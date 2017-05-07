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07 мая 2017
06 мая 2017
15:40  07 мая 2017 0

Боевики атаковали базу в Ираке, где размещаются военные советники США

Курдские отряды отразили атаку боевиковФото: Pixabay

Боевики атаковали базу в Ираке, где размещаются военные советники США.

Как сообщает RT со ссылкой на агентство Reuters, двое смертников привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук на севере Ирака. Ещё троих боевиков удалось ликвидировать солдатам курдского отряда пешмерга, который контролирует территорию.

При нападении военные советники США не пострадали. Погибли двое курдов-ополченцев, шестеро получили ранения. Отмечается, что нападавшие боевики принадлежат к террористической группировке «Исламское государство» (организация, запрещённая на территории России, — ред.). Они специально обрили бороды и надели форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, чтобы выдать себя за своих.

Евгений Лазарев
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