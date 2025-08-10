В Москве не исключают возможные попытки Киева пойти на провокации и теракты в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
«Не исключаем варианты использования терактов и провокаций, чтобы обострить информационную повестку вокруг конфликта», — заявил Мирошник в своем telegram-канале. Также он отметил, что увеличением числа атак Киев демонстрирует отношение к готовящимся переговорам Путина и Трампа.
Ранее эксперты и представители российских и американских структур предупреждали о риске провокаций и попыток срыва запланированной встречи лидеров России и США на Аляске, отмечая заинтересованность ряда стран и Киева в продолжении конфликта на Украине. В качестве возможных инструментов назывались масштабные атаки, дезинформация и теракты, чтобы повлиять на переговорный процесс и не допустить прогресса в урегулировании украинского кризиса.
