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12:59  02 мая 2017 2

В ХМАО назначен новый руководитель отдела полиции. Он начинал карьеру рядовым опером

Гурам Джусоев возглавил полицию Нефтеюганского районаФото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В ОМВД по Нефтеюганскому району произошли кадровые изменения. Новым руководителем отделения стал полковник полиции Гурам Петрович Джусоев. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Джусоев начал свой карьерный путь в органах с должности младшего оперуполномоченного в 2000 году, а в 2015 он уже занимал пост начальника подразделения и руководил отделом полиции №1 УМВД России по Сургуту.

Нового начальника уже представил личному составу заместитель начальника УМВД по Югре, полковник Александр Беспалов.

Напомним, до Джусоева руководителем отдела с 2011 года был Владимир Заремба, который в апреле 2017 года ушел в отпуск с последующим увольнением. По официальной версии, решение об увольнении связано с желанием уйти на пенсию по выслуге лет.

Игорь Волосин
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