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Главные новости Челябинской области
15:44  16 мая 2017 0

Просьба права человека не нарушать! Челябинская область останется без омбудсмена. ФОТО

Законодательное собрание Челябинской области. Депутаты. Челябинск., павлова маргарита
На время отсутствия Павлову "прикроют" коллегиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова в ближайшее время уйдет в декретный отпуск. Для южноуральского омбудсмена это будет третий ребенок.

Как пояснили «URA.RU» в правительстве региона, замену Павловой искать не будут. «Маргарита обещала выйти из отпуска очень быстро. А на время ее отсутствия будет работать аппарат омбудсмена», — пояснил собеседник.

До октября 2015 года Маргарита Павлова была уполномоченным по правам ребенка. На новую должность она перешла, когда властям региона не согласовали замену считавшегося близким к экс-губернатору Юревичу Алексея Севастьянова. Не прошедший кастинг зампрокурора области в отставке Владимир Можин в итоге стал мэром Копейска, а права детей защищает экс-сотрудница минсоца Ирина Буторина.

Совещание с главами муниципальных образований Челябинской области., павлова маргарита
Маргарита Павлова готовится к приятным хлопотам
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Алексей Шумов
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