20:02 26 апреля 2017 11

Мизулина напугала порнозависимых страшными последствиями Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Член Совета Федерации Елена Мизулина заявила, что регулярный просмотр роликов порнографического содержания приводит к бесплодию. Заявление сенатора прозвучало на форуме, посвященном теме безопасности Интернета.

По мнению Мизулиной, такие страшные последствия грозят в том числе и детям. Ссылаясь на результаты исследований, она заявила, что 30% из них, когда вырастают, не могут иметь детей, пишет портал «Утро.ру».

По мнению сенатора, в нынешних условиях порнозависимость можно приравнять к наркомании.

Между тем врач-сексолог Александр Полеев, комментируя «Национальной службе новостей» приведенные сенатором данные, заявил, что порнозависимость не оказывает никакого влияния на способность к зачатию.

«Кто становится злостными порнофиликами? Чаще всего люди, которые не очень нравятся женщинам, с какими-то физическими недостатками. Они необщительны, застенчивы, поэтому и процент бесплодных среди них немножко больше», — подчеркнул Полеев.

Ранее Мизулина выступила с инициативой о наказании педофилов за общение с несовершеннолетними в интернете, напоминает «Русская планета». Сенатор пояснила, что сейчас в Уголовном Кодексе не предусмотрен такой квалифицирующий признак, как совершение развратных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Это позволяет педофилам безнаказанно вести переписку с детьми в сети и обмениваться с ними непристойными фото.