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18:50  02 мая 2017 1

И умерли в один день. В Златоусте в запертой квартире нашли зарезанных пенсионеров

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
Как утверждают соседи, старики жили дружно – без алкоголя и скандаловФото: depositphotos.com © URA.RU

Чету пенсионеров обнаружили мертвыми в одной из квартир Златоуста. Пожилой мужчина и его слепая жена погибли от ножевых ранений шеи и груди. Сейчас подробности трагедии выясняют правоохранительные органы, рассказал «URA.RU» глава города Вячеслав Жилин.

Тела обнаружила в запертой квартире дочь, пришедшая навестить родителей 30 апреля. По одной из предварительных версий, убить жену, а затем покончить с собой мог глава семьи. Его супруга стремительно, меньше чем за месяц, потеряла зрение. Мужчина не выдержал стресса и не захотел быть обузой для родных (возраст стариков приближался к 70 годам). Сначала он ударил ножом жену в шею, а затем ушел из жизни сам. Не исключено также, что «спусковым крючком» трагедии стала ссора.

Впрочем, как подчеркнул Жилин, с уверенностью говорить о происшедшем рано. Следствию предстоит проверить все версии, включая криминальные.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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