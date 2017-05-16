Цену на водку предложили снизить до ста рублей

22:58 16 мая 2017 6

Ведь России совсем немного не хватает до самой пьющей страны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Акцизная политика должна быть направлена на снижение цен на легальный алкоголь, читают в Минпромторге. По мнению специалистов ведомства, оптимальная стоимость водки должна составлять 100-130 рублей за бутылку.

Между тем 13 мая 2017 года минимальная цена на водку была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее, напоминает «Прайм».

Ранее также стало известно, что во Всемирной здравоохранении назвали самую пьющую в мире страну. Ей стала Литва, здесь каждый человек в год употребляет около 15 литров алкоголя в пересчете на чистый этанол. Россия заняла четвертое место — с 12 литрами.