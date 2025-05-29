Российские войска начали окружение Красноармейска в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе создана разветвленная система обороны
В городе создана разветвленная система обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска продолжают постепенное окружение города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке», — сказал Пушилин в кулуарах форума дорожных инициатив в Сириусе, передает РИА Новости. Главная задача, по словам Пушилина, — минимизировать городские бои и сохранить личный состав.

Украинские силы уже вывезли из Красноармейска органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия некоторых родителей. В городе создана разветвленная система обороны, что может свидетельствовать о подготовке к возможным уличным боям.

Красноармейск (Покровск) — ключевой транспортный узел для ВСУ на Донбассе, расположенный примерно в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Контроль над этим городом позволит российским войскам существенно продвинуться к западным границам ДНР и создать условия для дальнейшего наступления, в том числе на направлениях к Запорожью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска продолжают постепенное окружение города Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «Мы видим, что идет постепенный охват города и, конечно, насколько это получится, будет видно уже по оперативной обстановке», — сказал Пушилин в кулуарах форума дорожных инициатив в Сириусе, передает РИА Новости. Главная задача, по словам Пушилина, — минимизировать городские бои и сохранить личный состав. Украинские силы уже вывезли из Красноармейска органы власти, важные документы и детей, в том числе без согласия некоторых родителей. В городе создана разветвленная система обороны, что может свидетельствовать о подготовке к возможным уличным боям. Красноармейск (Покровск) — ключевой транспортный узел для ВСУ на Донбассе, расположенный примерно в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Контроль над этим городом позволит российским войскам существенно продвинуться к западным границам ДНР и создать условия для дальнейшего наступления, в том числе на направлениях к Запорожью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...