лицензию за 75 млн рублей. Площадь месторождения более тысячи квадратных километров, недра участка в Сургутском районе содержат составляет порядка 50 миллионов тонн нефти. А в ноябре компания «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь» купила нефтяное предприятие «Пулытьинское». Вместе с организацией «Лукойл» получил лицензию на разработку Иусского и Котыльинского месторождений Пулытьинского лицензионного участка около Югорска. Максимальный объем добычи нефти, который нефтяники добывали на месторождениях, составлял 640 тысяч тонн в год. Прежде владельцами компании были УК «Рускапитал» из Санкт-Петербурга и Агентство специального строительства из Югорска. Новые контракты Заключенные в 2023 году договоры о сотрудничестве открыли для предприятий ХМАО новые пути для развития. К примеру, нефтяная компания «Лукойл» получила разрешение на добычу нефти в Египте. Предприятие договорилось о разработке месторождений в Восточной пустыне. Нефтяная компания добывает нефть в Африке с 1995 года. Нефтяники «Лукойла» открыли несколько месторождений в Западной пустыне. Новый контракт расширит рамки сотрудничества с зарубежными партерами. Он предполагает продление концессии еще на пять лет. Из-за санкций многим нефтяным компаниям пришлось отказаться от оборудования зарубежного производства. Предприятия ХМАО активно ищут замену у отечественных производителей. Так, «Сургутнефтегаз» заключил контракты на поставку оборудования с предприятиями Уральского региона. В рамках договоров нефтяная компания проведет на своих месторождениях испытания и сертифицирует метрологические приборы челябинских компаний. Оборудование отечественных производителей заменит иностранные аналоги в рамках программы импортозамещения. Несколько госконтрактов на миллиарды рублей получила в этом году строительная компания «ЮВиС». В апреле господрядчик выиграл три тендера на выполнение капитального ремонта участков дорог около Сургута, стоимость каждого — порядка 60 млн рублей. В ноябре «ЮВиС» получил еще три контракта властей ХМАО почти на три миллиарда рублей. Подрядчик отремонтирует дороги в Когалыме и Нефтеюганске, ликвидирует нелегальную свалку в Пойковском. Миллиардные инвестиции Федеральные компании решили вложить в экономику ХМАО миллиарды рублей. Они запускают новые проекты на территории округа, вкладывают средства в развитие предприятий. Например, Wildberries потратит шесть миллиардов рублей на строительство складского комплекса в ХМАО. Это будет первый логистический центр компании в регионе. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. Локация не только создаст около 5000 тысяч рабочих мест, но и сам центр ускорит доставку товаров с маркетплейса для югорчан. Среди прочего финансовую поддержку от федеральной промышленно-металлургической компании «Акрон Холдинг» получит нефтесервисное предприятие «Алмаз-Нефтесервис» из Радужного. Ранее владельцем завода «Алмаз» был югорский олигарх Андрей Копайгора. После ареста бизнесмена «Акрон Холдинг» выкупил производство. «Алмаз-Нефтесервис» производит погружное оборудование для добычи нефти и занимается его обслуживанием. Промышленно-металлургическая корпорация планирует расширить производство: вложить 350 млн рублей в оборудование и 200 млн руб в инфраструктуру. Зарубежное партнерство В 2023 году у предприятий ХМАО появились новые рынки сбыта. В первую очередь югорские производители дикоросов заключили новые контракты на поставку продукции за рубеж. К примеру, компания «Регион-К» планирует отправлять сушеные грибы и замороженные ягоды в Беларусь и Казахстан. Также предприятие налаживает сотрудничество с Узбекистаном. Другая югорская компания «Санта-Мария» в 2023 году отправила 63,8 тонн рыбоконсервной продукции в Сербскую республику, в Беларусь и Казахстан. А в последнюю страну завод поставил еще и рыбопосадочный материал. Новые производственные площадки В 2023 году в ХМАО появились новые производственные площадки. На одной из них — первой в регионе особой экономической зоне в Нягани началось возведение инфраструктуры. Объекты ОЭЗ строят в четыре этапа, завершить планируют в 2026 году. На территории особой экономической зоны будут созданы предприятия по производству мебели, полимерных труб, кормового белка, а также центр обработки данных. Они обеспечат более 700 рабочих мест. В проект планируют вложить порядка 25 млрд рублей. Другой проект — завод по переработке автомобильных шин и пластиковых отходов рядом с Нижневартовском обещают построить к лету. Инвестор, предприятие по вывозу твердых коммунальных и промышленных отходов ООО «КомТрансАвто», собирается из покрышек с городской мегасвалки производить дизельное топливо и пеллеты. Самой свалке у Нижневартовска более 20 лет. В ноябре в поселке Алябьевский Советского района ХМАО запустили первую производственную линию на уникальном заводе по производству белковых смесей, аналогов которому нет в России. Начать производство планировали год назад — старт отложили в связи с проблемами поставки оборудования из-за санкций. Но осенью 2023 года производственная линия по изготовлению смесей для новорожденных начала работу в тестовом режиме.