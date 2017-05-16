{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,26
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 мая 2017
22:58  16 мая 2017 6

Цену на водку предложили снизить до ста рублей

Акция уничтожения паленого алкоголя. контрафакт. Екатеринбург, водка
Ведь России совсем немного не хватает до самой пьющей страныФото: Александр Мамаев © URA.RU

Акцизная политика должна быть направлена на снижение цен на легальный алкоголь, читают в Минпромторге. По мнению специалистов ведомства, оптимальная стоимость водки должна составлять 100-130 рублей за бутылку.

Между тем 13 мая 2017 года минимальная цена на водку была повышена на 7,9% — до 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра против 190 рублей ранее, напоминает «Прайм».

Ранее также стало известно, что во Всемирной здравоохранении назвали самую пьющую в мире страну. Ей стала Литва, здесь каждый человек в год употребляет около 15 литров алкоголя в пересчете на чистый этанол. Россия заняла четвертое место — с 12 литрами.

Наталия Вершинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров