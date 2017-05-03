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Главные новости Пермского края
11:15  03 мая 2017 0

Застройщика, которого пиарил бывший пермский губернатор, банкротят. Обманутые дольщики готовят протесты

Дольщики «Первого Пермского» не раз выходили на улицы с требованием вернуть им деньги или предоставить обещанное жильеФото: Анна Белкина

Власти Прикамья ускоряют процедуру банкротства застройщика «Первого Пермского микрорайона», дольщики которого регулярно выходят на акции протеста с требованием вернуть им деньги. В отношении ООО «Камстройинвест» введена двухмесячная процедура наблюдения.

Решение о введении процедуры наблюдения во вторник, 2 мая, принял Арбитражный суд Пермского края. До 29 июня будет оцениваться имущественное положение должника и выявляться кредиторы. Временным управляющим компании назначен Андрей Котельников из «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Северо-Запад». По данным «Коммерсанта», срок наблюдения сокращен до двух месяцев по ходатайству представителей краевого министерства строительства и ЖКХ, которые защищают интересы дольщиков.

«Первый Пермский микрорайон» известен как масштабный проект строительства жилья в селе Лобаново, который презентовал лично прежний губернатор Виктор Басаргин. Однако застройщик не выполнил свои обязательства и прекратил работу после неоднократного переноса сроков сдачи объектов.

Дольщики «Первого Пермского» не раз выходили на улицы с требованием вернуть им деньги или предоставить обещанное жилье. Очередные акции они готовят 16 и 18 мая. «Мы планируем провести автопробег, демонстрацию и митинг с участием всех проблемных объектов. Общегородской, а если откликнутся инициативные группы других городов, то и общекраевой митинг», — сообщила в соцсетях организатор акций и обманутый дольщик Наталья Трушникова.

Анна Белкина
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