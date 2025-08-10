Путин поздравил легенду советского и российского кино Александра Адабашьяна с 80-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием заслуженного деятеля искусств Александра Адабашьяна, отметив его вклад в развитие отечественного кино и уникальный стиль творчества. Соответствующее обращение размещено на официальном сайте Кремля.
«Примите поздравления с 80-летним юбилеем. <...> Ваши творческие проекты неизменно отличаются оригинальностью замысла и узнаваемым почерком настоящего мастера. За этим несомненным профессиональным успехом годы созидательного труда, большой и щедрый талант, вера в себя и свое предназначение», — говорится в обращении президента.
Александр Адабашьян — советский и российский художник-постановщик, режиссер, актер, сценарист. В 1983 году Адабашьяну было присвоено почетное звание заслуженного художника РСФСР. В 2016 году он удостоился звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. В 1978 году стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР имени К. Байсеитовой.
Среди других наград — приз «За вклад в комедию» на кинофестивале «Улыбнись, Россия!», проходившем в Астрахани в 2006 году, а также специальный приз жюри кинофестиваля «Окно в Европу» в Выборге в 2013 году, присужденный за сценарий и художественное оформление фильма «Собачий рай».
