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15 мая 2017
10:20  15 мая 2017 2

Активист Ильдар Дадин требует 5 млн рублей за уголовное преследование

5-ая годовщина Болотной площади. Митинг на проспекте Сахарова. Москва, флаг украины, дадин ильдар
Дадин оценил свои страдания в тюрьме в 5 миллионовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Политический активист Ильдар Дадин потребует от государства компенсацию в размере 5 миллионов рублей за незаконное уголовное преследования. Предварительные слушания по делу пройдут в понедельник, 15 мая, в суде подмосковного города Железнодорожный.

«Мы обсудили с адвокатами практику назначения компенсации. Это очень разные суммы. За один год лишения свободы давали 500 тысяч рублей, а за два года могли дать 100 тысяч. Но мы решили указать 5 миллионов рублей», — рассказал Дадин газете «Коммерсант».

Дадин был осужден на 2,5 года за неоднократное нарушение установленного порядка проведения митингов. Находясь под стражей, Дадин многократно заявлял о пытках, которые применялись по отношению к нему и другим заключенным со стороны сотрудников ФСИН. В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор и освободил активиста, признав за ним право на реабилитацию, напоминает «Эхо Москвы».

12 мая Дадин был задержан на Красной площади, где он вслух читал Конституцию России.

Сергей Макеев
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