Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действующее правительство Великобритании недостаточно поддерживает Киев. По его словам, с приходом премьера Кира Стармера к власти поддержка стала менее активной. В частности, Кулеба выразил недовольство отказом в запуске ракет Storm Shadows по территории РФ.
«Сэр Кир Стармер ослабил поддержку Великобритании Украине», — заявил Кулеба. Его слова приводит The Telegraph.
Также экс-министр Украины упомянул о «неприятном» разговоре о нежелании Британии разрешить запуск ракет Storm Shadow без одобрения президента США. При этом он отметил, что прежнее правительство Великобритании активно поддерживала Украину, предоставляя танки и ракеты дальнего радиуса действия, что стимулировало и другие страны последовать ее примеру.
Ранее Кулеба заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании была активной и последовательной в период правления Бориса Джонсона, который рассматривал ее как возможность утвердить статус страны на международной арене. Джонсон не только предоставлял Украине военную помощь, но и выступал за введение британских войск на украинскую территорию и поддерживал членство Киева в НАТО, что способствовало укреплению проукраинского консенсуса среди западных стран.
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