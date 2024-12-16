Украина обиделась на Великобританию за недостаточную помощь

Кулеба: британское правительство оказывает недостаточную поддержку Украине
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Кулеба выразил опасения по поводу возможного прекращения поддержки Украины со стороны Великобритании
Кулеба выразил опасения по поводу возможного прекращения поддержки Украины со стороны Великобритании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действующее правительство Великобритании недостаточно поддерживает Киев. По его словам, с приходом премьера Кира Стармера к власти поддержка стала менее активной. В частности, Кулеба выразил недовольство отказом в запуске ракет Storm Shadows по территории РФ.

«Сэр Кир Стармер ослабил поддержку Великобритании Украине», — заявил Кулеба. Его слова приводит The Telegraph. 

Также экс-министр Украины упомянул о «неприятном» разговоре о нежелании Британии разрешить запуск ракет Storm Shadow без одобрения президента США. При этом он отметил, что прежнее правительство Великобритании активно поддерживала Украину, предоставляя танки и ракеты дальнего радиуса действия, что стимулировало и другие страны последовать ее примеру.

Ранее Кулеба заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании была активной и последовательной в период правления Бориса Джонсона, который рассматривал ее как возможность утвердить статус страны на международной арене. Джонсон не только предоставлял Украине военную помощь, но и выступал за введение британских войск на украинскую территорию и поддерживал членство Киева в НАТО, что способствовало укреплению проукраинского консенсуса среди западных стран. 

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Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что действующее правительство Великобритании недостаточно поддерживает Киев. По его словам, с приходом премьера Кира Стармера к власти поддержка стала менее активной. В частности, Кулеба выразил недовольство отказом в запуске ракет Storm Shadows по территории РФ. «Сэр Кир Стармер ослабил поддержку Великобритании Украине», — заявил Кулеба. Его слова приводит The Telegraph.  Также экс-министр Украины упомянул о «неприятном» разговоре о нежелании Британии разрешить запуск ракет Storm Shadow без одобрения президента США. При этом он отметил, что прежнее правительство Великобритании активно поддерживала Украину, предоставляя танки и ракеты дальнего радиуса действия, что стимулировало и другие страны последовать ее примеру. Ранее Кулеба заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании была активной и последовательной в период правления Бориса Джонсона, который рассматривал ее как возможность утвердить статус страны на международной арене. Джонсон не только предоставлял Украине военную помощь, но и выступал за введение британских войск на украинскую территорию и поддерживал членство Киева в НАТО, что способствовало укреплению проукраинского консенсуса среди западных стран. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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