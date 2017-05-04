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04 мая 2017
Главные новости Москвы
19:43  04 мая 2017 0

В рекламе пива использовали образ «Родина-мать зовет». ФОТО

Мамаев курган. Волгоград, родина мать
Известный образ оскорбили рекламой пиваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Краснодаре образ «Родина-мать зовет» использовали в скандальной рекламе нового пивного магазина. На здании торгового заведения Родина-мать держит в руке воблу.

На оскорбительную рекламу отреагировали сотрудники УФАС, возбудив дело об административном правонарушении. Данным действием, по мнению специалистов, нарушен федеральный закон «О рекламе», пишет «Росбалт».

Пользователи соцсетей отметили, что владельцы заведения поглумились над известным образом.

Лев Истомин
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