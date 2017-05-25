Российская армия привела в боевую готовность 99% ядерных ракет

16:33 24 мая 2017 25

Ракетные войска РФ готовы нанести удар Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российская армия привела в боевую готовность 99% пусковых установок ядерных сил. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета Федерации.

«В состоянии боеготовности находятся 99% пусковых установок из имеющихся в РВСН, из них более 96% — готовы к немедленному пуску. Также впервые по всему периметру госграницы создано сплошное радиолокационное поле, которое позволит отслеживать траектории всех ракет противника», — цитирует Шойгу радиогазета «Слово».

Министр обороны отметил, что к 2020 году будут созданы самодостаточные группировки войск на всех стратегических направлениях, включая арктическое, способные адекватно реагировать на любые угрозы военной безопасности. К этому же году российская армия будет полностью оснащена современными ракетными комплексами «Искандер-М».

Ранее министр обороны назвал число российских стратегических подлодок. Как сообщает агентство Nation News, океанский простор патрулируют девять подводных кораблей с ядерными ракетами. Их число планируется увеличить до 13 в ближайшие годы.