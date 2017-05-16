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16:11  16 мая 2017 0

В ХМАО мужчина сжег миллион, пытаясь ограбить банкомат

Банкомат сгорел вместе с находившимися внутри деньгамиФото: пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

При попытке взлома банкомата житель Нягани сжег более 1 млн рублей, потерял оборудование и чуть не отравился угарным газом, сообщает во вторник, 16 мая, управление МВД России по ХМАО-Югре.

По данным полиции, 41-летний гражданин в связи с затруднительным финансовым положением, вооружившись газорежущим оборудованием, проник в смотровую поликлинику города и попытался совершить хищение денежных средств, вскрыв установленный там банкомат. В результате попытки взлома банкомат загорелся, денежные средства в размере 1 млн 14 тыс. рублей сгорели. Злоумышленник, испугавшись дыма, запаниковал, и оставив свое оборудование на месте преступления скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и арестован. «В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время по данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 158 УК РФ (покушение на совершение кражи)». — сообщает пресс служба ведомства.

Игорь Волосин
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