Где развлечься в новогодние праздники в ХМАО. Афиша

Шоу иллюзионистов, спа-фестиваль, карнавал и ретро-вечеринки в стиле СССР

01 января 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В новогодние каникулы в ХМАО состоятся ретро-вечеринки, спа-фестиваль, стендап-концерты, иллюзионное шоу Фото: Алексей Андронов © URA.RU В 2024 году жителей ХМАО ждут культурно-развлекательные каникулы с ретро-вечеринками, спа-фестивалем, органными концертами и выступлениями местных комиков. В округ также приедет известный маг России Александр Плотников, а музыкант Михаил Турецкий устроит новогоднее шоу в завершении январских праздников. О том, где развлечься в разных городах региона, в подборке URA.RU. Ханты-Мансийск В Ханты-Мансийске пройдет спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU (фото из архива) В Новогодней столице Сибири каникулы обещают быть насыщенными, ведь здесь развернулись самые праздничные локации округа. Одна из них — арт-резиденция «На берегу», где для горожан устроят спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. 3 декабря в резиденции отметят День мандарина, а 4 января — Новый год в стиле СССР. Покататься в оленьих упряжках и поиграть в национальные игры народов ханты и манси можно в археопарке «Самаровский останец» на «Чумовой улице». А концертно-театральный центр «Югра-Классик» приглашает гостей и жителей города на рождественские органные концерты 4 и 5 января. Сургут Развеяться в юмористической обстановке сургутянам помогут местные комики, которые выступят с разными шоу-программами в доме культуры «Невесомость». А для тех, кто ностальгирует по эпохе СССР, устроят карнавальную ночь в аутентичной обстановке 60-70-х годов прошлого столетия. Застолье с программой «Голубой огонек» организует Сургутский краеведческий музей. Также новогоднее шоу подарит горожанам знаменитый музыкальный коллектив «Хор Турецкого», который выступит с концертом в городской филармонии 10 января. Кроме того, в Сургуте запланирован матч хоккейного клуба «Югра» с городской сборной. Игра пройдет 4 января в Ледовом дворце спорта.



Нижневартовск



Вартовчанам предлагают приобщиться к культуре и сходить на театрализованные представления. Так, в городском драмтеатре со 2 по 8 января покажут серию спектаклей «Новогодний серпантин», а артисты Московского театра Вахтангова привезут в столицу Самотлора новогоднюю сказку «Снежная королева». Любители кулинарии смогут посетить мастер-классы по приготовлению роллов в северном стиле в творческой мастерской «Колибри». Жителей Когалыма зовут посетить новогодний океанариум Фото: Размик Закарян © URA.RU (фото из архива) Когалым Покормить акул, попробовать сафари-дайвинг, погрузиться на морское дно и полюбоваться новогодней елкой под водой зовет когалымский океанариум «Аквантика». А прогуляться в японском саду, понаблюдать за тропическими птицами и экзотическими животными можно в местной оранжерее. Первым звездным гостем города в 2024 году станет главный маг страны Александр Плотников. Он покажет авторское иллюзионное шоу в доме культуры «Сибирь» 4 января. Увидеть фокусы и трюки смогут жители и других городов региона. Представления также состоятся в Сургуте и Ханты-Мансийске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году жителей ХМАО ждут культурно-развлекательные каникулы с ретро-вечеринками, спа-фестивалем, органными концертами и выступлениями местных комиков. В округ также приедет известный маг России Александр Плотников, а музыкант Михаил Турецкий устроит новогоднее шоу в завершении январских праздников. О том, где развлечься в разных городах региона, в подборке URA.RU. Ханты-Мансийск В Новогодней столице Сибири каникулы обещают быть насыщенными, ведь здесь развернулись самые праздничные локации округа. Одна из них — арт-резиденция «На берегу», где для горожан устроят спа-фестиваль «Славянские традиции» с баней и ярмаркой пельменей. 3 декабря в резиденции отметят День мандарина, а 4 января — Новый год в стиле СССР. Покататься в оленьих упряжках и поиграть в национальные игры народов ханты и манси можно в археопарке «Самаровский останец» на «Чумовой улице». А концертно-театральный центр «Югра-Классик» приглашает гостей и жителей города на рождественские органные концерты 4 и 5 января. Сургут Развеяться в юмористической обстановке сургутянам помогут местные комики, которые выступят с разными шоу-программами в доме культуры «Невесомость». А для тех, кто ностальгирует по эпохе СССР, устроят карнавальную ночь в аутентичной обстановке 60-70-х годов прошлого столетия. Застолье с программой «Голубой огонек» организует Сургутский краеведческий музей. Также новогоднее шоу подарит горожанам знаменитый музыкальный коллектив «Хор Турецкого», который выступит с концертом в городской филармонии 10 января. Кроме того, в Сургуте запланирован матч хоккейного клуба «Югра» с городской сборной. Игра пройдет 4 января в Ледовом дворце спорта. Нижневартовск Вартовчанам предлагают приобщиться к культуре и сходить на театрализованные представления. Так, в городском драмтеатре со 2 по 8 января покажут серию спектаклей «Новогодний серпантин», а артисты Московского театра Вахтангова привезут в столицу Самотлора новогоднюю сказку «Снежная королева». Любители кулинарии смогут посетить мастер-классы по приготовлению роллов в северном стиле в творческой мастерской «Колибри». Когалым Покормить акул, попробовать сафари-дайвинг, погрузиться на морское дно и полюбоваться новогодней елкой под водой зовет когалымский океанариум «Аквантика». А прогуляться в японском саду, понаблюдать за тропическими птицами и экзотическими животными можно в местной оранжерее. Первым звездным гостем города в 2024 году станет главный маг страны Александр Плотников. Он покажет авторское иллюзионное шоу в доме культуры «Сибирь» 4 января. Увидеть фокусы и трюки смогут жители и других городов региона. Представления также состоятся в Сургуте и Ханты-Мансийске.