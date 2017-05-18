11:26 18 мая 2017 0

Жители массово обращаются в прокуратуру Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В обозримом будущем жители домов в Свердловской области, исправно платящие взносы на капитальный ремонт, но не получившие этой услуги, начнут обращаться в суды с требованием вернуть свои деньги. Об этом в четверг, 18 мая, на заседании свердловского правительства заявил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

По его словам, данная проблема возникнет в зданиях, где у части жителей накопились большие долги перед областным фондом содействия капремонту. «Мы столкнемся с той же ситуацией, что при оплате услуг ЖКХ. Полдома не платит, при наступлении холодов тепло не включается. Те, кто платит, обращаются в прокуратуру с заявлением о нарушении своих прав. Власти к этому не готовы», — считает глава города.

В целом по Свердловской области население оплачивает 83,7% выставляемых фондом капремонта счетов. В 2016 году свердловчане заплатили 12,1 млрд рублей. Их долг составил 2,4 млрд рублей. Генеральный директор фонда Станислав Суханов попросил министерство финансов выделить ему 50 миллионов рублей на организацию претензионной работы в текущем году. По его мнению, этих денег хватит, чтобы до конца текущего года отсудить у должников 820 миллионов рублей.

Сергей Носов также поднял вопрос о включении в программу капремонтов ветхих и аварийных домов. Он признал, что при запуске программы качественного обследования зданий не проводилось. В результате выделяются средства на дома, которые следовало бы снести. Носов подчеркнул, что одна треть нижнетагильского жилищного фонда построена с 1947 по 1959 год. У большинства этих домов деревянные перекрытия, проблемы с фундаментов, во многих отсутствует инженерная инфраструктура. Они попали в программу первыми.

«Сейчас в Москве рассматривается вопрос о реновации. Нам необходимо понять и договориться, что делать с таким жилфондом», — сказал Носов.

В то же время областные власти делают акцент на ремонте домов, находящихся вдоль гостевых маршрутов Чемпионата мира по футболу 2018 года. На заседании правительства сообщалось, что на капремонт 43 таких зданий планируется выделить порядка 260 миллионов рублей. Источниками финансирования станут проценты, накопленные на банковских счетах фонда капремонтов, средства областного и муниципального бюджетов.