21:34 17 мая 2017 0

Неподалеку от телебашни вместо остатков исторических зданий появится новый жилой комплекс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге решилась судьба исторического квартала возле недостроенной телебашни. По решению свердловского градсовета, в обозримом будущем в периметре улиц Степана Разина — Декабристов — Чапаева — Тверитина появится жилой комплекс. Объекты культурного наследия конца 19 века, стоящие по периметру, будут сохранены, но остатки старинной церкви с другими постройками внутри квартала сравняют с землей. А чтобы радетелям исторического облика уральской столицы было не обидно, на первом этаже новостроя откроют музей.

Презентация концепции застройки квартала прошла в среду, 17 мая, на заседании областного градостроительного совета под председательством главы региона Евгения Куйвашева, отметившего, что это крайне важный проект, «который должен стать примером освоения территории».

По периметру застраиваемого квартала стоят объекты культурного наследия Фото: эскизный проект застройки

Как пояснил главный архитектор архитектурного бюро «Гордеев-Демидов» и представитель авторов проекта Борис Гордеев, идея сохранения объектов культурного наследия и архитектурного облика этого квартала легла в основу концепции застройки. Именно этим была продиктована и этажность, и архитектура жилого комплекса, строительством которого займется «Форум-Групп».

«В основе концепта лежит идея вписать современную среду в историческую, не разрушая ее. Сейчас внутри квартала стоит несколько разрушенных бараков, а объекты культурного наследия стоят по периметру. Приоритет отдан им, и поэтому, чтобы не задавить их архитектурой, высота зданий не будет превышать 4-9 этажей», — объяснил Гордеев концепцию проекта, отметив при этом, что внешний вид домов и благоустройство прилегающей к ним территории будет разрабатываться также с оглядкой на сложившийся архитектурный облик.

В 2015 году в застраиваемом квартале снесли здание дореволюционных времен Фото: «Оперативные Ночные новости»

Правда, для некоторых горожан хорошим примером этот проект уже явно не станет, поскольку все же подразумевает снос исторических построек, с чем категорически не согласны борцы за сохранение архитектурного наследия.

«В презентации вы говорили про бараки. Я не знаю, как можно назвать бараками двухэтажные дома с двухуровневыми квартирами. Это коттеджный поселок, который строила интеллигенция. У нас сохраняются памятники, включенные в реестр, но помимо них есть много других ценных объектов. Раньше на этом месте стояла Спасская единоверческая церковь [построена в 1805 году]. Она занимала половину этого квартала. В первой половине 19 века туда стекались все единоверцы. Сейчас от этой церкви сохранились лишь ограды. Два года назад там же был снесен 180-летний дом священника. Если бы вы башкой думали, простите за резкость, его бы не снесли. Зачем это нужно было делать?» — задал риторический вопрос известный в Екатеринбурге защитник исторических памятников Олег Букин.

Спасская (Толстиковская) единоверческая церковь была построена между 1805 и 1813 годом. Утрачена — в 1930 году Фото: preobrazgenie.org

В качестве альтернативы он предложил сохранить «бараки» и остатки старинной церкви, затронув при этом, пожалуй, одну из самых обсуждаемых и критикуемых среди горожан тем — строительства собора святой Екатерины на городском пруду.

«Дома хоть и снесли, но там остались фундаменты. Вдруг РПЦ захочет построить на них церковь или что-либо еще. Лучше не храм на пруду строить, а восстанавливать какие-то объекты на своих исторических местах», — подытожил Букин.

Правда, ни критика, ни предложение не снискали поддержки среди других участников заседания. Начальник отдела историко-архитектурного охранного зонирования и популяризации объектов культурного наследия Александр Займогов заявил, что представленный проект соответствует всем нормам, а соседство жилых домов с историческими памятниками, наоборот, сблизит людей с историей и даже проявит интерес к ее изучению.

Эту же мысль почти сразу подхватил председатель городского градсовета Михаил Вяткин. Похвалив проект, он предложил в качестве компромисса открыть музей в одном из зданий квартала, экспозиция которого рассказывала бы его историю. Не дожидаясь обратной реакции, градостроитель озвучил еще одно предложение: попросить застройщика организовать от жилого комплекса пешеходную зону к набережной Исети с последующим благоустройством. «Территорией нужно заниматься, и застройщик мог бы в этом поучаствовать».

Архитекторов и заказчика попросили рассмотреть возможность реконструкции школы на Степана Разина и части набережной Фото: эскизный проект застройки

Не растерялся на этом месте и сити-менеджер Александр Якоб, который, также сначала похвалив проект, предложил застройщику до кучи восстановить и реконструировать школу по улице Степана Разина, архитектурно вписав ее в проект.

Собственно, на том и порешали. По итогу заседания Евгений Куйвашев постановил согласовать концепцию застройки с учетом всех высказанных замечаний. Теперь девелоперу предстоит работа над внешним видом жилого комплекса и благоустройством прилегающих территорий.