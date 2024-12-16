В Приморье появится ведомство для помощи мигрантам

В Приморье создадут региональное агентство по миграционной политике для помощи иностранцам в адаптации к жизни и работе. Новое ведомство должно начать свою работу в 2025 году. Об этом сообщается на сайте правительства Приморского края.
«Новое ведомство создается по поручению губернатора. Одна из ключевых проблем, с которой должно справиться агентство, это легализация иностранной рабочей силы в регионе», — приводятся на сайте слова первого вице-губернатора Приморья Веры Щербины. Она уверена, что кадровый голод в крае только усугубился.
Единственный способ заполнить рынок труда — привлечь иностранную рабочую силу. «Рабочих рук катастрофически не хватает», — отмечает вице-губернатор. Новое ведомство будет создавать условия для адаптации иностранцев. Мигрантам помогут в освоении норм поведения, русского языка, основ законодательства.
Также Вера Щербина подчеркнула, что региональное агентство по миграционной политике не будет подменять функции уже действующих краевых и федеральных структур. «Мы создали краевое ведомство, чтобы адаптировать, сопровождать, узнавать и решать вопросы, в том числе помогать устраивать детей трудовых мигрантов в школы и детские сады. Это позволит предотвращать всякие негативные процессы», — заявила Щербина.
Вице-губернатор уточнила, что в Приморье находится порядка 45 тысяч трудовых мигрантов. 19 тысяч человек из Узбекистана, 3,6 тысячи приехали из Киргизии, а 2,7 тысячи — уроженцы Таджикистана. Также в регионе 11,5 тысячи граждан Китая.
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