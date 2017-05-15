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15 мая 2017
Главные новости Свердловской области
16:45  15 мая 2017 0

Мэрия Екатеринбурга отдала контракт на реконструкцию Макаровского моста дружественной компании

Виды Екатеринбурга, ЕМЗ, городской пруд, макаровский мост
Реконструкцией моста на Челюскинцев в центре Екатеринбурга станет хорошо знакомая властям компанияФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Власти Екатеринбурга определили победителя конкурса по поиску подрядчика для реконструкции моста через реку Исеть по улице Челюскинцев. Контракт на 940 млн рублей достанется частому исполнителю муниципальных заказов — ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».

За эти деньги компания должна будет разработать всю проектную документацию и, собственно, воплотить проект в жизнь. Работы, которые разделены на два этапа, начнутся уже этим летом и продлятся до 2019 года. Реконструкция при этом, как ранее отмечали в мэрии, исключает полное перекрытие движение на мосту. Для этого весь фронт работ и был разделен. Сначала рабочие отремонтируют северную часть моста, затем — южную.

В конце апреля, напомним, ГУДСР выиграла еще один контракт на ремонт дорог в Екатеринбурге в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Сумма контракта — 492,9 млн рублей. Прошлым летом компания также становилась победителем конкурса на ремонт дорог на 200 млн рублей, а в ноябре за 311 млн приводила в порядок улицу Московскую. Таким образом, только за последнее время компания получила госконтрактов на сумму около 2 млрд рублей.

Сергей Демин
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