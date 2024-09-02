Путин лично взялся за решение проблем в беднейшем регионе страны

Президент России Владимир Путин перезагрузит транспортную систему Тывы. О том, что начало решению давней задачи положено президент сообщил в ответ на вопрос девятиклассницы Арины Попковой, который она задала главе государства во время посещения им школы №20 в Кызыле. О том, как прошел визит президента в республику — в рассказе корреспондента URA.RU.
Путин прибыл в Тыву с рабочей поездкой впервые за 10 лет, передает из Тывы корреспондент URA.RU. Сначала глава государства направился в среднеобразовательную школу №20, которая имеет название «Героев Отечества». Президент осмотрел классы и спортзал новой школы. После Путин провел для тувинских школьников открытый урок «Разговор о важном».
«Особые слова должны сказать первоклашкам в связи с началом учебного года, потому что в их жизни наступают кардинальные изменения. Это первый шаг во взрослую жизнь, появляются обязательства, ответственность. Очень важно, какими будут эти первые шаги <...> И, разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах. Наши Вооруженные силы, страна сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах у этих ребят восстановилась», — сказал Путин.
Одну из проблем Тывы затронула ученица 9-го «б» лицея №15 Арина Попкова. Она рассказала президенту, что любит путешествовать с родителями. Однако авиабилеты становятся все дороже, на машине добираться до соседнего Красноярска более 10 часов, а железной дороги в регионе нет.
«У нас большие планы в развитии железных дорог, и, прежде всего, Восточного полигона. Все, что связано с развитием транспорта, в том числе железных дорог, в направлении азиатских рынков. Поэтому мы точно совершенно будем это делать. Здесь определенные планы были по ветке Кызыл-Куракина. К сожалению, там не развивается должным образом <...> Так что планы такие есть. И, надеюсь, это все будет реализовываться», — ответил Путин.
Далее президент провел совещание по социально-экономическим вопросам развития Тывы. Путин подчеркнул, что регион имеет колоссальный потенциал, и властям важно раскрыть и использовать его в полной мере в интересах развития региона и повышения качества жизней людей. Он напомнил, что готовится новая индивидуальная программа социально-экономического развития Тывы до 2030 года, а начало ее реализации намечено на следующий год.
«Тыва располагает богатой минерально-сырьевой базой. Здесь сосредоточены большие запасы свинца, каменного угля, цветных и редких металлов, в том числе находится одно из крупнейших в России месторождений лития. Он востребован при производстве аккумуляторов, электроники, других комплектующих для атомной промышленности, космической и авиационной отраслей. Словом, для отраслей будущего. Нужно и дальше наращивать, обеспечивать создание инженерной и транспортной инфраструктуры, возводить социальные объекты, формировать более комфортные условия для жизни людей», — подчеркнул глава государства.
Президент встретился с главой региона Владиславом Ховалыгом, побывал в кызылском президентском кадетском училище. Оно открыто в 2014 году к 100-летию единения Тывы и России. Последней точкой Путина перед отправкой в Монголию стал крупнейший буддийский храм в России «Тубтен Шедруб Линг», открытый в 2023 году. Корреспонденту URA.RU пояснили, что название переводится как «Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни», а место под строительство храма в 1992 году освятил и благословил Далай-лама XIV.
Несмотря на непогоду у здания правительства республики стояли люди и ждали выхода Путина. Закончив совещание и встречу с главой Тывы, президент вышел к местным жителям, пожал им руки и кратко побеседовал с теми, кого не испугали погодные условия. Кто-то из людей фотографировался, кто-то — выкрикивал просьбы.
Приезд Владимира Путина в Тыву поможет небогатому региону, даст «толчок» его экономическому развитию, утверждает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его словам, Тыва перспективный регион по многим направлениям, в частности, по горнодобывающей отрасли, однако его развитие «тормозит» логистика и «одна дорога из региона» в Красноярскую область, а аэропорт не позволяет принимать крупные самолеты.
«Тыва — интересный регион, но неудобный с точки зрения логистики, которая там довольно плохо развита. Тыва — котловина с одним выходом и одной дорогой. Субъект развивается, но не так активно, как соседний Красноярский край. Ему требуется много внимания, особенно со стороны федерального центра», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что поездки президента в регионы зачастую дают «толчок» экономике субъекта, различным «застоявшимся» проектам. Тыва — один из таких регионов России, заметил Журавлев.
Если железнодорожный проект Тывы власти сочтут важным, то другие приоритетные проекты подвинут в списке, рассказал URA.RU эксперт в области транспорта Дмитрий Адамидов. По словам аналитика, сейчас приоритетным считается строительство Восточного полигона, высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» и восстановление «железки» в новых регионах.
«После структурной реформы 2015 года у РЖД практически нет источников для финансирования инвестпрограммы, — пояснил Адамидов. — Тариф покрывает только операционную часть, плюс есть инвестиционная надбавка. Поэтому, чтобы добавить что-то в инвестиционную программу, нужно просить денег у кого-то. Заявок всегда больше, чем возможностей».
На фоне затянувшегося решения логистического вопроса в Тыве отмечается сложная внутриэлитная обстановка, говорит политолог, глава компании «МаркКом» Сергей Маркелов. «На малых территориях, безусловно, все не просто с точки зрения вертикали власти, особенно в той же Тыве. И мы понимаем, что там постоянно внутриэлитные конфликты, потому что есть люди семьи Шойгу. В широком смысле семья. Все чиновники Тывы, они делятся на две большие, но неравные группы. Речь о группе чиновников, которые „могут все“, поскольку имеют „зонтик“ и все остальные. Между ними, безусловно есть конфликт. Они имеют абсолютно иное положение в этой бедной республике», — пояснил он.
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