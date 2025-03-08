Биатлонистка Ишмуратова: моя вина, что он не спортсмен

Олимпийская чемпионка рассказала о выборе сына, поддержке СВО и родном городе

09 марта 2025 в 05:39 Размер текста - 17 +

Светлана Ишмуратова наблюдает за состязаниями финала Кубка России по биатлону в Златоусте Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прибыла в Златоуст, чтобы поддержать участников финала Кубка России по биатлону. Соревнования, который проходят с 7 по 9 марта, развернулись на территории комплекса, названном в ее честь. В беседе с корреспондентом URA.RU спортсменка рассказала, почему у нее захватывает сердце на пути к родному городу, к какой жизни она готовит сына и чем помогает ветеранам СВО. — Светлана Ирековна, вы в родном Златоусте. Получается ли видеться здесь с теми, кто вас окружал в детстве, молодости? — Честно скажу, времени, чтобы вот так встретиться, посидеть, вспомнить все, катастрофически не хватает. И я, честно говоря, чувствую себя виноватой. Пользуясь случаем, передаю всем привет. Вот Рафис Саитович [Ахметгараев — первый тренер Ишмуратовой], у него сейчас в Казани проходят соревнования, не смог приехать. Но я всех помню и люблю. — Вашему сыну скоро будет 18 лет. Скажите, он пойдет по вашим стопам? Биатлонистка ежегодно приезжает на родину, теперь поводов для визитов стало больше Фото: Алексей Казанцев © URA.RU — Он собирается поступать в Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Будем надеться, что получится. Если нет, в армию пойдет. — Хочет связать жизнь со спортивной медициной? Нет, категорически нет, наверное, глядя на маму. Спорт его обошел стороной. Считаю, в большей степени это моя вина, потому что не нашла в себе силы поставить его в спортивный строй. — Вас это не огорчает? — Отчасти да. Понимаете, спорт формирует характер, мировоззрение. Он делает человека сильным, дисциплинирует. От спорта очень много зависит. Конечно, очень пожалела, что в свое время не отдала сына в спорт, не настояла на том, чтобы ходил на тренировки, серьезно занимался спортом. Хотя, слава Богу, как говорится, удалось все-таки сформировать для него правильное направление. — У вас нет по этому поводу какого-то внутреннего противоречия? Светлана Ишмуратова раздает автографы на лыжно-биатлонном стадионе, названном в ее честь Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Вы знаете, я сама в детстве мечтала стать врачом. Была больным ребенком, который мог стать инвалидом. И поэтому, постоянно встречаясь с врачами в детском возрасте, я мечтала стать медиком. Только врачом хорошим, не таким, что колет тупыми иголками и дает горькие таблетки. — Вы работаете в ЦСКА. Вы рассказывали, что вовлечены в работу по поддержке участников СВО… — Мне кажется, сейчас так или иначе каждый второй человек в нашей стране вовлечен в эту работу. Поэтому если ты не защищаешь родину своими руками, то ты стараешься помочь гуманитарной помощью в тылу. Занимаемся поддержкой ребят, которые приезжают в госпитали. Вот недавно одного парня, который после ранения был в лежачем положении, посадили в коляску, и теперь он может передвигаться. Хотя прогнозы врачей были самые негативные. Но мы это сделали. У нас многое получается, несмотря ни на что. — Как часто бываете в Челябинской области? Какие эмоции, впечатления испытываете? — Вы знаете, отпуска провожу на Урале. У меня это получается ежегодно последние лет десять. Здесь мои родители. Вижу эти пейзажи по дороге из Челябинска до Златоуста, сразу переполняют воспоминания. Особенно когда поворот в город, тут сердце просто останавливается. Когда подъезжаешь к дому, видишь родителей. Я горжусь тем, что я из Златоуста, что рядом со мной люди, которые меня знают, которых знаю я. Здесь душевно. И, конечно, я особенно ценю эти моменты, находясь в другом городе, в Москве. Там хорошо, но мне там непросто. В Златоусте же я могу не бояться попасть в пробку, спокойно ходить по улице, чувствовать счастливой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова прибыла в Златоуст, чтобы поддержать участников финала Кубка России по биатлону. Соревнования, который проходят с 7 по 9 марта, развернулись на территории комплекса, названном в ее честь. В беседе с корреспондентом URA.RU спортсменка рассказала, почему у нее захватывает сердце на пути к родному городу, к какой жизни она готовит сына и чем помогает ветеранам СВО. — Светлана Ирековна, вы в родном Златоусте. Получается ли видеться здесь с теми, кто вас окружал в детстве, молодости? — Честно скажу, времени, чтобы вот так встретиться, посидеть, вспомнить все, катастрофически не хватает. И я, честно говоря, чувствую себя виноватой. Пользуясь случаем, передаю всем привет. Вот Рафис Саитович [Ахметгараев — первый тренер Ишмуратовой], у него сейчас в Казани проходят соревнования, не смог приехать. Но я всех помню и люблю. — Вашему сыну скоро будет 18 лет. Скажите, он пойдет по вашим стопам? — Он собирается поступать в Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Будем надеться, что получится. Если нет, в армию пойдет. — Хочет связать жизнь со спортивной медициной? Нет, категорически нет, наверное, глядя на маму. Спорт его обошел стороной. Считаю, в большей степени это моя вина, потому что не нашла в себе силы поставить его в спортивный строй. — Вас это не огорчает? — Отчасти да. Понимаете, спорт формирует характер, мировоззрение. Он делает человека сильным, дисциплинирует. От спорта очень много зависит. Конечно, очень пожалела, что в свое время не отдала сына в спорт, не настояла на том, чтобы ходил на тренировки, серьезно занимался спортом. Хотя, слава Богу, как говорится, удалось все-таки сформировать для него правильное направление. — У вас нет по этому поводу какого-то внутреннего противоречия? Вы знаете, я сама в детстве мечтала стать врачом. Была больным ребенком, который мог стать инвалидом. И поэтому, постоянно встречаясь с врачами в детском возрасте, я мечтала стать медиком. Только врачом хорошим, не таким, что колет тупыми иголками и дает горькие таблетки. — Вы работаете в ЦСКА. Вы рассказывали, что вовлечены в работу по поддержке участников СВО… — Мне кажется, сейчас так или иначе каждый второй человек в нашей стране вовлечен в эту работу. Поэтому если ты не защищаешь родину своими руками, то ты стараешься помочь гуманитарной помощью в тылу. Занимаемся поддержкой ребят, которые приезжают в госпитали. Вот недавно одного парня, который после ранения был в лежачем положении, посадили в коляску, и теперь он может передвигаться. Хотя прогнозы врачей были самые негативные. Но мы это сделали. У нас многое получается, несмотря ни на что. — Как часто бываете в Челябинской области? Какие эмоции, впечатления испытываете? — Вы знаете, отпуска провожу на Урале. У меня это получается ежегодно последние лет десять. Здесь мои родители. Вижу эти пейзажи по дороге из Челябинска до Златоуста, сразу переполняют воспоминания. Особенно когда поворот в город, тут сердце просто останавливается. Когда подъезжаешь к дому, видишь родителей. Я горжусь тем, что я из Златоуста, что рядом со мной люди, которые меня знают, которых знаю я. Здесь душевно. И, конечно, я особенно ценю эти моменты, находясь в другом городе, в Москве. Там хорошо, но мне там непросто. В Златоусте же я могу не бояться попасть в пробку, спокойно ходить по улице, чувствовать счастливой.