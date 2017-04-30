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30 апреля 2017
29 апреля 2017
15:36  30 апреля 2017 0

Путин отправил поздравительную телеграмму Филиппу Киркорову. Певец собрался стать актером

Открытая лицензия от 07.10.2016, киркоров филипп
Путин поздравил Киркорова с 50-летиемФото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму певцу и композитору Филиппу Киркорову, которому исполнилось 50 лет.

«Вы добились большого профессионального успеха, вписали яркую главу в историю отечественного эстрадного искусства, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства, которая приводится на официальном сайте Кремля. — Неординарные вокальные данные, энергия, увлеченность любимым делом помогают Вам активно заниматься концертной деятельностью, участвовать в интересных творческих проектах».

Филипп Киркоров ранее признался, что купался в любви в браке с Аллой Пугачевой, а теперь кайфует от одиночества, пишет информагентство Nation News. Певец не собирается останавливаться на достигнутом. В будущем король эстрады собирается играть в театре и сняться в кино.

Нина Калинина
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